Samsung Galaxy Buds+ z certyfikatem IMDA

Galaxy Buds+ korzystają z Bluetooth 5.0 i zadziałają ze smartfonami z Androidem oraz iOS.

Samsung Galaxy Buds+ to nowe słuchawki typu True Wireless, które powinny zadebiutować już 11 lutego 2020 roku razem z najnowszymi smartfonami z rodziny Galaxy S20. W tym roku podobnie, jak przy okazji premiery Galaxy S10 na rynku pojawią się nowe słuchawki zintegrowane z ekosystemem Samsunga.

Źródło: samsung.com

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o pełnej specyfikacji technicznej słuchawek Galaxy Buds+ wraz z bezpośrednim porównaniem do Galaxy Buds pierwszej generacji. W międzyczasie dowiedzieliśmy się także, że słuchawki parować się będą z urządzeniami Samsunga automatycznie za pomocą aplikacji SmartThings. Teraz słuchawki Samsung Galaxy Buds+ o numerze modelu SM-R175 otrzymały certyfikat IMDA.

Lista certyfikacyjna nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat nowych słuchawek Samsunga. Wiemy jedynie, że organem składającym wniosek jest Samsunga Asia. Co ciekawe słuchawki opisane zostały jako Samsung Galaxy Buds 2, a nie Samsung Galaxy Buds+. Urządzenie przynależy do kategorii Low-Power Device. Numer modelu to SM-R175.

Nieco zastanawiające jest zamieszanie związanie z nazewnictwem. Wedle wcześniejszych informacji i przecieków słuchawki nazywać się będą Galaxy Buds+. Takie nazewnictwo zostało nawet umieszczone na oficjalnym banerze promocyjnym rodziny Galaxy S20, który ostatnimi czasy przedostał się do sieci.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds+ łączyć się będą ze smartfonami za pomocą Bluetooth 5.0. Sprzęt kompatybilny jest zarówno z systemem iOS, jak i Android. Podobnie, jak oryginalne Galaxy Buds nowy model również obsługuje bezprzewodowe ładowanie i jest kompatybilny z flagowymi Samsungami Galaxy posiadającymi zwrotne ładowanie bezprzewodowe - Wireless PowerShare. Oznacza to, że posiadacze Galaxy S10, Galaxy Note 10 i nowszych mogą szybko ładować słuchawki Galaxy Buds i Galaxy Buds+ za pomocą akumulatora wbudowanego w ich smartfon. Samsung deklaruje, że w pełni naładowane słuchawki wraz z etui ładującym zapewnią nawet do 22 godzin pracy. Cena detaliczna została ustalona na 149 dolarów.

