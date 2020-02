Samsung Galaxy Chromebook zadebiutuje w wersji z LTE - znamy datę premiery!

Samsung szykuje się do wprowadzenia na rynek jednego z najciekawszych Chromebook'ów. Co zaoferuje Galaxy Chromebook?

Chromebooki zdobywają coraz większą ilość udziałów rynkowych, ale nadal są sprzętem bardzo niszowym. Komputery tego typu najczęściej dedykowane są najmniej wymagającym użytkownikom oraz sektorowi edukacji. Na szczęście na rynku pojawia się coraz więcej droższych i o wiele ciekawszych modeli takich, jak Galaxy Chromebook.

Źródło: samsung.com

Samsung zaprezentował już Galaxy Chromebook w zeszłym miesiącu i jak na razie jest to chyba najciekawszy model Chromebook'a, jaki pojawił się kiedykolwiek na rynku. Samsung zapowiadał, że laptop pojawi się na rynku jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku, ale wszystko wskazuje na to, że termin ten uległ opóźnieniu. Czy wszystkiemu winny jest koronawirus? Wyjaśnienie prawdopodobnie jest zupełnie inne.

Amerykańska sieć sklepów Best Buy udostępniła stronę produktową Galaxy Chromebook'a. Według zamieszczonych tam informacji komputer ma trafić do sprzedaży 6 kwietnia 2020 roku. To o tydzień lub dwa później, niż pierwotnie zakładano. Amerykańscy konsumenci zainteresowani Galaxy Chromebook mogą nabyć go bezpośrednio od Samsunga. W tym przypadku czas dostawy jest krótszy o tydzień.

Samsung uruchomił specjalną witrynę poświęconą najnowszemu Galaxy Chromebook. Uważni konsumenci zauważyli, że Koreańczycy wymieniają obecność modemu sieci 4G LTE jako jedną z kluczowych cech, o czym nie wspomniano podczas debiutu urządzenia w zeszłym miesiącu.

Przypominamy, ze Galaxy Chromebook będzie bardzo wydajnym Chromebookiem. Samsung zdecydował się na zastosowanie ekranu 4K o przekątnej 13,3 cala. Co ważne będzie to matryca Super AMOLED z niewiarygodnie cienkimi ramkami. W zestawie znajdzie się także rysik S-Pen. Za wydajność odpowiedzialny będzie procesor Intel Core i5 10210U należący do rodziny Comet Lake (10 generacja układów Intel'a). Dostępne będą konfiguracje z 8 GB oraz 16 GB pamięci operacyjnej, a także 256 GB lub 1 TB wbudowanej pamięci masowej. W środku znajdzie się dysk SSD wykorzystujący NVMe. Nie zabraknie czytnik kart pamięci microSD kompatybilnego z UFS.

Sprzęt waży będzie zaledwie 1,03 kg i pozwoli pracować na baterii nieprzerwanie przez 9 godzin. Urządzenie posiada certyfikat Project Athena.

Źródło: sammobile.com