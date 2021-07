Samsung Galaxy F22 - wiemy kiedy premiera. Sprawdź!

Premiera najnowszego średniaka Samsunga jest bliżej, niż możemy się spodziewać. Zobaczcie kiedy Galaxy F22 pojawi się na rynku.

O najnowszym smartfonie od Samsunga pisało się już od jakiegoś czasu. Wiemy, że model Samsung Galaxy F22 ma być następcą modelu Galaxy A22. Jeżeli nazewnictwo telefonów was nieco myli, w pełni to rozumiemy. Urządzenie ma posiadać nazwę F22 w państwach, w których obsługiwana jest sieć 5G. Wszystko przez fakt, że na tych rynkach pojawił się już model Galaxy A22 5G. W krajach, w których 5G nie funkcjonuje, będzie to po prostu model Galaxy A22.

Przejdźmy jednak do najważniejszej informacji. Samsung Galaxy F22 zadebiutuje już w przyszłym tygodniu, a dokładnie 6 lipca. Z pewnością tego dnia pojawi się w Indiach, możemy więc zakładać, że wypuszczenie go na pozostałe rynki odbędzie się w podobnym terminie. Na indyjskiej stronie Samsunga pojawiło się zresztą więcej informacji i specyfikacje telefonu.

Co o nim wiemy? Tym co rzuca się w oczy od razu to ogromna pojemność baterii: 6000 mAh. W teorii powinna więc pozwolić na długie godziny pracy bez konieczności ponownego ładowania. Telefon posiada wyświetlacz sAMOLED o przekątnej 6.4 cala z 90 Hz częstotliwością odświeżania oraz rozdzielczością HD+. Smartfon posiada także cztery obiektywy aparatu na pleckach z obiektywem głównym o 48 MP rozdzielczości. Nie dysponujemy jednak dokładnymi danymi dotyczącymi pozostałych obiektywów, ani przedniej kamery.

Samsung nie ujawnił jeszcze danych dotyczących procesora, jednak wcześniejsze plotki mówiły o obecności chipsetu Helio G80 SoC lub MediaTek Dimensity 700 i obecności 6 GB pamięci RAM. Możemy także spodziewać się czytnika linii papilarnych umieszczonego z boku, prawdopodobnie w jednym z bocznych przycisków oraz ładowania 15 W. Nie mamy jeszcze także informacji o cenie urządzenia, jednak szacujemy, że nie będzie ona wygórowana i nowego średniaka Samsunga kupimy za około tysiąc złotych.

