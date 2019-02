Samsung Galaxy Flex - specyfikacja, pogłoski, plotki

Podczas Galaxy Unpacked Samsung ma zaprezentować nie tylko wyczekiwany Galaxy S10, ale również składany smartfon. Co jak dotąd wiemy o tym modelu?

Początkowo składany smartfon nosił nazwę Samsung F - co oznacza "fold" (zginający się) lub "flex" (rozciągliwy). Aktualnie jest on nazywany Galaxy Flex i tak - prawdopodobnie - pozostanie. Większość informacji na jego temat pochodzi z witryny Let's Go Digital, która zaprezentowała rendery urządzenia - zostały one stworzone przez grafików serwisu na bazie tego, co przez moment zostało pokazane w krótkim filmiku (zobacz go tutaj). I tak właśnie ma wyglądać składany smartfon Samsung:

Jak jednak zwraca uwagę redakcja serwisu, na teaserze składany smartfon jest bardzo cienki - powyższy render pokazuje bardziej prawdopodobną wersję, nieco grubszą niż w materiale wideo. Aczkolwiek Justin Denison, wiceszef działu marketingu w Samsung, zapowiedział, że wyświetlacz nowego modelu będzie cienki "jak nigdy wcześniej" - polaryzator ma być cieńszy o 45%, co znacząco wpłynie na grubość całości.

Na renderach widzimy cztery ikonki w rzędzie, gdy telefon jest złożony. Strona internetowa Samsung One UI również pokazuje cztery - ale Denison na listopadowej konferencji Samsung Developer Conference pokazał prototyp, mający pięć w rzędzie. Ponadto miał on duże ramki, podczas gdy tutaj - i we wspomnianym filmiku - są one niewielkie. Denison zapowiedział, że wyświetlacz w formie smartfona będzie mieć wyświetlacz 4,58" (840×1960 pikseli), a po rozłożeniu - 7,3" (1536×2152 pikseli, QXGA+), co pokazuje poniższy render.

A co pod wyświetlaczem? Spodziewamy się procesora Snapdragon 855 z minimum 6GB RAM. Jest duża szansa na to, że model ten będzie posiadać wsparcie dla 5G i co najmniej 128 GB miejsca. Może wymagać dużo energii, więc niewykluczone, że pojawi się bateria 6000 mAh. Z tyłu nie powinno zabraknąć podwójnego aparatu (stawiamy na kombinację 12 Mpix + 12 Mpix). Ile może kosztować taki model? Ostrożne szacunki mówią, że poniżej 7 tysięcy złotych raczej nie zejdzie, a więc jak na razie będzie to zabawka dla zamożnych. Z przecieków wynika, że najszybszy termin wprowadzenia Galaxy Flex do sprzedaży to pierwsza połowa 2020 roku.

Jak będzie w rzeczywistości? Do Samsung Unpacked pozostało już tylko 11 dni. Wtedy wszystko stanie się jasne.

Źródło renderów: https://en.letsgodigital.org/