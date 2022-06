Samsung Galaxy Flip 3 w brutalnym teście. Jak wytrzymały jest składany smartfon?

Przed zakupem składanego smartfona możemy mieć wiele wątpliwości. Jedną z największych niepewności jest jego wytrzymałość - coś, co ma ruszające się części, na pewno prędzej się zepsuje niż coś, co ich nie ma. Nowy test pokazuje, że może takie wątpliwości są bezpodstawne.

Fot. Mrkeybrd / Youtube.com

Kupienie smartfona z rozkładanym ekranem może być postrzegane jako dość ryzykowne posunięcie. Przecież każda dodatkowa ruchoma część sprawia, że więcej rzeczy w urządzeniu może się zepsuć. Co więcej, ta dodana ruchoma część to ekran, czyli element, z którego będziemy chcieli korzystać codziennie - wręcz wiele razy dziennie.

Samsung jest przekonany, że kupując telefony firmy nie powinniśmy się przejmować tym szczegółem. Firma gwarantuje, że ich zawias odpowiadający za składanie ekranu wytrzyma przynajmniej 200 000 złożeń. Oznacza to, że jeśli rozkładamy telefon średnio 100 razy na dobę, powinien on wytrzymać przynajmniej 5 lat użytkowania.

Jednak czy jest to prawda, czy tylko chwyt marketingowy? Polski Youtuber Mrkeybrd postanowił to przetestować. Podczas trwającego sześć dni streamu, postanowił on składać Samsunga Galaxy Flip 3 aż do momentu, kiedy jego zawias przestanie działać jak powinien. Wynik testu jest dość zaskakujący.

Podczas wielogodzinnej transmisji telefon został złożony kilkaset tysięcy razy. Bez problemu pokonał on zagwarantowaną przez producenta barierę 200 000 złożeń. Zawias w telefonie poddał się dopiero po 418 500 otwarciach i zamknięciach! Oznacza to, że przy zakładanym przez Samsunga użytkowaniu (czyli 100 użyć ekranu na dzień), będzie on działał dobrze przez aż 11 lat! Co więcej, telefon wcale nie zepsuł się kompletnie - ekran nadal działał, wszystkie funkcje telefonu były w porządku. Jedynym mankamentem stał się luz w zawiasie, który nie pozwalał mu rozłożyć się do końca, a także nie był w stanie utrzymać klapki telefonu w zamkniętej pozycji.

Oczywiście, nie jest to miarodajny test, a raczej ciekawostka. Wiadomo, że ta pojedyncza sztuka telefonu mogła akurat być bardzo wytrzymała, inaczej zachowuje się też nowy zawias składany bardzo intensywnie, a inaczej mechanizm składany sporadycznie przez kilka lat - w tym teście materiał nie miał okazji się zestarzeć. Jednakże nadal eksperyment jest bardzo interesujący i pokazuje, że może nadmierna nieufność co do wytrzymałości składanych smartfonów jest bezpodstawna.