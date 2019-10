Samsung Galaxy Fold 2 - data premiery, specyfikacja techniczna, funkcje

Samsung planuje produkcje kolejnych składanych smartfonów. Premiera już w 2020 roku.

Rok 2019 jest rokiem sieci 5G oraz składanych smartfonów. Producenci prześcigają się w pomysłach na coraz to ciekawsze urządzenia. Najbardziej znane smartfony ze składanymi wyświetlaczami to Huawei Mate X oraz Samsung Galaxy Fold. Drugi z nich po wielu wpadkach jakościowych, problemach natury technicznej i kilku miesiącach trafił do sprzedaży. Co ważne urządzenie można kupić w Polskiej oficjalnej dystrybucji. Sprzedaż startuje 18 października, a za urządzenie trzeba zapłacić równo 9000 zł. Fold nie pojawił się jeszcze na półkach sklepowych a internet powoli zaczyna żyć plotkami na temat jego następcy.

Upór Samsunga we wprowadzeniu Galaxy Fold do regularnej sprzedaży pomimo wielu przeciwności losu pozwala założyć, że Samsung wierzy w ideę składanych urządzeń łączących cechy tabletu oraz telefonu i zamierza wprowadzić na rynek kolejne, ulepszone wersje Folda.

Za dokładne zbadanie sprawy zabrał się zagraniczny portal LetsGoDigital, który natrafił na wiele patentów Samsunga dotyczących wzorców składanych telefonów. Tym razem pojawił się projekt, który jest bardzo podobny do Galaxy Fold'a i można założyć, że prezentowane urządzenie to Galaxy Fold drugiej generacji.

Łącznie opublikowano trzy patenty. Patrząc pobieżnie składane telefony posiadają wiele podobieństw. Po dokładniejszym przyjrzeniu się obrazkom można zauważyć, że zawias w jednym z trzech modeli umieszczony jest poziomo, a nie pionowo. Dzięki temu po złożeniu urządzenie jest krótkie, ale szerokie.

Aby lepiej zrozumieć, jak wygląda i działa nowy typ urządzenia LetsGoDigital przygotowało serię specjalnych renderów, które oparto na szkicach patentowych.

Zawias zawiasowi nie równy

Patenty na wzór przemysłowy zostały złożone przez firmę Samsung Electronics i zostały opublikowane w bazie EUIPO (European Union Intellectual Property Office) i WIPO (World Intellectual Property Office) 26 sierpnia 2019 roku. Data rejestracji nie może być przypadkowa. Nieco wcześniej - 14 sierpnia 2019 roku Samsung zgłosił trzy patenty na składanego smartfona.

Zazwyczaj między złożeniem jakiegoś wniosku patentowego a realną datą jego publikacji upływa dużo dłuższy okres czasu. Najczęściej trwa to kilka miesięcy. W tym przypadku patent zostały opublikowane zaledwie 12 dni po dacie zgłoszenia. Czy to możliwe, że procedura została w znaczny sposób przyśpieszona na prośbę Samsunga? Jest to bardzo realistyczny scenariusz, który może wskazywać, że Samsung przygotowuje się do prezentacji kolejnego składanego smartfona.

Na początku przyglądamy się patentowi, który jest najbardziej podobny do istniejącego już Galaxy Folda. Model B został pokazany na siedmiu szkicach. Urządzenie to podobnie, jak Fold posiada malutki ekran przedni z dużymi ramkami pod i nad wyświetlaczem. Z tyłu znalazło się miejsce dla potrójnego aparatu fotograficznego.

Różnice są zauważalne po otwarciu urządzenia. Ekran jest większy i w formacie tabletu. Ogromne wycięcie znane z obecnego Folda zniknęło. Zamiast niego pojawiło się dużo mniejsze rozwiązanie z dwoma kamerami w środku.

Wycięcie w ekranie znajduje się albo w prawym górnym rogu ekranu, jak w obecnie sprzedawanym Galaxy Fold albo w lewym górnym rogu (Model C). Położenie aparatów wewnętrznych to jedyna różnica między dwoma patentami.

Trzeci patent, na podstawie którego LetsGoDigital przygotowało rendery pokazuje składany smartfon, który ma podobny ekran wewnętrzny do produkowanego obecnie Folda. Urządzenie różni się jednak znacząco pod względem konstrukcji. Model przedstawiony w patencie wygląda inaczej. Po zamknięciu całość przypomina phablet LG Vu. Urządzenie składanie jest poziomo, a nie pionowo. Po złożeniu wszystko wyświetlane jest w orientacji horyzontalnej ze sporymi ramkami z lewej i prawej strony. Projekt zamkniętego urządzenie przypomina nieco dawne urządzenia typu PDA (Personal Digital Assistant). Ekran zewnętrzny charakteryzuje się również zupełnie innymi proporcjami, niż w poprzednich patentach i obecnie sprzedawanym Galaxy Fold.

Urządzenie posiada tyle samo aparatów, co Fold. W sumie jest ich 6. Z tyłu znalazło się miejsce dla trzech matryc. W środku umieszczono 2, a z przodu z lewej strony wyświetlacza znalazło się miejsce dla ostatniego aparatu.

Druga generacja składanych smartfonów z Korei

W zeszłym miesiącu portal Digitimes przedstawił artykuł, w którym zawarto informacje, że Samsung pracuje już nad drugą generacją składanych smartfonów. W planach jest również telefon składany poziomo. Producent ma wyposażyć je w 6,7 calowy elastyczny ekran. Bardzo prawdopodobne jest, że urządzenie to jest tożsame z opublikowanymi w sierpniu patentami.

W chwili obecnej nie wiemy, kiedy Samsung zechce zaprezentować składanego smartfona lub serie smartfonów drugiej generacji. Najbardziej prawdopodobne jest, że stanie się to podczas targów MWC 2020. Wydaje się, że Galaxy Fold 2 będzie kompatybilny z siecią 5G i otrzyma ulepszone podzespoły, które będą w stanie konkurować z innymi flagowcami z 2020 roku.

Pierwsza generacja Galaxy Fold kompatybilna jest jedynie z siecią 4G LTE, ale od czasu premiery pierwszego składanego smartfona Samsung wypuścił na rynek wiele innych telefonów z modemami 5G.

