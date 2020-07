Samsung Galaxy Fold 2 dostanie szybką ładowarkę 25 W

Samsung Galaxy Fold 2 przeszedł certyfikację 3C w Chinach, ujawniając specyfikację ładowarki.

Galaxy Fold 2 w wariancie 5G o numerze modelu SM-F9160 otrzymał certyfikat C3. Dokumenty pomocnicze ujawniają, że do składanego smartfona Samsunga będzie dołączona ładowarka EP-TA800. Ma ona maksymalną moc wyjściową 9 V i 2,27 A lub 11 V i 2,25 A, co daje całkowitą moc wyjściową 25 W. Jest to ta sama ładowarka, którą znajdziemy w pakiecie z flagowymi modelami Samsunga, takimi jak Galaxy serii S20 i Galaxy Note 10 oraz niektórymi średniakami, takimi jak Galaxy A71.

Ładowarka 25 W jest krokiem naprzód w stosunku do pierwszej generacji Galaxy Fold, do którego była dołączona jedynie 15 W. Wcześniej ujawniono, że Galaxy Fold 2 będzie wyposażony w dwie baterie 2275 mAh i 2090 mAh, co odpowiada łącznej pojemności 4365 mAh. W niedawnym doniesieniu stwierdzono, że Samsung Galaxy Fold 2 może zostać wydany tylko w jednym wariancie - 5G. Procesorem, który ma zasilić nowego Folda ma być Snapdragon 865+.

Galaxy Fold 2 - Specyfikacja Techniczna

Samsung Galaxy Fold 2 ma w stosunku do swojego poprzednika mieć większy, 7,7-calowy ekran z odświeżaniem 120 Hz i wycięciem w kształcie dziurki dla kamery selfie. Wyświetlacz ma być chroniony przez zabezpieczenie UTG (Ultra Thin Glass). Smartfon ma zadebiutować z systemem Android 10 oraz One UI 2.5. Galaxy Fold 2 ma być dostępny w dwóch wariantach pojemnościowych: 256 GB i 512 GB.

Podobnie jak Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Fold 2 może być wyposażony w potrójną kamerę z tyłu z aparatem podstawowym 108 MP, kamerę z powiększeniem optycznym w stylu peryskopu i kamerę ultraszerokokątną. Inne funkcje, które znajdziemy w nowym Foldzie, obejmują głośniki stereo, Samsung Pay, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, port USB Type-C, ładowanie bezprzewodowe i bezprzewodowe zwrotne.

Zobacz wszystkie informacje na temat Galaxy Note 20

Sprawdź ile kosztuje Samsung Galaxy A71