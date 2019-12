Samsung Galaxy Fold 2 może trafić do sprzedaży wcześniej, niż Galaxy S11

Czyżby Samsung w tym roku zamierzał wprowadzić Samsunga Galaxy Fold 2 do sprzedaży przed Galaxy S11? Sprawdzamy, czy to możliwe.

W 2019 roku podczas konferencji Galaxy Unpacked zgodnie z oczekiwaniami zaprezentowano Samsunga Galaxy S10. Na scenie pojawiło się jednak jeszcze jedno urządzenie, które skradło show. Mowa o modeli Galaxy Fold z elastycznym ekranem. Mimo, iż smartfon został zaprezentowany w lutym to pierwotnie do sprzedaży trafił dopiero w kwietniu. Poprawiona wersja pojawiła się w sklepach po kilkumiesięcznym opóźnieniu we wrześniu.

Najnowszy Koreański raport Yonhap donosi, że Galaxy Fold 2 może trafić do sprzedaży wcześniej, niż modele z serii Galaxy S11. Nie jest zaskoczeniem, że oba urządzenia zostaną zaprezentowane na tej samej imprezie 11 lub 18 lutego 2020 roku.

Plotka donosi, że Galaxy Fold 2 trafi do sprzedaży w Korei Południowej od razu po premierze. W sieci mówi się o tym, że Samsung planuje wprowadzić Galaxy Fold 2 do sprzedaży jak najszybciej ze względu gorące przyjęcie na rynku Motoroli RAZR, która trafi na sklepowe półki jeszcze w styczniu. Oba urządzenia posiadać będą podobną konstrukcję. Dodatkowo Motorola oficjalnie poinformowała, że zainteresowanie modelem przerosło jej oczekiwania, co spowodowało małe opóźnienie. Finalnie Moto RAZR trafi na półki sklepowe w pierwszej połowie stycznia 2020 roku.

W sieci pojawiły się już zdjęcia działającego prototypu, które potwierdzają, że Galaxy Fold 2 faktycznie będzie posiadał obudowę typu clamshell. Urządzenie to w przeciwieństwie do pierwszej generacji nie będzie flagowcem. Samsung zamierza skupić się na dostarczeniu smartfona z elastycznym ekranem, którego finalna cena nie przekroczy 1000 dolarów. Około 4000 zł to sporo pieniędzy, za które można kupić prawdziwego flagowca, jak Galaxy S10+ czy Galaxy Note 10, ale trzeba pamiętać, że produkcja elastycznego ekranu jest znacznie droższa. To właśnie z tego powodu pierwsze składane smartfony są takie drogie.

Więcej informacji o urządzeniu dowiemy się podczas premiery, która planowana jest na luty 2020 roku. Samsung zorganizuje konferencje Galaxy Unpacked na chwilę przed rozpoczęciem targów Mobile World Congress 2020.

