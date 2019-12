Samsung Galaxy Fold 2 na kolejnych zdjęciach

Fotografie potwierdzają, że Fold 2 będzie posiadał konstrukcję typu clamshell.

Samsung bez dwóch zdań jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm na rynku. Koreańczycy produkują wiele różnego rodzaju produktów od sprzętu AGD, przez RTV, aż do komputerów, ale to smartfony są obecnie najważniejszym filarem działalności. Samsung zaangażował się w produkcję inteligentnych telefonów komórkowych na długo przed premierą systemu Android.

Źródło: ice universe via Twitter

Obecnie dzięki wielkiemu doświadczeniu i jeszcze większemu kapitałowi Samsung jest rynkowym innowatorem, który jako pierwszy wprowadza pod strzechy najnowsze technologie. Samsung jako pierwszy wprowadził na rynek urządzenie z wygiętym ekranem - model Galaxy Round. Teraz szkło 2,5D i wygięty ekran nie robią na nikim wrażenia, ale Samsung ma w zanadrzu model Galaxy Fold - pierwszego na świecie smartfona z elastycznym ekranem.

Galaxy Fold dzięki swojej unikalnej konstrukcji po otwarciu zamienia się w pełnowymiarowy tablet z dużym, ponad 7 calowym wyświetlaczem AMOLED. Pomimo wielu problemów wieku dziecięcego Samsung dopiął swego i we wrześniu urządzenie trafiło na sklepowe półki. Każdy zainteresowany, który dysponuje kwotą 9000 złotych może nabyć swój egzemplarz Galaxy Fold'a.

Urządzenie zostało zaprezentowane już 10 miesięcy temu, a w międzyczasie konkurencja nie spała. Na rynku pojawiły się inne smartfony z elastycznym ekranem, jak Huawei Mate X czy świetna Motorola RAZR, która jest wskrzeszeniem kultowego modelu RAZR V3 z 2004 roku.

Wszystko wskazuje na to, że podczas premiery smartfonów z serii Galaxy S11, Samsung zdecyduje się zaprezentować Galaxy Fold drugiej generacji. Urządzenie to w przeciwieństwie do poprzednika ma mieć obudowę typu clamshell, czyli z klapką. Nowa konstrukcja w porównaniu ze znacznie niższą ceną startową mają spowodować, że Galaxy Fold 2 będzie naturalnym konkurentem dla Motoroli RAZR, która ma zadebiutować na rynku w styczniu przyszłego roku.

Koncepcyjne wizerunki Galaxy Fold 2 zostały przedstawione przez samego Samsunga podczas konferencji Samsung Developer Conference. Teraz dzięki Ice universe do sieci trafiły prawdziwe zdjęcia modelu Galaxy Fold 2 w pełnej okazałości.

Jak widać na fotografiach Galaxy Fold 2 będzie bardzo podobny do konkurencyjnej Motoroli RAZR. Złożone urządzenie zaoferuje użytkownikowi mały ekran wskazujący godzinę, datę oraz podstawowe informacje o urządzenie. Obok znalazło się miejsce dla dwóch obiektywów. Ich obudowa jest bardzo podobna do tej stosowanej przez Apple w iPhone'ach z Plusem w nazwie.

In Chinese social media, Samsung's next-generation Galaxy Fold phone was leaked.

Source: @ 王 奔 宏 pic.twitter.com/f69FAbYGxX — Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019

Po rozłożeniu Galaxy Fold 2 staje się klasycznym smartfonem, którego jedyną cechą charakterystyczną są wydłużone proporcje. Co ciekawe Samsungowi udało się wkomponować w elastyczny ekran kamerkę do selfie. To pierwsze składane urządzenie z aparatem w ekranie. Jak widać producenci robią szybkie postępy w rozwoju technologii elastycznych ekranów organicznych. Urządzenie tym razem pracować będzie pod kontrolą Androida 10 z klasyczną nakładką One UI 2.0. Wszystkie elementy odpowiedzialne za skalowanie i przełączanie aplikacji pomiędzy ekranami znikną. Przypominamy, że Android natywnie nie obsługuje wielu ekranów, co w przypadku Galaxy Fold pierwszej generacji stwarza sporo problemów. Dodatkowo oprogramowanie dla Galaxy Fold 2 będzie bardzo zbliżone do tego z Samsunga Galaxy S11, dzięki czemu urządzenie to otrzymać będzie aktualizacje oprogramowania znacznie szybciej, od poprzednika.

Źródło: Ice Universe