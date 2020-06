Samsung Galaxy Fold 2 - premiera w sierpniu, debiut rynkowy później

Doskonale wiemy już, że na sierpniowym wydarzeniu z serii Galaxy Unpacked, gdzie sztandarową premierą będzie najnowszy Galaxy Note 20, zaprezentowany zostanie również Galaxy Fold 2 oraz zegarek Galaxy Watch 3.

Po półtorej roku Koreańczycy wprowadzą na rynek kolejną wersję swojego flagowego smartfona z elastycznym ekranem. Możliwe, że podczas prezentacji nowego urządzenia z elastycznym panelem Samsung pokaże również zmodyfikowaną wersję Galaxy Z Flip wyposażoną w modem sieci 5G.

Niestety najnowsze informacje wskazują, że od razu po debiucie Galaxy Fold 2 nie będzie w stanie kupić tego smartfona. Ross Young - specjalista w dziedzinie wyświetlaczy informuje, że nowy, składany smartfon Samsunga wykorzystuje ekran, który nie będzie dostępny w masowych ilościach na początku sierpnia 2020 roku. Ross wskazuje, że prawdziwa, masowa produkcja urządzenia tak naprawdę rozpocznie się dopiero po jego prezentacji. Do tego czasu Samsungowi uda się wyprodukować niewielką liczbę egzemplarzy przedprodukcyjnych, które zostaną wykorzystane na prezentacji oraz bedą rozesłane do dziennikarzy na testy redaktorskie.

Production really not starting till August. Almost none in July. Gonna be a late August or September launch. UTG volumes constrained until 2021, so order either early.