Samsung Galaxy Fold 2 z ekranem z ultra cienkiego szkła

Duży, składany ekran jest elementem charakterystycznym Samsunga Galaxy Fold, ale jednocześnie to najbardziej problematyczny element całej konstrukcji, który opóźnił debiut rynkowy urządzenia o kilka miesięcy. Ekran, który psuł się zaledwie po jednym dniu użytkowania został co prawda znacząco poprawiony, ale do ideału nadal sporo mu brakuje.

Przeważająca większość problemów z Samsungiem Galaxy Fold i jego ekranem wynika z materiału, który został wykorzystany do jego budowy. Aby zapewnić odpowiednią elastyczność Samsung zdecydował się na użycie plastiku do budowy wierzchniej warstwy ekranu. Rozwiązania tego typu już wiele lat temu przeszyły do historii.

Samsung Galaxy Fold 2 ma posiadać inną konstrukcję obudowy, ale także zupełnie nowy elastyczny ekran kolejnej generacji. Ice universe za pomocą swojego konta na Twitterze potwierdził, że wyświetlacz Samsunga Galaxy Fold 2 zbudowany będzie z ultra cienkiego szkła UTG. Zastosowanie Ultra Thin Glass zamiast plastiku spowoduje, że ekran stanie się dużo wytrzymalszy, a zarazem przyjemniejszy w użytkowaniu.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N