Samsung Galaxy Fold 2 z wyświetlaczem Ultra Thin Glass

Samsung przygotowuje specjalny wyświetlacz dla nowego składanego Galaxy Fold 2.

Składane smartfony są obecnie jedynie ciekawostką, ale już w niedalekiej przyszłości większość użytkowników kupujących flagowe urządzenia będzie mogła pozwolić sobie na zakup składanego urządzenia. W perspektywie kilku najbliższych lat na rynku pojawią się nawet budżetowe składane smartfony.

W tym roku Samsung zaprezentował swojego pierwszego składanego smartfona - model Galaxy Fold. Jego premiera do najbardziej udanych nie należała, ale po wielu miesiącach i modyfikacji konstrukcji Fold trafił do sprzedaży, Samsung już na zawsze dzierżył będzie miano pierwszego producenta, który wprowadził do sprzedaży składanego smartfona z elastycznym wyświetlaczem.

W 2020 roku spodziewamy się zobaczy ulepszonego Galaxy Fold 2. Niedawno ogłoszono, że urządzenie wykorzystywać będzie zupełnie inny typ ekranu, który nie będzie już przypominać taniego, rysującego się i mało wytrzymałego plastiku. Pogłoski właśnie się potwierdziły, a Samsung zgłosił nowy znak towarowy dla nazwy Ultra Thin Glass.

Wniosek, a tak naprawdę trzy powiązane ze sobą wnioski zostały złożone przez Samsung Electronics 9 grudnia 2019 roku za pomocą pracownika z Hiszpanii. Każdy z nich dotyczy Samsung Ultra Thin Glass i jego skróconych nazw Samsung UTG oraz UTG. Oto dokładny opis rozwiązania z wniosku:

"Opis Samsung Ultra Thin Glass: Panele wyświetlaczy w naturze płaskich ekranów wyświetlaczy; elektryczne luminescencyjne panele wyświetlaczy; monitory wyświetlaczy komputerowych; oznakowanie cyfrowe; wyświetlacze diodowe emitujące światło; panele wyświetlaczy OLED (Organic light emitting diode); panel wyświetlaczy wielkoformatowych; wyświetlacze do aparatów cyfrowych; wyświetlacz do smartfonów; monitor LCD do wyświetlaczy płaskich; monitory telewizyjne; ekrany wyświetlaczy wideo do przenośnych urządzeń komunikacyjnych; panele wyświetlaczy do telewizorów; smartfony."

Z opisu można dowiedzieć się, że nowy typ ekranu może być wykorzystywany w wielu rodzajach urządzeń.

Samsung Ultra Thin Glass ma mieć mniej, niż 100 mikrometrów grubości. Dla porównania ludzki włos ma grubość wynoszącą około 30 mikrometrów. Wyświetlacze UTG mają być panelami stworzonymi specjalnie dla składanych smartfonów. Dzięki nowej technologii Samsung będzie w stanie wyprodukować składane urządzenia z bardziej odpornym na zarysowania i zajmującym mniej miejsca panelem. Niestety nie ma róży bez kolców. Produkcja Samsung Ultra Thin Glass będzie droższa, niż koszty produkcji wyświetlacza stosowanego w obecnie sprzedawanym Galaxy Fold.

Samsung nie zamierza z tego powodu rezygnować, ponieważ przy okazji premiery Galaxy Fold to właśnie składany ekran okazał się najsłabszym ogniowem. Podobnie, jak w przypadku Galaxy S11 Samsung ma zamiar wyeliminować wszystkie wady poprzednika.

Koreańczycy pozyskali już ponoć strategicznego partnera do produkcji wyświetlaczy UTG. Mowa o firmie Dowoo Insys, która według ETNews ma dostarczać nowe ekrany przez kilka najbliższych lat. Samsung miał zainwestować w firmę około 9 milionów Euro. Co ważne produkcja odbywać się będzie w Wietnamie, aby uniknąć podatków w Stanach Zjednoczonych. Obecnie z tym problemem boryka się firma Apple, która produkuje większość sprzętu w Chinach, które prowadzą obecnie wojnę handlową z USA.

Przypominamy, że Samsung ma nadziej sprzedaż od 5 do 6 milionów składanych urządzeń w 2020 roku.

