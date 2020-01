Samsung Galaxy Fold 2 zadebiutuje z super szybkim ładowaniem na pokładzie

Galaxy Fold 2 poza nową obudową, ulepszonym ekranem i wydajniejszymi podzespołami otrzyma także system bardzo szybkiego ładowania przewodowego.

Składany smartfon Samsunga drugiej generacji zadebiutuje już 11 lutego razem ze smartfonami z serii Samsung Galaxy S11/Galaxy S20. W sieci pojawiły się już zdjęcia urządzenia, które potwierdzają przypuszczenia o całkowitej zmianie konstrukcji. Galaxy Fold 2 posiadał będzie obudowę typu clamshell, a dzięki niższej cenie konkurować będzie z Motorolą RAZR.

Portal xda developers podczas przeglądu stabilnej wersji Androida 10 z One UI 2.0 dla Samsunga Galaxy Note 9 odkrył, że nadchodzący Galaxy Fold 2 zaoferuje super szybkie ładowanie.

Do internetu przedostała się animacja ładowania Samsunga Galaxy Fold 2. Plik posiada nazwę "bloom_front_charging_effect_superfast". Z poprzednich przecieków wiemy już, że Bloom to nazwa kodowa nadchodzącego Galaxy Fold drugiej generacji. Samsung wyposaży to urządzenie w swoją technologię Super Fast Charging, która zadebiutowała wraz z Samsungiem Galaxy S10 5G. Umożliwia ona ładowanie z mocą 45 W pod warunkiem posiadania odpowiednio mocnego zasilacza. Animacja ładowania, które pojawiła się w sieci wygląda tak, jakby była zaprojektowana, aby wyświetlać się na małym, zewnętrznym wyświetlaczu. Zostanie on umieszczony obok obiektywów aparatu głównego i służył będzie do wyświetlania powiadomień oraz daty i godziny.

W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się także, że Galaxy Fold 2 posiadać będzie dwa akumulatory. Mniejsze ogniwo będzie oferować pojemność 900 mAh. W chwili obecnej nie wiadomo, jak pojemna będzie druga bateria. W sieci pojawiły się niepokojące plotki, że łącznie akumulatory mogą posiadać mniej, niż 3000 mAh, co przełoży się na krótkie czasy pracy na baterii.

Samsung Galaxy Fold 2 po raz pierwszy wyposażony zostanie w wyświetlacz Ultra Thin Glass pokryty cienką, elastyczną warstwą szkła. Cena detaliczna ma wynosić mniej, niż 1000 dolarów.

Źródło: gsmarena.com