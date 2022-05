Samsung Galaxy Fold 4 z większym ekranem i aparatem! Na to wskazuje etui

Wyszła na jaw obudowa, która ma być dołączona do nadchodzącego Samsunga Galaxy Z Fold 4. Czego się dzięki niej dowiedzieliśmy o nowym smartfonie?

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld.pl

Wiele osób bardzo mocno wyczekuje premiery nowej edycji składanych flagowców od Samsunga. Na szczęście oczekiwanie to, które ma się zakończyć w okolicach sierpnia, może nam umilić stały strumień przecieków, które dostarczają nam leakerzy ze wszystkich stron. Dzisiaj na Twitterze Ice universe pojawiła się ciekawa informacja na temat nadchodzącego Samsunga Galaxy Z Fold 4!

Fot. Twitter.com / Iceuniverse

Informator zamieścił na swoim profilu porównanie dwóch etui ochronnych - jedno z nich dołączone jest do aktualnego modelu Fold 3, a drugie ma się znaleźć w komplecie z Galaxy Fold 4. Widzimy, że różnice w wyglądzie tych dwóch telefonów są kosmetyczne. Zwracają uwagę szczególnie dwie rzeczy - mniejsza plastikowa ramka wokół zewnętrznego ekranu, a także większe wycięcie na moduł kamery z tyłu telefonu.

Zobacz również:

Compared with the Fold3 protective case, the Fold4 screen ratio is improved. pic.twitter.com/a43p6zrcu5 — Ice universe (@UniverseIce) May 27, 2022

Oznacza to, że poprzednie pogłoski mogą się potwierdzić: nowy telefon ma mieć większy ekran przedni, a także zdecydowanie ulepszone aparaty. Jednak porównanie to pokazuje też, jak zachowawczo Samsung podszedł do samego designu nowego telefonu - bez wpatrywania się w szczegóły można by stwierdzić, że jest to etui dla tego samego modelu.

Fot. Twitter.com / Iceuniverse

OD AUTORA:

Z Galaxy Z Fold 4, Samsung wydaje się powoli podążać ścieżką Apple. Telefon ma w tym roku dostać naprawdę drobne usprawnienia. Są one na tyle drobne, że porównanie obudowy może wręcz wyglądać komicznie - szukamy tu przecież kosmetycznych szczegółów. Jednak z drugiej strony, te dwie rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka, to właśnie kwestie, o których najczęściej wspominają klienci - chcą oni lepszego aparatu i większego ekranu przedniego. Może więc Samsung po prostu robi to, czego oczekują konsumenci?