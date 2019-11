Samsung Galaxy Fold wyprzedany w Chinach w ciągu zaledwie 5 minut!

Galaxy Fold - pierwszy smartfon z elastycznym ekranem od Samsunga podbija kolejne rynki. Tym razem padło na Chiny, gdzie cały zapas urządzenia wyprzedano w zaledwie 5 minut!

Samsung Galaxy Fold ma za sobą długą i wyboistą drogę. Najpierw prezentacja urządzenia, która została nieco przyćmiona przez składany smartfon Huawei - Mate X. Następnie fatalny debiut urządzenia, które okazało się być zdecydowanie zbyt delikatne i pękało już po krótkim użytkowaniu. Wydaje się jednak, że pierwszy smartfon w portfolio producenta z elastycznym ekranem, najgorsze ma już za sobą. Galaxy Fold debiutuje w kolejnych krajach i gdzie się tylko pojawia notuje świetnie wyniki.

Smartfon koreańskiego producenta zawitał właśnie do Chin i cały zapas urządzenia sprzedał się w ciągu 5 minut! Wynik ten robi jeszcze bardziej piorunujące wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że za Galaxy Fold trzeba zapłacić 15,999 juanów, co przekłada się na blisko 9000 złotych! Samsung co prawda nie podał ile dokładnie egzemplarzy przewidziano na rynek chiński, ale tempo z jakim Galaxy Fold znikał z półek i tak robi wrażenie.

Wobec takiego sukcesu Galaxy Fold, nie dziwi jedna z ostatnich wypowiedzi CEO Samsunga - Dong-Jin Koh'a, który stwierdził, że w przyszłym roku jego firma zadba o dostarczenie na rynek większej liczby smartfonów z elastycznym, składanym ekranem. Koreański producent planuje sprzedać w 2020 roku nawet 5-6 milionów urządzeń tego typu.

Warto przypomnieć, że Samsung Galaxy Fold jest już dostępny w Polsce, w cenie wynoszącej około 9 tysięcy złotych. W tej kwocie otrzymujemy nie tylko wyjątkowy design z dwoma wyświetlaczami - wewnętrznym, elastycznym o przekątnej 7,3-cala (2152×1536 pikseli) oraz zewnętrznym, o przekątnej 4,6-cala (1680×720 pikseli), ale również topową specyfikację. Za wydajność smartfonu odpowiada procesor Qulacom Snapdragon 855 oraz 12 GB pamięci RAM. Nabywcy Galaxy Fold mogą również liczyć na 512 GB przestrzeni na dane (bez możliwości rozszerzenia), zestaw sześciu aparatów oraz dwa akumulatory o łącznej pojemności 4380 mAh.

źródło: gsmarena.com