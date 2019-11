Samsung Galaxy Fold z listopadowymi poprawkami zabezpieczeń

Samsung dopieszcza właścicieli składanego smartfona za 9000 zł.

Budowa składanego smartfona jest znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Samo skonstruowanie urządzenia nie jest proste o czym przekonał się Samsung. Galaxy Fold krótko po wprowadzeniu ze sprzedaży został wycofany z półek sklepowych a producent przez wiele miesięcy skupiał się na udoskonaleniu konstrukcji swojego składanego urządzenia. Pierwsze modele posiadały ekran, którego ostatnia warstwa wyglądała jak folia ochronna. Część użytkowników ją zerwało, a w konsekwencji główny ekran ulegał nieodwracalnemu uszkodzeniu.

Samsung poradził sobie z problemami i Galaxy Fold od pewnego czasu dostępny jest już w sprzedaży. Urządzenie można kupić także w Polsce. Cena detaliczna została ustalona na równe 9000 zł.

Samo skonstruowanie składanego smartfona to nie wszystko. Producent musi jeszcze stworzyć odpowiednie oprogramowanie, Proces ten w chwili obecnej jest dodatkowo utrudniony. Android od Google'a nie jest jeszcze dostosowany do pracy z tego typu urządzeniami, co niesie za sobą sporo konsekwencji. Ze względu na ograniczoną kompatybilność producenci muszą poświęcić dużo więcej czasu na zbudowanie odpowiedniego oprogramowania, które pozbawione będzie problemów ze skalowaniem i przenoszeniem aplikacji pomiędzy ekranami.

Samsung stale udoskonala software Galaxy Fold, a najnowsza aktualizacja wprowadzająca poprawki zabezpieczeń z listopada 2019 roku trafia już na pierwsze urządzenia na terenie Francji. Wkrótce proces aktualizacyjny powinien rozpocząć się również na urządzeniach z polskiej dystrybucji.

Obecnie Koreańczycy przygotowali aktualizacje jedynie na modele z modemem LTE. Wersja z modemem 5G nie otrzymała jeszcze stosownej poprawki.

Mimo tego, że Galaxy Fold kosztuje 9000 zł i jest najdroższym smartfonem pozostających w oficjalnej dystrybucji w Polsce producent nie kwapi się do bardzo szybkiego udostępniania aktualizacji. Przypominamy, że listopadowe poprawki zabezpieczeń zostały zaimplementowane do Galaxy S10 i Galaxy Note 10 około dwa tygodnie wcześniej. Podobna sytuacja miała miejsce podczas wprowadzania aktualizacji na Galaxy S10 i Galaxy Fold, która dodawała część funkcji z Galaxy Note 10.

Aktualizacja nie wnosi żadnych nowych funkcji ani ulepszeń poza wprowadzeniem listopadowych poprawek zabezpieczeń. Oprogramowanie dostępne jest w systemie OTA oraz poprzez program Samsung Smart Switch.

