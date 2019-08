Samsung Galaxy Home Mini nadciąga

Beta testy Bixby dla najmniejszego głośnika zaczynają się przed oficjalną prezentacją.

Samsung rozpoczął już szukanie kandydatów do testów nowego Galaxy Home Mini na terenie Korei Południowej, co potwierdza istnienie tego urządzenia. Informacje te zostały podane przekazane przez Android Police. Wszystko wskazuje na to, że Samsung planuje uruchomienie sprzedaży Galaxy Home Mini razem z większym modelem Galaxy Home, który został zaprezentowany w zeszłym roku, ale nadal nie trafił do sprzedaży.

Źródło: techadvisor

Nazwy Home i Home Mini w znaczący sposób odwołują się do inteligentnych głośników produkcji Google, chociaż wyszukiwarkowy gigant ostatnio rozpoczął rebranding swoich produktów domowych pod marką Nest.

Z projektu produktu można zauważyć, że Samsung nadal współpracuje z AKG przy produkcji sprzętu audio, ponieważ logotypy obu firm można znaleźć na obudowie nowego głośnika. Cztery przyciski sterujące umieszczone w górnej części wyglądają bardzo podobnie do tych, które można znaleźć w Amazon Echo. Mimo tego Samsung Galaxy Home Mini wygląda jak kopia Google Home Mini. Poza nieco zmienionymi proporcjami projekt obu urządzeń jest bardzo podobny.

Źródło: techadvisor

Czy Samsung Galaxy Home i Home Mini przyjmą się na rynku? Uważamy, że będą miały bardzo ciężkie zadanie. Należy zwrócić uwagę, że asystent Bixby radzi sobie dużo gorzej, niż Asystent Google i nie chodzi o brak wsparcia dla języka polskiego, ale jego funkcjonalność. Sztuczna inteligencja od Samsunga jest w chwili obecnej nie za mało inteligentna. Nawet sam Samsung przestaje promować Bixby tak mocno, jak jeszcze rok czy dwa lata temu. Dodatkowo najnowszy flagowy smartfon - Galaxy Note 10 nie posiada już dedykowanego przycisku Bixby, który obecny był we wszystkich flagowcach od czasu premiery Galaxy S8.

Raporty sugerują, że Home Mini wykorzysta Bluetooth w wersji 4,2, aby łączyć się z innymi urządzeniami oraz będzie zasilany przez port microUSB. Dodatkowo nie zabraknie portu podczerwieni. Pojawi się także możliwość łączenia z inteligentną siecią urządzeń domowych Samsung SmartThings.