Samsung Galaxy Home Mini - nowy smart głośnik zadebiutuje jeszcze w lutym

Czyżby Samsung zamierzał wskrzesić Bixby za pomocą nowego głośnika Galaxy Mini? Najnowsze urządzenie może pojawić się na Galaxy Unpacked 11 lutego 2020 roku.

Ktoś z marketingu Samsunga był nieco nadgorliwy. Na oficjalnej stronie producenta przez chwilę widniała informacja, że Samsung Galaxy Mini zostanie wprowadzony do sprzedaży na ternie Korei Południowej jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: techhive.com

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal Android Police na południowokoreańskiej stornie Samsunga pojawił się głośnik Galaxy Home Mini napędzany przez asystenta głosowego Bixby. Urządzenie ma pojawić się w sprzedaży już 12 lutego, czyli dokładnie dzień po konferencji Galaxy Unpacked, na której zobaczymy Samsungi Galaxy S20 oraz nowego składanego Galaxy Z Flip. Cena detaliczna ma wynosić 99 0000 KRW, co w przeliczeniu przekłada się na około 83 dolary bez podatków.

Informacja prasowa została bardzo szybko usunięta ze strony producenta, a Samsung odmawia udzielenia komentarza na ten temat.

Zgodnie z datą wprowadzenia do sprzedaży domyślamy się, że Samsung zabierze Galaxy Home Mini do San Francisco na prezentację swoich najnowszych smartfonów z Androidem. Głośnik trafi do sprzedaży od razu po premierze.

Informacje ze strony Samsunga już niejednokrotnie wskazywały, że Galaxy Mini istnieje, a jego premiera odbędzie się stosunkowo niedługo. Na targach Consumer Electronics Show 2020 w Las Vegas od przedstawicieli Samsunga można było usłyszeć, że inteligentny głośnik pojawi się na rynku na początku 2020 roku. W przypadku gigantów technologicznych początek roku oznacza najczęściej pierwszy kwartał 2020 roku.

Co ciekawe Galaxy Home Mini, jak sama nazwa wskazuje jest mniejszym bratem Galaxy Home. Podobnie sprawa wygląda w przypadku głośników od Google, ale jest mała różnica. Głośnik Galaxy Home został oficjalnie pokazany po raz pierwszy w sierpniu 2018 roku na premierze Galaxy Note 9, ale od tego czasu nadal nie trafił do oficjalnej sprzedaży. Samsung zabrał go jedynie na Mobile World Congress 2019, a później produkt zapadł się pod ziemię.

Samsung Galaxy Home Mini będzie konkurentem dla Amazon Echo Dot i Google Nest Home Mini. Rozwiązanie wykorzystywać będzie autorskiego asytenta głosowego Bixby. Galaxy Home Mini zostanie wyposażony w głośniki od AKG.

