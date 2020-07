Samsung Galaxy M01s oficjalnie - tani smartfon z ekranem LCD

Samsung zaprezentował właśnie budżetowego smartfona. To pierwszy od dawna smartfon koreańskiego producenta wyposażony w ekran IPS LCD.

Samsung pokazał właśnie nowego smartfona z rodziny Galaxy M. Urządzenia z tej serii są niżej pozycjonowane od modeli Galaxy A, a Samsung nie reklamuje ich w sieci oraz mediach społecznościowych. Dzięki ograniczonemu budżetowi marketingowemu Gaalxy M01s jest naprawdę przystępny cenowo.

Samsung Galaxy M01s Źródło: gsmarena.com

Urządzenie posiada spory ekran IPS LCD Infinity-V o rozdzielczości HD+ oraz procesor MediaTek Helio P22. Smartfon wyposażono również w czytnik linii papilarnych, który umieszczono na pleckach. Reszta specyfikacji technicznej jest identyczna, jak w modelu Galaxy M01.

Samsung Galaxy M01s posiada 13 MP aparat główny oraz 2 MP czujnik głębi. Z przodu znalazło się miejsce dla 8 MP aparatu do sejfie. Urządzenie dostępne będzie w jednej konfiguracji 3 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Co ciekawe smartfon mimo nie najgorszych podzespołach pracować będzie pod kontrolą przestarzałego już Androida 9.0 Pie z nakładką One UI Core 1.1.

Smartfon wyposażono w akumulator o pojemności 4000 mAh, który naładujemy przy wykorzystaniu złącza microUSB.

Czytnik linii papilarnych w Galaxy M01s Źródło: gsmarena.com

Galaxy M01s pojawił się już w sprzedaży w wybranych krajach na świecie. Urządzenie dostępne jest w kolorze niebieskim oraz szarym. Cena detaliczna wynosi 133 dolary (około 520 zł netto).

Źródło: gsmarena.com