Samsung Galaxy M10 i M20 - ceny, data premiery, specyfikacja

Samsung Galaxy M10 i Samsung Galaxy M20 to dwa ciekawie się zapowiadające telefony ze średniej półki cenowej, które zobaczymy już niedługo. Czy będą warte swej ceny?

Zarówno Samsung Galaxy M10, jak i Samsung Galaxy M20 będą oficjalnie zaprezentowane 28 stycznia. Jednak już wiemy, czego się po nich spodziewać.

Galaxy M10, Galaxy M20 - data premiery

Obydwa telefony mają zadebiutować 28 stycznia, ale najpierw skierowane będą na rynek w Indiach. Dopiero potem trafią do pozostałych części świata - najpierw do Chin, potem do Europy i Ameryki Północnej. Jak na razie nie wiemy, kiedy trafią do Polski, jest jednak pewne, że będą dostępne również i u nas.

Galaxy M10, Galaxy M20 - specyfikacja

Specyfikacja obydwu urządzeń nie jest już od jakiegoś czasu tajemnicą. Galaxy M10 będzie modelem z wyświetlaczem Infinity-V o przekątnej 6,2", pokazującym obraz w rozdzielczości HD+, czyli 1520×720 pikseli. Do pracy będzie napędzać go ośmiordzeniowy procesor Exynos 7870, a za efekty wizualne odpowiadać zintegrowany z nim układ Mali-T830 MP1. Na pokładzie znajdzie się 3 GB pamięci RAM oraz bateria 3400 mAh. W zależności od wybranej wersji, dostępne ma być 32 lub 64 GB miejsca na dane. Galaxy M10 został wyposażony w tylny aparat podwójny 13 + 5 Mpix, a przedni posługuje się matrycą 5 Mpix. Działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 8.1 Oreo.

Galaxy M20 to model DualSIM z nieco większym ekranem Infinity-V - 6,3" i lepszą jakością obrazu: Full HD+, czyli 2340×1080 pikseli. Otrzymał pojemniejszy akumulator (5000 mAh), mocniejszy procesor (Exynos 7885), ale taką samą ilość RAM (3GB), taki sam aparat tylny, jest również dostępny w wersjach 32 i 64 GB oraz działa pod Androidem 8.1.

W przypadku obydwu telefonów ilość dostępnego miejsca można zwiększać za pomocą kart microSD.

Samsung Galaxy M20

Galaxy M10, Galaxy M20 - cena

Póki co nie ma oficjalnych cen polskich, jednak w sieci już pojawił się cennik obydwu smartfonów w Indiach. Tam M10 kosztuje 8990 rupii, czyli ok. 480 złotych. M20 jest droższe - 12990 rupii to odpowiednik ok. 690 złotych. W obydwu przypadkach są to ceny bardzo przystępne.