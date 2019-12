Samsung Galaxy M11 i Galaxy M31 w produkcji

Samsung Galaxy M11 i Galaxy M31 w mają być następcami Galaxy M10 oraz Galaxy M30. Być może zadebiutują już w lutym 2020 roku!

Jak donosi witryna SamMobile, zarówno Samsung Galaxy M11, jak i Galaxy M31 już znajdują się w produkcji. Producent używa tego samego schematu nazewnictwa, co w przypadku serii Galaxy A - dodano "1" do cyfry w nazwie (A50 - A51, itp.). Choć jeszcze nie zapowiedział niczego oficjalnie, to znając daty premier modeli smartfonów w poprzednich latach można przyjąć, że nowe urządzenia zadebiutują w lutym 2020 roku. A czego się po nich spodziewać? Przecieki, które pojawiły się już w sierpniu, podawały, że M31 będzie mieć lepszy procesor i znaczne ulepszenia apartu. Można podejrzewać Snapdragon 665 z 6GB RAM, zaś w przypadku aparatu - główny sensor 48MPix z towarzyszeniem szerokokątnego 12 MPix i sensorem głębi 5 Mpix. O M11 jak na razie niczego nie wiadomo.

Poza tymi dwoma modelami spodziewamy się, że w przyszłym roku na rynek trafią również smartfony Galaxy M21 oraz Galaxy M41. Na ich temat było już kilka przecieków. Wiemy z nich, że M21 ma mieć procesor Exynos 9609 z 6GB RAM, a także trzy obiektywy aparatu tylnego - główny to 64 Mpix. Galaxy M41 to podobny model - ma procesor Exynos i 6GB RAM, zaś jego obiektywy aparatu tylnego to 64 MPix + 12 MPix + 5 MPix. Zasila go pojemna bateria 4100 mAh.