Samsung Galaxy M11 - wyciekły rendery i informacja o baterii

Samsung Galaxy M11 to zapowiedziany na ten rok następca dwóch modeli: Galaxy M10 oraz M10s. Dzisiaj do sieci wyciekły jego pierwsze zdjęcia.

O Galaxy M11 słyszeliśmy już wcześniej - przy okazji przyznania modelom Samsung Galaxy M11, M31 i A11 certyfikatu Wi-fi Alliance. Miało to miejsce w styczniu, jednak do dnia dzisiejszego nikt nie widział tego modelu na oczy. Dzisiaj jego zdjęcia pojawiły się na witrynie tajwańskiej agencji certyfikacyjnej - NCC. Patrząc na nie, widzimy trzy obiektywy aparatu tylnego, otwór na obiektyw aparatu przedniego oraz informację o pojemności baterii - 5000 mAh.

Na zdjęciach można wypatrzyć również czytnik odcisków palców na tylnym panelu, a także wejście audio 3,5 mm. Co rzadko spotykane - znajduje się ono na górze urządzenia, na dole mamy tylko głośnik i port USB. Micro czy USB-C? Tego nie wiemy, aczkolwiek kabel ładowarki wskazuje na to drugie rozwiązanie. Wspomniana bateria ma wspierać szybkie ładowanie 15W. Smartfon Galaxy prezentuje się na większego od swoich poprzedników. A skoro uzyskał certyfikat, tylko tygodnie dzielą nas od premiery. Spodziewamy się, że Samsung zaprezentuje go w najbliższym czasie.

Źródło: GSM Arena