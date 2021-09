Samsung Galaxy M22 oficjalnie w Europie! Kiedy trafi do Polski?

Samsung wprowadza na europejski rynek kolejne przystępne cenowo urządzenie.

To o czym mówiło się po cichu już od kilku tygodni, w końcu stało się prawdą. Samsung zdecydował się na wprowadzenie modelu Galaxy M22 na europejski rynek.

To jest ta dobra wiadomość. Zła jest taka, że urządzenia wciąż nie możemy kupić bezpośrednio w polskim sklepie koreańskiego producenta. Smartfon pojawił się już na niemieckojęzycznej stronie, więc możemy zakładać, że w najbliższych tygodniach pojawi się w ofercie w innych krajach.

Czym Samsung Galaxy M22 zachęca nas do zakupu? Tym, co od razu rzuca się w oczy w specyfikacji technicznej telefonu to jego bateria o pojemności aż 5000 mAh. Pozwoli ona nam zapewne na długie godziny pracy z dala od ładowarki. Wspiera ona także ładowanie 25 W. Za odpowiednio wydajną pracę smartfona odpowiedzialny jest procesor MediaTek Helio G80 wspierany przez 4 GB pamięci podręcznej. Galaxy M22 oferuje także 128 GB pamięci masowej, którą możemy zwiększyć za pomocą karty microSD. Wszystko pracuje pod kontrolą systemu Android 11.

Telefon posiada ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala, który charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 90 Hz oraz rozdzielczością HD+ (720 x 1600 pikseli). Z tyłu znajdziemy moduł z czterema aparatami: głównym obiektywem 50 MP oraz trzema dodatkowymi: 8MP, 2MP oraz 2MP. W notchu na wyświetlaczu znalazło się miejsce dla 13 MP aparatu do selfie.

W telefonie znajdziemy także wejście słuchawkowe jack 3,5 mm, slot na dwie karty nanoSIM (współdzielony z miejscem na kartę pamięci) oraz czytnik linii papilarnych, który umieszczono w przycisku na bocznej krawędzi urządzenia. Na chwilę obecną nie znamy dokładnej ceny Samsunga Galaxy M22, jednak powinna ona wahać się w granicach tysiąca złotych.

