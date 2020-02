Samsung Galaxy M31 - do sieci trafiły oficjalne rendery i specyfikacja

Samsung Galaxy M31 to średniak, który zadebiutuje na świecie już 25 lutego. W sieci pojawiły się rendery wszystkich trzech wersji kolorystycznych smartfona wraz ze specyfikacją.

Od ładnych paru lat południowokoreański producent ma zwyczaj prezentowania średniaków niedługo po premierze flagowców. Samsung Galaxy M31 to właśnie taki średniak, o którym już kilka razy pisaliśmy - pojawiły się m.in. wyniki jego testów w Geekbench. Pierwszym rynkiem, na który trafi, są Indie, a użytkownik Twittera o pseudonimie Sudhanshu pokazał oficjalne rendery i wersje kolorystyczne dla tego kraju. Jeśli chodzi o barwy, mamy trzy - niebieska, czarna i czerwona. Specyfikacja nie zaskakuje i pokrywa się z tym, co wiedzieliśmy jak dotąd z przecieków - wyświetlacz to Super AMOLED wielkości 6,4", pokazujący obraz w jakości Full-HD+, napędzany procesorem Exynos 9611 z 6GB RAM i pamięcią 128GB (można poszerzyć do 512GB).

Samsung Galaxy M31 zasila bateria o bardzo dużej pojemności - 6000 mAh - ze wsparciem dla szybkiego ładowania 15W. Z tyłu urządzenia znajdziemy zestaw czterech obiektywów - główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, makro 5 Mpix oraz sensor głębi. Z przodu umieszczono obiektyw aparatu przedniego - 32 Mpix. Trzeba przyznać, że pod względem aparatów jest bardzo dobrze. Dodając do tego przystępną cenę - w Indiach jest to równowartość 208 USD, czyli między 800 a 850 złotych - może sprzedawać się naprawdę nieźle. Na koniec dodam jeszcze, że telefon ma grubość 8,9 mm i waży 191 gramów.

Źródło: Sudhanshu (Twitter)