Samsung Galaxy M31 zadebiutuje 25 lutego

Samsung Galaxy M31 będzie dostępny pod koniec lutego. Następca M30 zapowiada się na solidnego średniaka.

Samsung ma ostatnio pracowuty okres - zaprezentował Galaxy A51, dziś pokaże rodzinę Galaxy S20 i składany Galaxy Z Flip, a pod koniec miesiąca do sprzedaży trafi Galaxy A31, zwracający uwagę czterema obiektywami aparatu tylnego. Choć nie ma jeszcze wielu szczegółów na jego temat, producent potwierdził, że obiektyw główny ma mieć matrycę 64Mpix. Pozostałe obiektywy to ultraszerokokątny, sensor głębi oraz obiektyw makro. Wyświetlacz telefonu to sAMOLED Infinity U, pokazujący obraz w rozdzielczości Full HD+, z notchem w kształcie łzy oraz niezwykle cienkimi ramkami. Jak pokazuje to grafika reklamowa, urządzenia korzysta z baterii o pojemności 6000 mAh.

Sercem smartfona ma być procesor Snapdragon 665, choć niektóre przecieki mówią o modelu Exynos 9611. W grudniu Samsung Galaxy M31 został wypatrzony w testach Geekbench, jednak procesor nie został zidentyfikowany. A jeśli chodzi o wyniki, uzyskał 348 punktów przy teście jednego wątku i 1214 punktów przy wielu wątkach. Dzięki temu testowi wiemy również, że używa 6GB RAM i działa pod kontrolą systemu Android 10. Pozostaje mieć nadzieję na przystępną cenę.