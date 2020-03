Samsung Galaxy M40 otrzymuje system Android 10

Dobra informacja dla osób posiadających Galaxy M40 - Samsung zgodnie z planem przesyła aktualizację, która wprowadza na telefon system Android 10 z najnowszą wersją nakładki One UI 2.0.

Samsung rozpoczyna program aktualizacji Galaxy M40 od Indii. Przesyłany tamtejszym użytkownikom plik ma wielkość 1,7GB i nosi nazwę M405FDDU2BTB5. Przynosi system Android 10 wraz z poprawkami bezpieczeństwa, wydanymi 1 marca 2020 roku, a także najnowszą wersją autorskiej nakładki producenta, czyli One UI 2.0. Nie jest to jednak pełna nakładka, a edycja Core - co oznacza, że zabraknie w niej kilku funkcji znanych z pełnej edycji, jak na przykład wbudowanego dyktafonu. Pozostałe narzędzia i funkcje zostały zachowane - użytkownicy mogą wybierać, które gesty ma obsługiwać urządzenie (te od Google lub Samsunga), korzystać z trybu ciemnego, ulepszonego Digital Wellbeing (Cyfrowa Równowaga) oraz innych możliwości. Niektóre aplikacje trzeba będzie jednak zaktualizować ręcznie, jak Samsung Health czy Samsung Notes.

Jeśli posiadasz Galaxy M40, to już w tym tygodniu możesz sprawdzać, czy masz plik z aktualizacją. W tym celu wejdź w Ustawienia i zajrzyj do zakładki Aktualizacja oprogramowania. Jeśli jest ona dla Ciebie gotowa - wspomniany plik będzie dostępny. Biorąc pod uwagę fakt, że rozsyłanie aktualizacji ma zakończyć się za kilka tygodni, może trzeba będzie nieco poczekać.

Źródło: GSM Arena