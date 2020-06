Samsung Galaxy M51 - wkrótce premiera tańszego i lepszego Galaxy A51

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia nowego urządzenia z rodziny Galaxy M. Okazuje się, że smartfon będzie znacznie ciekawszy od Galaxy A51.

Samsung ostatnimi czasy znacząco uprościł swoją gamę modelową smartfonów. W sklepach znajdziemy obecnie smartfony z czterech rodzin - Galaxy A, Galaxy S, Galaxy Note oraz Galaxy M.

Samsung Galaxy M51 Źródło: OnLeaks

Flagowe modele to oczywiście Samsungi Galaxy S i Galaxy Note. Wszystkie średniaki oraz przystępne cenowo smartfony od 2019 roku należą do rodziny Galaxy A, a urządzenia z rodziny Galaxy M to niejako eksperyment. Smartfony te wprowadzane są na rynek praktycznie bez żadnych budżetów reklamowych, dzięki czemu w niskiej cenie otrzymujemy ciekawego smartfon'a, a nadchodzący Galaxy M51 jest tego najlepszym przykładem.

O modelu Galaxy M51, który jest wzmocnioną wersją Galaxy M31 słyszymy już od kilku miesięcy. Do sieci wyciekła niedawno kompletna specyfikacja techniczna nadchodzącego urządzenia oraz wyniki testów syntetycznych.

Okazuje się, że Samsung Galaxy M51 SM-M515F będzie bardzo interesującym urządzeniem, które na dodatek podważa sens istnienia Samsunga Galaxy A51.

Nadchodzący smartfon w teście syntetycznym Geekbench osiągnął 545 punkty dla testu jednowątkowego oraz 1775 punktów dla testu wielowątkowego.

Urządzenie wyposażone zostało w procesor Qualcomm Snapdragon 675. Układ ten jest wydajniejszy od autorskiego Exynos'a 9611. Dodatkowo Galaxy M51 zaoferuje nawet do 8 GB pamięci operacyjnej. Nie powinno zaskakiwać nas, że urządzenie pracować będzie pod kontrolą Androida 10 z nakładką One UI 2.1.

Galaxy M51 Źródło: operanews.com

Według wcześniejszych plotek Samsung Galaxy M51 zaoferuje również 64 MP aparat ISOCELL Bright GW1 znany między innym ze smartfonów Xiaomi. Nie zabraknie także 128 GB wbudowanej pamięci masowej oraz wyświetlacza Super AMOLED z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych.

Dodatkowo nadchodzący smartfon powinien być tańszy od wycenionego na 1699 zł Samsunga Galaxy A51. Urządzenie powinno pojawić się w sprzedaży w Polsce, ale jego dostępność będzie ograniczona. Nie możemy również liczyć na oferty operatorskie.

