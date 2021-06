Samsung Galaxy MWC 2021 - jak oglądać event na żywo? [28.06.2021, GODZ. 17:00]

Już dzisiaj (28.06) odbędzie się tegoroczna edycja Mobile World Congress, na której Samsung przedstawi swoje plany dotyczące urządzeń Galaxy. Przedstawiamy sposób na oglądanie wydarzenia na żywo.

Podczas tegorocznej edycji Mobile World Congress, firma Samsung planuje przeprowadzić całkowicie wirtualne wydarzenie o nazwie Galaxy Session, podczas którego obiecała omówić swoje nadchodzące technologie. Samsung skupi się na możliwościach, jakie dają same urządzenia i jak mogą one "wzbogacić" nasz styl życia. Przede wszystkim, podczas wydarzenia, spodziewamy się zobaczyć ogłoszenia dotyczące Wear OS, które miałby być preludium do uruchomienia serii Galaxy Watch 4 później w tym roku.

Przejście Samsunga na Wear OS ma zaprezentować kilka nowych możliwości zarówno dla użytkowników, jak i deweloperów. Samsung poruszy również kwestię rosnącego znaczenia bezpieczeństwa mobilnego, czyli jednego z głównych celów strategicznych firmy w przestrzeni produktowej.

AKTUALIZACJA 28.06.2021, GODZ. 17:00

Już dziś o 19:15 odbędzie się MWC 2021, na którym Samsung zaprezentuje swoje wirtualne wydarzenie Galaxy Seesion. Podczas eventu spodziewamy się dowiedzieć czegoś na temat tegorocznych modeli Galaxy Watch 4, a także nowego systemu Wear OS, który powstał we współpracy z firmą Google. Ostatecznie, firma ma również podzielić się wiadomościami na temat najnowszych dodatków do ekosystemu Galaxy i pracy, którą wykonuje w celu poprawy bezpieczeństwa mobilnego.

Na I/O 2021, Google ogłosiło, że system operacyjny Samsunga, Tizen, będzie łączył się z Wear OS, aby służyć jako przyszłe oprogramowanie zasilające smartwatche dla telefonów z Androidem (wstępnie nazwane poprostu "Wear"). Nie ma żadnych potwierdzonych plotek na ten temat, ale spodziewamy się również, że na dzisiejszym wydarzeniu Samsung oficjalnie zaprezentuje tegorocznego modele Galaxy Watch 4.

Jak oglądać event na żywo?

Wydarzenie Samsunga, które odbędzie się na żywo podczas tegorocznej edycji Mobile World Congress 2021, można oglądać na dwa sposoby: poprzez kanał Samsung YouTube lub na stronie Samsung Newsroom. Galaxy Session rozpocznie się o godzinie 19:15 (CET) i potrwa dokładnie 1 godzinę (według Samsunga).

