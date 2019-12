Samsung Galaxy Note 10 Lite jednak z gniazdem słuchawkowym

Najnowsze rendery ukazują Note'a 10 Lite w pełnej krasie. Samsung postanowił przywrócić złącze słuchawkowe Jack.

Samsung Galaxy Note 10 Lite to tajemniczy smartfon. Do niedawna wiedzieliśmy jedynie, że Samsung jest w trakcie opracowywania wersji Lite swoich tegorocznych flagowców. Co ciekawe modele Galaxy S10 Lite może być wydajniejszy od najtańszego Galaxy S10e, a wyżej pozycjonowany Galaxy Note 10 Lite ma posiadać prawie dwuletni procesor Exynos 9610.

Źródło: pcworld.com

Ostatnimi czasy w sieci pojawił się wysyp renderów nowych urządzeń Samsunga. Po modelu Galaxy A91, który ma być sprzedawany również jako Galaxy S10 Lite oraz tańszych modelach z serii Galaxy A przyszedł czas na Galaxy Note 10 Lite. Nie obyło się bez pozytywnych zaskoczeń. Na renderach opublikowanych przez OnLeaks widać, że Galaxy Note 10 Lite wygląda bardzo podobnie do starszych i droższych braci, ale nie brakuje różnic.

Najważniejszą z nich jest obecność gniazda słuchawkowego Jack, które Samsung pozbył się z flagowych modeli Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 10+. Z drugiej strony według specyfikacji i ostatnich plotek Galaxy Note 10 Lite ma być znacznie słabszy i tańszy od droższych przedstawicieli serii, a Samsung nie pozbywa się jeszcze gniazda słuchawkowego ze swoich modeli ze średniej półki cenowej.

Źródło OnLeaks via sammobile.com

Na rednerach Galaxy Note 10 Lite nie widać wszystkich szczegółów, ale łatwo zauważyć, że ogólny wygląd i design obudowy będzie bardzo podobny do Galaxy S10 Lite, Galaxy A91, Galaxy A51, a po części również do przyszłorocznego flagowca - Galaxy S11.

Podobnie, jak droższe modele również Galaxy Note 10 Lite wyposażony został w prostokątne wycięcie na tylnych pleckach, gdzie umieszczono trzy kamery.

Źródło OnLeaks via sammobile.com

Galaxy Note 10 Lite ma mieć dosyć dużą obudowę. Jej wymiary to według OnLeaks 163,9 x 76 x 8,6 mm. Oznacza to, że model Galaxy Note 10 Lite będzie wielkością zbliżony do Galaxy Note 10+, który mierzy 162,3 x 77,2 x 7,9 mm. W chwili obecnej nie znamy jeszcze wielkości ekranu, ale biorąc pod uwagę wymiary obudowy panel będzie miał przekątną wynoszącą od 6,5 do 6,8 cala.

Tak, jak już wcześniej wspominaliśmy Galaxy Note 10 Lite ma posiadać procesor Exynos 9610 znany już doskonale z Galaxy S9/Note 9, 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. System operacyjny to Android 10 z nakładką One UI 2.0. Jak na Samsunga przystało nie mogło zabraknąć rysika S Pen z obsługą Bluetooth'a. Czytnik linii papilarnych podobnie, jak w Galaxy S10/Note 10 znajdować się będzie w ekranie.

Obecnie nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat daty premiery urządzenia, ani jego ceny.

Źródło: sammobile.com