Samsung Galaxy Note 10 Lite: obecność S-Pen z Bluetooth potwierdzona

Tania wersja Galaxy Note ma posiadać rysik S-Pen z taką samą funkcjonalnością, jak w droższych modelach.

Cały internet rozpisuje się o Samsungach Galaxy S11, które zadebiutują już w lutym, ale trzeba pamiętać, że Samsung szykuje się jeszcze do dwóch niezwykle istotnych premier. Mowa o tańszych wersjach tegorocznych smartfonów. W 2019 roku po raz pierwszy na rynku zadebiutowały dwa urządzenia z serii Galaxy Note, a Koreańczycy zamierzają zaprezentować jeszcze jeden model już w grudniu. Na chwilę obecną o Galaxy Note 10 Lite (SM-N770) posiadamy jedynie szczątkowe informacje. Urządzenie może zadebiutować razem z tańszą wersją smartfonów Galaxy S10. Model Galaxy S10 Lite po swoim debiucie może zastąpić obecnie sprzedawanego Galaxy S10e.

Źródło: samsung.com

Na ten moment w sieci pojawiły się wyniki benchmarków i informacje na temat baterii Galaxy S10 Lite, ale na temat Galaxy Note 10 Lite internet milczy. Przewidujemy, że podobnie, jak Galaxy S10 Lite urządzenie będzie niemalże tak samo wydajne, jak droższe modele. Więcej informacji o Galaxy Note 10 Lite powinno pojawić się w sieci już wkrótce. Wczoraj - 26 listopada 2019 roku, FCC wydało certyfikat dla rysika dedykowanego dla Galaxy Note 10 Lite. Potwierdza on co najmniej jedną funkcję nadchodzącego smartfona.

Rysik S-Pen, który dołączany będzie w zestawie z Galaxy Note 10 Lite ma posiadać wbudowaną łączność Bluetooth.

Dokumenty przekazane przez FCC wskazują, że Samsung nie zrezygnuje z implementacji Bluetooth'a w rysiku S-Pen dla tańszej wersji swojego flagowego urządzenia. Rozwiązanie to znamy z Galaxy Note 9 oraz Galaxy Note 10/Note 10+. Nie wiemy jeszcze czy rysik posiadał będzie także wbudowany żyroskop, który umożliwia na wykonywanie gestów w powietrzu. Są one obecnie w Galaxy Note 10. Możliwe, że funkcja to zastanie zarezerwowana jedynie dla droższych modeli, a bazowy Note 10 Lite zastąpi Galaxy Note 9.

Specyfikacja techniczna urządzenia jest w chwili obecnej nieznana, ale możemy potwierdzić już, że Samsung zastosuje 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Możliwe, że Galaxy Note 10 będzie wariacją modeli Galaxy S10 Lite, który z kolei ma być lekko zmodyfikowanym Galaxy A91 dla uboższych rynków. Prawdopodobne jest, że Galaxy Note 10 będzie modelem Galaxy A81 z obsługą rysika S-Pen. Wszystkie nasze wątpliwości powinny rozwiać się na przestrzeni najbliższych kilkunastu dni.

Źródło: sammobile.com