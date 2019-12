Samsung Galaxy Note 10 Lite przyłapany w FCC

Samsung Galaxy Note 10 Lite otrzymał certyfikat od Federalnej Komisji Łączności. Informacja ta wskazuje na zbliżającą się premierę urządzenia.

Plotki o wersjach Lite tegorocznych flagowych smartfonów pojawiają się na zmianę z informacjami o Samsungach Galaxy S11. Przypominamy, że ostatni kwartał 2019 roku jest dla Samsunga szczególnie pracowity. Koreańczycy pracują nad wprowadzeniem aktualizacji do Androida 10 z nakładką One UI 2.0 na swoje urządzenia, wprowadzili już dwa modele z serii Galaxy A 2020, oraz przygotowują się do premiery flagowych smartfonów Galaxy S11 oraz Galaxy Note 10 Lite i Galaxy S10 Lite.

Źródło: PCWorld.com

Najnowsze rewelacje z sieci wskazują, że Galaxy Note 10 Lite powinien pojawić się na rynku przed oficjalną prezentacją modeli Galaxy S11. Przecieki na temat modelu SM-N770F pojawiają się od dłuższego czasu. Najpierw poznaliśmy pojemność baterii, później wydajność i podzespoły urządzenia, wygląd, który zdradza obecność złącza słuchawkowego Jack i obsługę Bluetooth 5.1, która zostanie wykorzystana do lokalizowania rysika S-Pen.

Najnowsze informacje wskazują na otrzymanie przez Galaxy Note 10 Lite certyfikatu FCC. Oznacza to, że urządzenie pojawi się już niedługo. Certyfikat FCC gwarantuje także, że Galaxy Note 10 Lite pojawi się w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej Note 10 Lite otrzymał podobny certyfikat od Indyjskiego BIS, który potwierdza, że model trafi do sprzedaży także w Indiach. Wszystko wskazuje na to, że Samsung Galaxy Note 10 Lite będzie urządzeniem sprzedawanym na całym świecie.

Wcześniejsze plotki wskazywał, że urządzenie zadebiutuje jeszcze w tym roku, ale nowe informacje donoszą o premierze, która odbędzie się w połowie stycznia 2020 roku.

Wcześniejsze przecieki z holenderskiego sklepu przekazane przez Galaxyclub.nl wskazują, że urządzenie kosztować będzie 609 Euro.

Samsung Galaxy Note 10 Lite będzie znacznie tańszy od innych modeli z serii Galaxy Note 10. Urządzenie ma zaoferować podzespoły znane z modelu Galaxy Note 9 umieszczone w obudowie Samsunga Galaxy Note 10.

Źródło: 91mobiles.com