Samsung Galaxy Note 10 Lite - wyciekła pełna specyfikacja

Na początku 2020 roku Samsung wypuści wyczekiwaną serię S11, jednak zanim to nastąpi, na rynku powinno pojawić się Galaxy S10 Lite, którego pełna specyfikacja wyciekła dzisiaj do sieci.

Źródłem przecieku jest serwis WinFuture i jeśli mu wierzyć - jest to oficjalna specyfikacja, pozyskana od firmy Samsung. Pierwsze plotki na temat smartfona pojawiły się w październiku, a od tego czasu co kilka dni w sieci pojawia się nowa plotka i przeciek na jego temat. Czego dowiedzieliśmy się dzisiaj? Galaxy Note 10 Lite (model SM-N770F) będzie uboższą wersją flagowca Note 10, mającą taki sam S-Pen oraz procesor Exynos 9810 z 6GB RAM oraz 128GB pamięci wewnętrznej. Podobnie jak Galaxy S10, zastosowano tu wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7". Ma on pokazywać obraz w rozdzielczości 2400 x 1800 pikseli, z gęstością pikslei wynoszącą 398. W wyświetlaczu umieszczono czytnik odcisków placów oraz otwór z obiektywem aparatu przedniego - 32 Mpix, f/2.0.

Z tyłu urządzenia widzimy bumper z obiektywami. W Galaxy Note 10 Lite główny to 12MPix f/1.7 z autofokusem Dual Pixel. W obudowie znajdziemy port USB typu C, a także wejście słuchawkowe 3,5 mm. Smartfon ma korzystać z bardzo pojemnej baterii 4500 mAh, która wspiera mechanizm szybkiego ładowania 25W. Moduły łączności to Bluetooth 5.0, NFC oraz dwuzakresowe Wi-fi. Jak podaje WinFuture, smartfon ma tylko 8,7 mm grubości, a waga to zaledwie 198 gramów. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką One UI 2.0. Ma być dostępne w trzech wariantach kolorystycznych - czarnym, białym i czerwonym.

Jeśli chodzi o cenę, ma ona wynosić ok. 2600 zł. Samsung Galaxy Note 10 Lite powinnio trafić do Europy w przyszłym roku.

Źródło zdjęć: WinFuture