Samsung Galaxy Note 10 Lite znaleziony w bazie Geekbench

Niedługo po Galaxy S10 Lite przyszedł czas na Galaxy Note 10 Lite. Właśnie poznaliśmy kluczowe elementy specyfikacji technicznej.

Od dłuższego czasu wiemy, że Samsung planuje jeszcze w tym roku wprowadzić na rynek dwa nowe smartfony, które plasować się będą gdzieś pomiędzy flagowcami, a droższymi średniakami. Mowa o wersjach Lite modeli Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10. O ile w przypadku pierwszego z nich już jakiś czas temu poznaliśmy wyniki benchamarków i kluczowe parametry techniczne, tak Galaxy Note 10 Lite do dnia dzisiejszego pozostawał bardzo tajemniczym urządzeniem.

Wczoraj do sieci wyciekła certyfikacja rysika S-Pen dla Galaxy Note 10 Lite, który podobnie, jak akcesorium znane z droższych modeli wyposażony zostanie w łączność bluetooth.

Najnowszy wyciek z bazy Geekbench'a informuje, że Galaxy Note 10 Lite (SM-N770F) wyposażony zostanie w procesor Samsung Exynos 9810 znany z modeli Galaxy S9 oraz Galaxy S9+ i Galaxy Note 9, który wsparty będzie przez 6 GB pamięci operacyjnej. Całość pracować ma pod kontrolą Androida 10 od razu po wyjęciu z pudełka.

Smartfon ma zadebiutować jeszcze w grudniu.

Autorski układ Samsung Exynos 9810 sprzed prawie dwóch lat oraz 6 GB pamięci operacyjnej powodują, że Note 10 Lite może być słabszy od swojego brata - Galaxy S10 Lite, którego premiera również planowana jest na grudzień. Urządzenie to zostanie wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 855 i 8 GB pamięci operacyjnej. To dosyć dziwne zagranie ze strony Koreańskiego giganta. Od początku istnienia serii Note czyli od 2011 roku urządzenia te były większe i wydajniejsze od swoich odpowiedników z serii Galaxy S. Wszystko wskazuje na to, że Galaxy Note 10 Lite może być niczym innym, jak Galaxy Note 9 zamkniętym w nowszej obudowie. Jeżeli Samsung rozsądnie wyceni takie urządzenie prawdopodobnie stanie się ono hitem sprzedażowym. W chwili obecnej seria Note składa się jedynie z najdroższych flagowych urządzeń. Note 10 Lite może być przepustką do świata smartfonów ze świetnym rysikiem S-Pen w znacznie przystępniejszej cenie.

