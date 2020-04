Samsung Galaxy Note 10/Note 10+ również z majowymi poprawkami zabezpieczeń

Po Galaxy S20 nadszedł czas na nieco starszego Note'a 10. Smartfony otrzymują właśnie nową aktualizację z majowymi poprawkami zabezpieczeń.

Samsung nie zwalnia tempa. Wczoraj informowaliśmy o nowej aktualizacji oprogramowania dla Samsungów Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra. Dziś identyczna aktualizacja trafia na Samsungi Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 10+.

Źródło: techadvisor.co.uk

Koreańczycy od 2017 roku przykładają ogromną wagę do terminowego udostępniania najnowszych poprawek zabezpieczeń na swoje flagowe smartfony. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że czasami zdarza się, że urządzenia otrzymują poprawki zabezpieczeń jeszcze przed ich oficjalną premierą. Z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia.

Najnowsze, flagowe smartfony z rodziny Galaxy Note 10 otrzymały właśnie nową aktualizacje oprogramowania w kilku krajach europejskich takich, jak Niemcy, Francja, Rumunia, Włochy, Grecja, Szwajcaria czy Polska.

Oprogramowanie układowe o numerze kompilacji N970FXXS4CTD1 dla Samsunga Galaxy Note 10 oraz N975FXXS4CTD1 dla Samsunga Galaxy Note 10+ to nowa wersja systemu operacyjnego, która wprowadza jedynie najnowsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 maja 2020 roku. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ zaledwie kilka tygodni temu Samsungi Galaxy Note 10 otrzymały drugą aktualizację rozwojową, która zaktualizowała nakładkę One UI do wersji 2.1. Oprogramowanie to wprowadziło wiele funkcji, które zostały zaprezentowane razem z flagowymi modelami z rodziny Galaxy S20.

Teraz Polscy użytkownicy Samsungów Galaxy Note 10 z wolnego rynku (kod CSC: XEO) informują, że ich urządzenia otrzymały aktualizację oprogramowania układowego. W przypadku, gdy smartfon nie poinformował o dostępności nowego oprogramowania można ręcznie wymusić aktualizację telefonu. W tym celu nalży udać się do Ustawień > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

W chwili obecnej nie wiemy jeszcze, jakie zmiany wprowadza majowa poprawka zabezpieczeń. Google jeszcze oficjalnie nie opublikowało majowego biuletynu bezpieczeństwa.

Sprawdź najświeższe informacje o nadchodzącym Galaxy Note 20.

Sprawdź, ile kosztuje Galaxy Note 10.

Źródło: sammobile.com