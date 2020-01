Samsung Galaxy Note 10 dostaje styczniową poprawkę zabezpieczeń szybciej, niż Pixel'e

Samsung w przeciwieństwie do Google ostatnio bardzo dobrze radzi sobie z wprowadzaniem nowych poprawek zabezpieczeń. Stosowną aktualizację dostały właśnie Samsungi Galaxy Note 10.

Google ostatnimi czasy traci swoją główną przewagę względem innych producentów urządzeń z Androidem. Smartfony z serii Nexus i Pixel zawsze jako pierwsze otrzymywały najnowsze wersje systemu Android oraz aktualne poprawki zabezpieczeń. Niestety Google od pewnego czasu nie wydaje aktualizacji dla swoich urządzeń terminowo w przeciwieństwie do Samsunga.

Źródło: samusung.com

Koreańczycy w czwartym kwartale 2019 roku mocno przyłożyli się do wprowadzania aktualizacji. Flagowe smartfony Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10 otrzymały aktualizacje do Androida 10 wcześniej, niż zakładaliśmy. Dodatkowo znaczna część urządzeń otrzymała aktualne poprawki zabezpieczeń. Co ciekawe część smartfonów otrzymała styczniowe poprawki zabezpieczeń jeszcze w grudniu 2019 roku.

Obecnie Samsung Galaxy Note 10, który otrzymał grudniową poprawkę zabezpieczeń jeszcze w listopadzie otrzymuje najnowszy biuletyn zabezpieczeń datowany na 1 stycznia 2020 roku.

Co ciekawe Galaxy Note 10 otrzymał stosowne oprogramowanie wcześniej, niż smartfony Pixel. Google zapowiedziało, że rozpocznie rozsyłanie styczniowych poprawek dopiero w poniedziałek.

Najnowsze oprogramowanie o numerze kompilacji N970FXXS1BSLD dostępne jest w chwili obecnej dla Samsungów Galaxy Note 10 przeznaczonych na rynek niemiecki. Poza nowymi poprawkami zabezpieczeń Samsunga nie wprowadził żadnych nowych funkcji. Nie powinno to dziwić, ponieważ smartfony Galaxy Note 10 ostatnimi czasy otrzymały aktualizację do Androida 10 i One UI 2.0.

Styczniowa poprawka zabezpieczeń dostępna jest także na Samsungach Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A30, Galaxy A50 oraz tablecie Galaxy Tab S5e, a także Samsungach Galaxy S9 i Galaxy Note 9 pracujących pod kontrolą Androida 10 w wersji beta.

Źródło: gsmarena.com, sammobile.com