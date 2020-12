Samsung Galaxy Note 10 już z Android 11 i One UI 3.0

Kolejne modele smartfonów Samsunga mogą się już cieszyć z najnowszej wersji Androida oraz nowego interfejsu, dzięki nakładce One UI 3.0.

Koreański producent przygotował nie lada niespodziankę dla posiadaczy smartfonów Galaxy Note 10 i Note 10+. Po wprowadzeniu aktualizacji zawierającej system Android 11 oraz nakładkę One UI 3.0 na Galaxy S20 i Galaxy Note 20, przyszła pora na starsze modele.

Nowa aktualizacja oprogramowania nosi następujące oznaczenie - N97xFXXU6ETLL i zawiera dodatkowo najnowsze poprawki bezpieczeństwa (z grudnia 2020 r.). Po jej zainstalowaniu, użytkownicy Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ mogą nie tylko liczyć na wszystkie dobrodziejstwa systemu Android 11 oraz odświeżony interfejs użytkownika dzięki One UI 3.0, ale również na poprawioną wydajność i lepsze zabezpieczenia smartfonów.

Aktualizacja z z Android 11 i One UI 3.0 do Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ trafiła już do pierwszych użytkowników w Niemczech, Hiszpanii i Szwajcarii. Śmiało możemy zatem założyć, że niebawem zawita ona również do Polski.

Jeśli jesteście ciekawi, czy i wasz smartfon otrzyma aktualizację do Android 11, to zapraszamy do naszej, ciągle aktualizowanej, listy urządzeń.

