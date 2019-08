Samsung Galaxy Note 10 - pierwsze wrażenia

Sprawdzamy najnowsze flagowce Samsunga wyposażone w rysik S-Pen i wiele ulepszeń w aspekcie wyświetlacza.

Spis treści

Tak, jak się spodziewaliśmy Samsung zaprezentował Galaxy Note 10. W tym roku po raz pierwszy w historii całej serii na rynku pojawiły się jednocześnie dwa modele - Galaxy Note 10 oraz większy Galaxy Note 10 Plus. Sprawdzamy mniejszy model i przedstawiamy nasze pierwsze wrażenia z użytkowania prosto z wydarzenia Unpacked w Nowym Jorku.

Źródło: techadvisor

Nie jest tajemnicą, że linia smartfonów Galaxy Note składa się z najbardziej wydajnych urządzeń. Nie inaczej jest w przypadku tegorocznych modeli Note 10 i Note 10 Plus, które wyposażone są w topowe najwydajniejsze podzespoły, wiele gigabajtów RAM'u oraz pamięci operacyjnej i rewelacyjne aparaty. Należy wspomnieć również, że z serią Galaxy Note związana jest spora wpadka jakościowa Samsunga. Galaxy Note 7 z 2016 roku posiadał poważne problemy z zapalającą się baterią. Spowodowały one, że wiele linii lotniczych zakazało wnoszenia na pokład tego modelu, a w konsekwencji koreański producent całkowicie wycofał z rynku wszystkie egzemplarze.

Galaxy Note wykreował na rynku nowy segment urządzeń mobilnych. Na początku nazywane były one phabletami. W 2011 roku wielki Galaxy Note z ponad 5 calowym ekranem znacząco wyróżniał się spośród innych małych urządzeń. Obecnie Galaxy Note nadal są dużymi smartfonami, ale po raz pierwszy Samsung zadbał, aby podstawowy model Galaxy Note 10 miał dosyć kompaktowe wymiary, a przy okazji oferował wszystkie funkcje, z jakich słynie Note - rysik S-Pen, świetne oprogramowanie i niesamowity ekran.

Galaxy Note 10 z ekranem o przekątnej 6,3 cala ma rozmiary podobne do podstawowego Galaxy S10. Również cena jest bardzo zbliżona - Note 10 wyceniony został na 4149 zł, a Galaxy S10 kosztuje 3949 zł.

Samsung Galaxy Note 10 - Cena

Cena Samsunga Galaxy Note 10 ustalona została na 4149 zł. Wszystkie osoby, które zdecydują się na zakup smartfona w przedsprzedaży, która trwa od 7 sierpnia do 22 sierpnia otrzymają dodatkowo voucher, który pozwoli na skorzystanie z promocji Samsung Odkup i odsprzedaż starego urządzenia w kwocie wyższej o 400 zł. Dostępne są również raty 0 procent oraz leasing 0 procent.

Podstawowy Galaxy Note 10 dostępny jest w jednej konfiguracji z 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Telefon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych - Aura Black, Aura Glow i Aura Pink.

Samsung Galaxy Note 10 - Wygląd i jakość wykonania

Samsung wykonał kawał świetnej roboty podczas projektowania najnowszego Galaxy Note 10. Urządzenie to po raz pierwszy jest naprawdę wygodne podczas normalnego użytkowania, a ma ekran mniejszy o zaledwie 0,1 cala w stosunku do poprzedniego Galaxy Note 9.

Źródło: techadvisor

Przedni panel niemal w całości wykorzystany został do umieszczenia wyświetlacza. Stosunek ekranu do powierzchni panelu przedniego wynosi 94,7 procenta. To poprawa o przeszło 10 procent w stosunku do Galaxy Note 9. Stało się tak dzięki znacznej redukcji ramek znajdujących się nad i pod ekranem. Są one teraz o ponad 10 mm krótsze i przeszło 5 mm cieńsze. Niestety, ale zabrakło skanera tęczówki oka.

Samsung Galaxy Note 10 podobnie, jak flagowe urządzenia z serii S10 posiada kamerę umieszczoną w ekranie. Tym razem Samsung zmniejszył jej rozmiar oraz postanowił umieścić aparat symetrycznie na środku. Znacząco zwiększa to komfort użytkowania.

Nowy smartfon jest również znacznie cieńszy od poprzednika. Grubość wynosi zaledwie 7,9 mm. Mimo to sądzimy, że większość użytkowników wolałaby korzystać z grubszego urządzenia w zamian za obecność gniazda słuchawkowego na pokładzie. Galaxy Note 10 jest pierwszym flagowcem Samsunga, który nie posiada złącza Jack.

Dość istotnie zmiany poczyniono w kwestii ilości i rozmieszczenia przycisków. Galaxy Note 10 posiada klawisze zasilania i głośności z lewej strony. To dosyć nietypowe umieszczenie, ale znacznie ułatwia to obsługę urządzenia osobom leworęcznym. Samsung deklaruje, że osoby praworęczne również bez problemu przyzwyczają się do nowej lokalizacji najważniejszych przycisków.

Co ciekawe zabrakło przycisku odpowiedzialnego za wywołanie asystenta głosowego Bixby. W przypadku Galaxy Note 10 wystarczy dłużej przytrzymać przycisk zasilania, aby uruchomić Bixby.

Nie zmieniono za to umiejscowienia na tackę SIM, portu USB Typu C oraz gniazda na rysik S-Pen. Typowo dla Samsunga najnowszy Galaxy Note 10 jest w pełni wodoszczelny i pyłoszczelny, co zostało potwierdzone przez certyfikat IP68.

Dużą nowością jest fakt, że Galaxy Note 10 jest znacznie mniejszy od poprzednika. Takie rozwiązanie ma sprawić, że wiele osób dla których Galaxy Note 9 był za duży teraz z chęcią wybiorą jego następce.

Podobnie, jak w przypadku Galaxy S10e i zwykłego modelu Galaxy S10 również Galaxy Note 10 posiada inne, niż Galaxy Note 10+ wersje kolorystyczne. Note 10 dostępny jest w kolorach Aura Glow, Aura Black, oraz unikatowym tylko dla tego modelu Aura Pink.

Źródło: techadvisor

Wersja Aura Glow zrobiła na nas największe wrażenie. Plecki urządzenia mienią się i odbijają światło mieniąc się na różne kolory. Wygląda to podobnie, jak w smartfonach Huawei oraz Honor. Większość klientów wybierze zapewne stonowaną wersję Aura Black, a najbardziej odważni skuszą się na kolor Aura Pink, który w rzeczywistości jest bardziej czerwony, niż różowy.

Samsung Galaxy Note 10 - Specyfikacja i funkcje

W przypadku, gdy mówimy o normalnych smartfonach i pominiemy składane urządzenia takie, jak Galaxy Fold kolejne generacje są najczęściej aktualizacją dostępnych już na rynku urządzeń. Podobnie jest również w tym przypadku. Galaxy Note 10 wprowadza kilka nowości i zmian w wyglądzie, ale od razu widać, że to następca dostępnego już od roku modelu Galaxy Note 9.

Przyglądamy się specyfikacji technicznej i możliwością nowego smartfonu oraz porównujemy go do poprzedniego Galaxy Note 9. Sprawdzamy rysik S-Pen, ekran, procesor i wiele innych elementów.

Wyświetlacz

Tak, jak wspominaliśmy już wcześńiej Galaxy Note 10 posiada mniejszy ekran. Urządzenie wyposażone zostało w panel Dynamic AMOLED o przekątnej 6,3 cala. Po raz pierwszy na rynku pojawiły się dwa urządzenia z serii, dzięki czemu Samsung mógł sobie pozwolić na wprowadzenie bardziej kompaktowego urządzenia. Klienci pragnący kupić naprawdę spory telefon z pewnością wybiorą Galaxy Note 10+ z 6,8 calowym ekranem.

Pomimo tego, że wyświetlacz Galaxy Note 10 jest o zaledwie 0,1 cala mniejszy od tego zastosowanego w Galaxy Note 9 całe urządzenie jest znacznie bardziej kompaktowe. Dzieje się tak dlatego, że Samsung zdecydował się na kolejną redukcję ramek okalających ekran oraz umieszczenie przedniego aparatu w wyświetlaczu.

Źródło: techadvisor

Wyświetlacz Dynamic AMOLED Infinity-O wygląda świetnie. Nie spodziewaliśmy się zresztą niczego innego po flagowym urządzeniu Samsunga, który jest ekspertem w dziedzinie produkcji ekranów. Pomimo zmniejszenia rozdzielczości do Full HD+ (2280 x 1080 pikseli) w wyniku czego zagęszczenie pikseli spadło do 401 ppi (w Galaxy Note 9 wynosi ono 516 ppi) ekran charakteryzuje się świetną jakością, reprodukcją kolorów i wysoką jasnością maksymalną, która umożliwia korzystanie z urządzenia w słoneczny dzień. Nie zabrakło również obsługi HDR10+.

S-Pen

Smartfony z serii Galaxy Note od początku jej istnienia posiadają cechę charakterystyczną. Jest nią oczywiście rysik S-Pen, który chowany jest w obudowie. Jak co roku Samsung zdecydował się na odświeżenie tego akcesorium. Najnowsze wcielenie S-Pen oferuje Bluetooth Low Energy oraz zapewnia do 10 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu. W praktyce i tak żaden użytkownik nie będzie z niego korzystał przez tyle czasu. Po włożeniu rysika do urządzenia automatycznie jest on ładowany.

S-Pen z Galaxy Note 10 posiada wszystkie funkcje znane z poprzednich modeli, ale oferuje również kilka nowości. Główną z nich jest Air Actions. Dzięki tej funkcji można sterować urządzeniem przy pomocy gestów. Na prezentacji Samsung pokazywał możliwości tej opcji w obrębie aparatu. Od teraz dzięki rysikowi S-Pen można zmieniać tryby aparatu, przełączać kamery, powiększać/pomniejszać obraz bez fizycznego dotykania urządzenia. Możliwości te zdecydowanie docenią amatorzy wykonywania zdjęć przy użyciu smartfona.

Źródło: techadvisor

Funkcja ta będzie bardzo użyteczna po umieszczeniu smartfona w statywie lub gimbalu.

Samsung podkreśla, że gesty działają również w obrębie Galerii, ale na testowym urządzeniu nie można było przeglądać zdjęć przy użyciu gestów.

Koreański gigant technologiczny udostępnił otwarte SDK dla najnowszego rysika S-Pen, dzięki któremu programiści będą mogli dodać obsługę gestów w obrębie swoich aplikacji. Nie wiemy jednak czy będą chcieli oni dodawać nowe funkcje, które będą wykorzystywane jedynie na kilku typach urządzeń.

Procesor, RAM, pamięć masowa

Przed premierą w sieci krążyły plotki, które wskazywały, że Galaxy Note 10 dostępny będzie w wersji z 1 TB wbudowanej pamięci masowej. W rzeczywistości najdroższa wersja Galaxy Note 10+ posiada 512 GB pamięci. Standardowo Galaxy Note 10 posiada 256 GB wbudowanej pamięci masowej - 2x więcej, niż w Galaxy Note 9.

Kluczową zmianą jest brak obecności gniazda na karty pamięci microSD w podstawowym modelu. Jedynie Galaxy Note 10+ je posiada. Pomimo tego braku 256 GB pamięci masowej, która jest dostępna w podstawowej wersji jest w pełni satysfakcjonującą rekompensatą.

Galaxy Note 10 w Polsce dostępny jest jedynie w jednej konfiguracji sprzętowej, która obejmuje 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 256 GB wbudowanej (nierozszerzalnej) pamięci masowej. Droższy model z Plusem w nazwie dostępny jest w dwóch wersjach - podstawowej z 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej i droższej z 512 GB wbudowanej pamięci masowej z możliwością rozszerzenia o kolejny terabajt.

Wszystkie modele Galaxy Note 10 sprzedawane w Europie posiadać będą autorski procesor Exynos 9825 z układem graficznym Mali-G76 MP12. Układ ten wyprodukowany został w 7 nm procesie technologicznym, dzięki czemu możemy liczyć na lepszą wydajność energetyczną i mniejsze zużycie energii.

Aparat

W obrębie aparatów fotograficznych poczyniono wiele zmian. Galaxy Note 10 oferuje teraz trzy obiektywy w pionowym układzie. Przypominamy, że Galaxy Note 9 posiada dwa obiektywy ułożone poziomo, pod którymi umieszczono czytnik linii papilarnych (nowy model posiada go w ekranie).

Pierwszy obiektyw to 12 MP matryca ze zmienną przysłoną znana z poprzednika. Ponownie towarzyszy jej 12 MP teleobiektyw z dwukrotnym zoomem optycznym. Oba aparaty wyposażone zostały w optyczną stabilizację obrazu (OIS).

Pojawił się 16 MP obiektyw ultraszerokokątny, który znany jest już z modelu Galaxy S10.

Zupełnie nowym elementem jest czujnik głębi - DepthVision, który został znajduje się w smartfonach koreańskiego producenta po raz pierwszy. To ekskluzywna nowość przeznaczona specjalnie dla serii Galaxy Note 10.

Źródło: techadvisor

Z przodu poza zmianą lokalizacji aparatu również skupiono się na poprawie stabilizacji obrazu. Dodano również nowe funkcje takie, jak Zoom Audio, która pozwala na wyostrzenie dźwięku z danego wycinka obrazu. Pojawiła się również opcja AR Doodle, która pozwala rysować na ekranie elementy, które później płynnie przemieszczają się wraz z użytkownikiem będącym w kadrze.

Łączność i dźwięk

Jak już wcześniej informowaliśmy Galaxy Note 10 nie posiada niestety gniazda słuchawkowego Jack. Może to być dla niektórych użytkowników szokiem. Samsung do premiery Galaxy Note 10 był jednym z niewielu producentów, którzy we flagowych smartfonach nadal umieszczali gniazda słuchawkowe. Jego brak w najnowszych Galaxy Note 10 może wskazywać, że zabraknie go również w przyszłorocznych flagowcach z serii Galaxy S11.

Samsung powiedział, że zdecydował się na usunięcie Jack'a z powodu chęci zaprojektowania jak najcieńszego urządzenia. Nie bez znaczenia był także fakt, że usunięcie gniazda słuchawkowego rzekomo pozwoliło na umieszczenie większej baterii. W chwili obecnej to typowe tłumaczenie wielu producentów.

Zamiast przejściówki z USB Typu C na 3,5 mm Jack'a Samsung dołącza do Galaxy Note 10 słuchawki opracowane we współpracy z firmą AKG z konektorem USB Typu C. W przypadku, gdy użytkownik chce wykorzystać swoje słuchawki z gniazdem słuchawkowym Jack musi zaopatrzyć się w przejściówkę we własnym zakresie.

Źródło: techadvisor

Samsung na samym początku konferencji prasowej Unpacked przez kilka minut podkreślał, jak sieć 5G wpłynie na nasze życie. Podsyciło to atmosferę i większość osób liczyła, że Galaxy Note 10 zaoferuje modem 5G w każdej konfiguracji. Niestety, ale Samsung zdecydował się na umieszczenie modemu 5G jedynie w specjalnym modelu Note 10 5G. Będzie to zmodyfikowana wersja Galaxy Note 10+.

Telefon posiada Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS oraz NFC.

Poza gniazdem słuchawkowym Jack Samsung zdecydował się również na usunięcie pulsometru, który dostępny był w flagowych urządzeniach od momentu premiery Galaxy S5 w 2014 roku. Producent powiedział, że zdecydowano się na jego usunięcie, ponieważ bardzo nieliczne grono użytkowników z niego korzystało.

Samsung Galaxy Note 10 posiada czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran. Sensor został umieszczony o 33 mm wyżej w stosunku do Galaxy S10, aby korzystanie z niego stało się szybsze i wygodniejsze.

Bateria

Według plotek Galaxy Note 10 miał zaoferować super szybkie 45 W ładowanie. W rzeczywistości nowy model przynosi usprawnienia w kwestii prędkości ładowania, ale nie takie, jak wszyscy oczekiwali. Samsung od czasów wprowadzenia na rynek modelu Galaxy S6 w 2015 roku kurczowo trzymał się szybkiego 15 W ładowania. W 2016 roku była to przełomowa technologia, ale już w 2018 roku nie robiła na nikim dużego wrażenie. Galaxy Note 10 wprowadza szybsze 25 W ładowanie. Samsung deklaruje, że 30 minut ładowania zapewni cały dzień pracy.

Podobnie, jak Galaxy S10 również Note 10 obsługuje zwrotne ładowanie bezprzewodowe Wireless Powershare, które pozwala na naładowanie akcesoriów takich, jak Galaxy Buds lub Galaxy Watch Active 2. Ładowanie bezprzewodowe oferuje teraz moc 15 W.

Należy zauważyć, że Galaxy Note 10 posiada znacznie mniejszą baterię od poprzednika. Galaxy Note 9 wyposażony był w akumulator o pojemności 4000 mAh, który pozwalał na 1,5 dnia intensywnego użytkowania. Nowy model posiada ogniowo o pojemności 3500 mAh. Tak niewielki akumulator we flagowym urządzeniu jest gwarantuje konieczność codziennego ładowania.

Oprogramowanie

Samsung Galaxy Note 10 pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie z autorską nakładką One UI. Jest to zasadniczo to samo oprogramowanie, jakie zainstalowane jest na smartfonach z serii Galaxy S10. Producent dodał jedynie trochę nowych funkcji do rysika S-Pen.

Oprócz poprawionej aplikacji aparatu, nowych funkcji S-Pen oraz nieco zmodyfikowanego trybu DeX Samsung zapowiedział szeroko zakrojoną współpracę z firmą Microsoft,, co brzmi bardzo ciekawie.

Samsung nie zdradził jeszcze dokładnych informacji, ale podejrzewamy, że w najbliższym czasie smartfony Samsunga zostaną zintegrowane z komputerami z zainstalowanym Windowsem 10 na wzór rozwiązania stosowanego od lat przez Apple.

Samsung Galaxy Note 10 - Podsumowanie

Samsung nie rozczarował nas. Galaxy Note 10 nie jest urządzeniem rewolucyjnym, ale to bardzo udana rewolucja świetnego Galaxy Note 9.

Cieszy nas, że producent pomyślał o osobach, które chciałby kupić urządzenie z rysikiem S-Pen, ale jednocześnie nie są w stanie zaakceptować gigantycznych rozmiarów smartfona.

Modele Galaxy Note 10+ nadal jest podobny do poprzedników, a Galaxy Note 10 jest idealnym rozwiązaniem pomiędzy Galaxy S10, a Galaxy Note 10+. Z pewnością wielu użytkowników planujących zakup Galaxy S10 zdecyduje się na Galaxy Note 10.

Doceniamy małe ramki okalające ekran oraz symetrycznie umieszczony przedni aparat. Nie spodobało nam się usunięcie czytnika kart pamięci oraz złącza słuchawkowego Jack. Obawiamy się nieco również o czasy pracy na baterii, ale będziemy je w stanie zweryfikować dopiero podczas dłuższego testu urządzenia.

Samsung Galaxy Note 10 - Pełna specyfikacja techniczna