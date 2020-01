Samsung Galaxy Note 10+ - pojawi się edycja z 5G i 1TB pamięci

Aktualnie Samsung Galaxy Note 10+ 5G jest dostępny w wariantach mających 256 oraz 512GB pamięci. Jednak wkrótce rodzina powiększy się o kolejnego członka, który będzie oferować dokładnie 1TB miejsca na dane użytkownika. Samsung już nad nim pracuje, a poświadcza to wypatrzony na TENAA certyfikat, który udostępnił na swoim twitterze Mukul Sharma, znany z wielu przecieków oraz odkryć. Jak widać na załączonym przez niego zrzucie ekranu, smartfon ma warianty 128, 256, 512 GB oraz czwarty - 1TB. Obstawiamy, że model ten zadebiutuje z 8GB RAM, chociaż już pojawiły się plotki, że może być też dostępna edycja z 12GB RAM.

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G new RAM variants (6GB/8GB) and a whopping 1TB memory variant gets the TENAA certification.

