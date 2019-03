Samsung Galaxy Note 10 - specyfikacja, cena, data premiery

Samsung Galaxy Note 10 to trzeci flagowiec Samsunga oczekiwany w tym roku. Zapowiada się na mocny model, który z pewnością zdobędzie swoich miłośników na całym świecie.

Samsung Galaxy Note 10 - specyfikacja

Galaxy S10 to najgorętsza premiera Samsunga w tym roku, która już miała miejsce, ale nie jest to jedyna godna uwagi pozycja w ofercie południowokoreańskiego producenta. Ma ukazać się w sierpniu, a najnowsze pogłoski mówią o tym, że będzie to pierwszy smartfon z aparatem 100 Mpix oraz obsługą 5G. Jest to teoretycznie możliwe, ponieważ procesory Qualcomm od 2018, czyli wejścia na rynek Snapdragon 845, są w stanie obsłużyć do 192 Mpix, ale tylko nieliczni producenci potrafią to wykorzystać. Dlatego w tej chwili najmocniejsze aparaty smartfonów mają 48 Mpix. W wywiadzie dla MySmartPrice, przedstawiciel Samsunga powiedział, że do końca 2019 roku zobaczymy smartfon z aparatem 64, a może nawet 100 Mpix - być może miał na myśli Galaxy Note 10.

Dlaczego właśnie Samsung ma być tym pierwszym producentem, który przekroczy barierę 48 Mpix? Huawei już od jakiegoś czas eksperymentuje z mocnymi obiektywami w Honor, ale to właśnie Samsung w 2018 roku stworzył własne sensory dla zdjęć 48 i 32 Mpix, więc w 2019 wypadałoby zrobić z nich użytek. Nie można tez zapomnieć, że Galaxy Note 10 wejdzie na rynek po S10 5G, które dysponuje czterema obiektywami i będzie mieć to samo rozwiązanie (jak podaje Sammobile), więc są szanse na to, że Note 10 podniesie poprzeczkę.

Powyższa grafika to koncepcja z serwisu PhoneArena, pokazująca, jak może wyglądać Note 10, a opiera się na dotychczasowych przeciekach i pogłoskach. Widzimy na przedzie notch z miejscem na dwa obiektywy - tak jak w S10 - a z tyłu cztery. Dostępne mają być cztery wersje kolorystyczne, w tym Canary Yellow i Prism Green. Oczywiście pokazane umiejscowienie aparatów nie musi zgadzać się ze stanem faktycznym. W swoich ostatnich modelach Samsung stara się maksymalnie zwiększyć powierzchnię wyświetlacza, może więc wprowadzi na froncie inne rozwiązanie.

Jeśli chodzi o procesor, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będzie to któryś z najszybszych obecnie modeli, a więc Exynos 9820 lub Snapdragon 855, na pokładzie pojawi się obsługa 5G, 12 GB RAM oraz 1TB miejsca na dane. Z pewnością będzie korzystać z tego samego systemu, co Galaxy S10, czyli Androida 9 Pie z nakładką One UI.

Seria S ma niewielkie ramki, toteż i Galaxy Note 10 raczej nie będzie się wyróżniać. Spodziewany wyświetlacz to Infinity-O, korzystający z technologii Dynamic AMOLED i pokazujący obraz w proporcjach 19:9. A jaka będzie jego wielkość? Galaxy S10 Plus ma 6,4", więc nieco większy Note 10 z 5G to prawdopodobnie 6.7". Z pewnością znajdzie się pod nim ultradźwiękowy czytnik odcisków palców. Ponadto spodziewamy się większej pojemności baterii niż w S10 Plus, a także stylusa S Pen oraz licznych rozwiązań ułatwiających życie. Ale uwaga - są także plotki mówiące o tym, że wyświetlaczem będzie zwykły AMOLED o przekątnej 6,6". Wiemy również z przecieków, że Galaxy Note 10 będzie pierwszy flagowcem Samsunga bez wejścia słuchawkowego 3,5 mm.

I ciekawostka - według niektórych plotek Samsung może od tego modelu zrezygnować z nazwy Note, więc być może smartfon będzie nazywać się całkiem inaczej.

Galaxy Note 10 - data premiery

Samsung jak dotąd pokazywał swoje flagowce z linii Note w sierpniu, kilka tygodni przed IFA. Spodziewamy się tego samego w tym roku, a konkretnie - w początkach sierpnia.

Galaxy Note 10 - cena

Galaxy Note 9 w dniu premiery kosztował 4299 zł. Nie ma jeszcze żadnych przecieków na temat cen Note 10, ale spodziewamy się okolic 5 tys. zł ze względu na obecność 5G.

Artykuł będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych informacji na temat Galaxy Note 10.