Samsung Galaxy Note 10 - specyfikacja, cena, data premiery [04.08.2019]

Samsung Galaxy Note 10 to trzeci flagowiec Samsunga oczekiwany w tym roku. Zapowiada się na mocny model, który z pewnością zdobędzie swoich miłośników na całym świecie.

Spis treści

Samsung Galaxy Note 10 - specyfikacja

Galaxy S10 to najgorętsza premiera Samsunga w tym roku, która już miała miejsce, ale nie jest to jedyna godna uwagi pozycja w ofercie południowokoreańskiego producenta. Ma ukazać się w sierpniu, a najnowsze pogłoski mówią o tym, że będzie to pierwszy smartfon z aparatem 100 Mpix oraz obsługą 5G. Jest to teoretycznie możliwe, ponieważ procesory Qualcomm od 2018, czyli wejścia na rynek Snapdragon 845, są w stanie obsłużyć do 192 Mpix, ale tylko nieliczni producenci potrafią to wykorzystać. Dlatego w tej chwili najmocniejsze aparaty smartfonów mają 48 Mpix. W wywiadzie dla MySmartPrice, przedstawiciel Samsunga powiedział, że do końca 2019 roku zobaczymy smartfon z aparatem 64, a może nawet 100 Mpix - być może miał na myśli Galaxy Note 10.

Pod koniec lipca do sieci trafiły przecieki, mówiące o zastosowaniu procesora Snapdragon 855 Plus. Wszystkie modele mają mieć USB-C, Bluetooth 5.0 oraz NFC.

Dlaczego właśnie Samsung ma być tym pierwszym producentem, który przekroczy barierę 48 Mpix? Huawei już od jakiegoś czas eksperymentuje z mocnymi obiektywami w Honor, ale to właśnie Samsung w 2018 roku stworzył własne sensory dla zdjęć 48 i 32 Mpix, więc w 2019 wypadałoby zrobić z nich użytek. Nie można tez zapomnieć, że Galaxy Note 10 wejdzie na rynek po S10 5G, które dysponuje czterema obiektywami i będzie mieć to samo rozwiązanie (jak podaje Sammobile), więc są szanse na to, że Note 10 podniesie poprzeczkę.

Doniesienia w lipcu mówiły o czterech wersjach Note 10 w sierpniu: dwie 5G, jedna w wersji Pro oraz duży model z wyświetlaczem Quad-HD+ 6,75" Quad-HD+ i czterema obiektywami z tyłu. Pod koniec lipca wiadomo, że będą tylko 3 wersje: Galaxy Note 10, Note 10 Plus oraz Note 10 Plus 5G.

Standardiwy model ma mieć wymiary 151x71.8x7.9mm i wagę 167g, wersja Plus to 162.3x77x8mm oraz 198g. Wszystkie modele mają posiadać certyfikat IP68.

Powyższa grafika to koncepcja z serwisu PhoneArena, pokazująca, jak może wyglądać Note 10, a opiera się na dotychczasowych przeciekach i pogłoskach. Widzimy na przedzie notch z miejscem na dwa obiektywy - tak jak w S10 - a z tyłu cztery. Dostępne mają być cztery wersje kolorystyczne, w tym Canary Yellow i Prism Green. Oczywiście pokazane umiejscowienie aparatów nie musi zgadzać się ze stanem faktycznym. W swoich ostatnich modelach Samsung stara się maksymalnie zwiększyć powierzchnię wyświetlacza, może więc wprowadzi na froncie inne rozwiązanie.

Na początku kwietnia 2019 DBS Designing udostępniło wideo pokazujące koncepcję smartfona. Bazuje ono na przeciekach dotyczących funkcji i specyfikacji.

13 kwietnia swoją wizję telefonu pokazał Concept Creator

Jeśli chodzi o procesor, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będzie to któryś z najszybszych obecnie modeli, a więc Exynos 9820 lub Snapdragon 855, na pokładzie pojawi się obsługa 5G, 12 GB RAM oraz 1TB miejsca na dane. Z pewnością będzie korzystać z tego samego systemu, co Galaxy S10, czyli Androida 9 Pie z nakładką One UI.

Seria S ma niewielkie ramki, toteż i Galaxy Note 10 raczej nie będzie się wyróżniać. Spodziewany wyświetlacz to Infinity-O, korzystający z technologii Dynamic AMOLED i pokazujący obraz w proporcjach 19:9. A jaka będzie jego wielkość? Galaxy S10 Plus ma 6,4", więc nieco większy Note 10 z 5G to prawdopodobnie 6.7". Z pewnością znajdzie się pod nim ultradźwiękowy czytnik odcisków palców. Ponadto spodziewamy się większej pojemności baterii niż w S10 Plus, a także stylusa S Pen oraz licznych rozwiązań ułatwiających życie. Ale uwaga - są także plotki mówiące o tym, że wyświetlaczem będzie zwykły AMOLED o przekątnej 6,6". Wiemy również z przecieków, że Galaxy Note 10 będzie pierwszy flagowcem Samsunga bez wejścia słuchawkowego 3,5 mm.

Na początku sierpnia pojawiły się nowe informacje, mówiąc o wyświetlaczu Note 10 w rozmiarze 6,6" ((2280x1080, 401ppi) i ma być to Dynamic AMOLED z odświeżaniem 60Hz. Model Plus to 6.8" (3040x1440, 498ppi). Oba mają proporcje 19:9 oraz wsparcie dla HDR10+.

ETNews wysunęło hipotezę, że smartfon będzie całkowicie pozbawiony przycisków fizycznych, zastąpionych przez sensory pojemnościowe. Jak na rodzinę Note brzmi to nieco futurystycznie, jednak nie jest do końca wykluczone. Smartfon dla graczy Red Magic Mars jest w nie wyposażony, co zwiększa komfort z rozgrywek.

I ciekawostka - według niektórych plotek Samsung może od tego modelu zrezygnować z nazwy Note, więc być może smartfon będzie nazywać się całkiem inaczej.

Galaxy Note 10 - data premiery

Samsung zaprezentuje Galaxy Note 10, Note 10 Plus oraz Note 10 Plus 5G już 7 sierpnia.

Galaxy Note 10 - cena

Note 10 trafi do sprzedaży 23 sierpnia. Cena podstawowego modelu to (w przeliczeniu) ok. 4200 zł.

Artykuł będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych informacji na temat Galaxy Note 10.