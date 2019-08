Samsung Galaxy Note 10 vs Note 10+ - porównanie najnowszych smartfonów z Korei

Samsung po raz kolejny odświeżył serię Note. Lista zmian jest spora, ale nie obyło się bez kilku kroków w tył.

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami Samsung po raz pierwszy w historii na tegorocznym wydarzeniu Unpacked zaprezentował dwa flagowe smartfony z serii Note. Właściwie to pojawiły się aż trzy modele, ponieważ pokazano także Galaxy Note 10 5G, który w rzeczywistości jest odmianą Galaxy Note 10+ z dedykowanym modemem obsługującym sieć 5G. Podczas premiery dziennikarze mogli spędzić trochę czasu z przygotowanymi dla nich urządzeniami testowymi.

Oto pierwsze porównanie obu modeli. Sprawdzamy, czym różnią się od siebie Galaxy Note 10 i Note 10+ oraz który model warto wybrać.

Linia modelowa Samsunga po premierze najnowszych urządzeń z serii Note znacząco się skomplikowała. Seria Galaxy S10 składa się z trzech modeli - kompaktowego Galaxy S10e z płaskim ekranem i czytnikiem linii papilarnych z boku, zwykłego Galaxy S10 oraz modelu z Plusem, który jest phabletem. Teraz dodatkowo zaprezentowano Galaxy Note 10, który plasuje się pomiędzy modelami Galaxy S10, a Galaxy S10 Plus. Galaxy Note 10+ jest tak naprawdę prawdziwym następcą Galaxy Note 9 i jest największym urządzeniem w gamie modelowej Samsunga.

Od teraz użytkownicy, którzy zawsze chcieli kupić sobie smartfona z rysikiem, ale był on dla nich za duży mogą wybrać Galaxy Note 10, którego rozmiar jest bardzo podobny do Galaxy S10.

Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 10+ - Cena

Smartfony z serii Note nie są tanimi zabawkami. W zasadzie są to jedne z najdroższych urządzeń z Androidem na pokładzie. Nie inaczej jest w przypadku serii Galaxy Note 10. Najtańszy bazowy model jest droższy od Galaxy S10 o 200 zł.

Klienci, którzy chcą nabyć Galaxy Note 10 muszą przygotować co najmniej 4149 zł. Na tyle wyceniona została podstawowa konfiguracja Galaxy Note 10 wyposażona w 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Galaxy Note 10+ to wydatek 4799 zł, a wersja z 512 GB pamięci masowej kosztuje aż 5249 zł. Tanio nie jest, ale należy pamiętać, że nawet Galaxy Note 10+ jest tańszy od iPhone'a Xs, a oferuje przy tym czterokrotnie więcej miejsca na dane.

W przypadku Galaxy Note 10 kupujący nie mają co liczyć na ciekawe gratisy w przedsprzedaży. Trwa ona od 7 sierpnia do 22 sierpnia. Decydując się na zakup w tym okresie jako gratis dodawany jest voucher o wartości 400 zł w promocji Samsung Odkup. Za jego pomocą wycena starego urządzenia wzrasta o 400 zł brutto.

Jako że Galaxy Note 10 jest urządzeniem projektowanym również dla menadżerów i osoby prowadzące firmy Samsung oferuje w przedsprzedaży leasing 0 %. Osoby prywatne mogą rozłożyć zakup na nieoprocentowane raty.

Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 10+ - Wygląd i jakość wykonania

Podobnie, jak w przypadku Galaxy S10 i S10 Plus również smartfony z linii Note wyglądają niemalże tak samo chociaż nie obyło się bez kilku różnic.

Zasadniczą z nich jest rozmiar. Galaxy Note 10 posiada ekran o przekątnej 6,3 cala, a model z Plusem w nazwie oferuje aż 6,8 calowy wyświetlacz. To największy panel w historii całej serii smartfonów Note (na rynku swego czasu były również 8, 10, a nawet 12 calowe tablety Note).

Niezależnie od wybranego modelu Samsung zdecydował się na przeniesienie przycisków zasilania oraz głośności na lewą krawędź. Co ciekawe zrezygnowano z przycisku aktywującego asystenta Bixby. Takie umiejscowienie klawiszy zwiększa komfort użytkowania osobom leworęcznym, a praworęczni użytkownicy mogą obsługiwać przyciski przy wykorzystaniu palca wskazującego. Rozwiązanie to wymaga chwilę na przyzwyczajenie, ale jest wygodne w użyciu.

Na pokładzie na próżno szukać gniazda słuchawkowego. Jedynym portem, w jaki wyposażono Galaxy Note 10 jest USB Typu C. Oba telefony posiadają oczywiście nowy rysik S-Pen chowany w obudowie oraz są w pełni wodoodporne i pyłoszczelne, co zostało potwierdzone certyfikatem IP68.

Co ważne tegoroczny Galaxy Note 10 prawie w ogóle nie wyróżnia się z tłumu innych urządzeń. To dobra wiadomość, ponieważ Galaxy Note 10 posiada wymiary podobne do innych flagowców. Dopiero Galaxy Note 10+ jest urządzeniem znacznie większym. To właśnie ten model jest prawdziwym następcą Galaxy Note 9.

Oba urządzenia posiadają większe ekrany w stosunkowo małej obudowie. Takie rozwiązanie możliwe jest dzięki znacznemu ograniczeniu ramek okalających ekran oraz umieszczeniu przedniej kamerki w wyświetlaczu.

W przeciwieństwie do serii Galaxy S10 w smartfonach Galaxy Note 10 i Note 10+ przednia kamerka została umieszczona symetrycznie na środku górnej części ekranu. Dzięki wszystkim zmianą w obrębie konstrukcji urządzenia Galaxy Note 10+ posiada ekran o przekątnej o 0,5 cala większy, niż w Galaxy Note 9 przy jednoczesnym zachowaniu podobnych wymiarów zewnętrznych.

Każde z urządzeń dostępne jest w kolorze Aura Glow oraz Aura Black. Zarówno Galaxy Note 10, jak i model z Plusem posiadają również po jednym kolorze zarezerwowanym tylko dla tych urządzeń. W przypadku mniejszego modelu jest to wersja Aura Pink. Galaxy Note 10+ występuje w kolorze Aura White.

Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 10+ - Specyfikacja techniczna i funkcje

Tak, jak wspominaliśmy wyżej oba urządzenia różnią się od siebie wyświetlaczami. Podstawowy Galaxy Note 10 posiada ekran o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości Full HD+. Model Plus wyposażono w panel o przekątnej aż 6,8 cala i rozdzielczości 3040 x 1440 pikseli.

Pomijając różnice w rozdzielczości i rozmiarze reszta parametrów technicznych ekranu jest identyczna. Zarówno Galaxy Note 10, jak i Note 10 Plus wyposażone są w wyświetlacze Dynamic AMOLED Infinity-O z obsługą HDR10+.

Oba ekrany posiadaj rewelacyjną jakość. Dzięki nim praca z Galaxy Note 10 to czysta przyjemność.

Samsung standardowo już wprowadza swoje flagowe urządzenia w dwóch wersjach różniących się od siebie zastosowanym procesorem. Nie inaczej jest w tym przypadku. W Stanach Zjednoczonych Galaxy Note 10 sprzedawany będzie z układem Qualcomm Snapdragon. W Europie kupić można konfiguracje z autorskim układem Samsung Exynos 9825.

Zwykły model posiada 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Note 10+ poza większym ekranem zaoferuje użytkownikom aż 12 GB pamięci operacyjnej i 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci masowej. W większym modelu dostępny jest również slot na karty pamięci microSD. Dzięki niemu Note 10 może posiadać nawet 1,5 TB pamięci masowej.

Niestety oba urządzenia różnią się nieco również w jednej z ważniejszych kwestii - aparatach fotograficznych. Galaxy Note 10 nie posiada niektórych czujników umieszczonych w Galaxy Note 10+, dzięki czemu efekty takie, jak Live Focus realizowane są tylko i wyłącznie przy pomocy oprogramowania wspartego przez AI.

Mniejszy Galaxy Note 10 posiada akumulator o pojemności zaledwie 3500 mAh. To o 100 mAh więcej, niż w przypadku Galaxy S10. Jeżeli Samsung nie poprawił optymalizacji oprogramowania można śmiało założyć, że Note 10 wytrzyma jeden dzień intensywnej pracy, ale na dłużej nie można liczyć. Galaxy Note 10+ posiada pokaźny akumulator o pojemności 4300 mAh. Oba urządzenia wspierają 25 W ładowanie oraz szybkie 15 W ładowanie bezprzewodowe. Nie zabrakło również technologii Wireless Powershare, która zadebiutowała wraz z Galaxy S10.

Na początku artykułu wspomnieliśmy, że w zasadzie Samsung zaprezentował trzy modele z serii Galaxy Note 10. To prawda, ponieważ pokazano również model z obsługą sieci 5G. W rzeczywistości jest to Note 10+ z dodatkowym modemem.

Poniżej umieszczamy specyfikację techniczną obu smartfonów:

Galaxy Note 10 - Pełna specyfikacja techniczna

Procesor: Samsung Exynos 9825

Samsung Exynos 9825 Układ graficzny: Mali-G76 MP12

Mali-G76 MP12 Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Pamięć wbudowana: 256 GB

256 GB Typ ekranu: Dotykowy, Dynamic Super AMOLED

Dotykowy, Dynamic Super AMOLED Przekątna ekranu: 6,3 cala

6,3 cala Rozdzielczość ekranu: 2280 x 1080

2280 x 1080 Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. Bateria: Litowo-jonowa 3500 mAh

Litowo-jonowa 3500 mAh Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Rozdzielczość aparatu: 12.0 + 16.0 + 12.0 Mpix - tył, 10.0 Mpix - przód

12.0 + 16.0 + 12.0 Mpix - tył, 10.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/2.2 - przedni obiektyw szerokokątny, f/1.5 i f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.1 - tylny teleobiektyw. f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny

f/2.2 - przedni obiektyw szerokokątny, f/1.5 i f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.1 - tylny teleobiektyw. f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s)

4K (do 60 kl./s) Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE Grubość: 7,9 mm

7,9 mm Szerokość: 71,8 mm

71,8 mm Wysokość: 151 mm

151 mm Waga: 168 g

168 g Dodatkowe informacje: Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla

Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge, USB OTG, 2x zoom optyczny

Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel USB typ C, Rysik, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu, Słuchawki

Galaxy Note 10+ - Pełna specyfikacja techniczna

Procesor: Samsung Exynos 9825

Samsung Exynos 9825 Układ graficzny: Mali-G76 MP12

Mali-G76 MP12 Pamięć RAM: 12 GB

12 GB Pamięć wbudowana: 256 GB

256 GB Typ ekranu: Dotykowy, Dynamic Super AMOLED

Dotykowy, Dynamic Super AMOLED Przekątna ekranu: 6,8 cala

6,8 cala Rozdzielczość ekranu: 3040 x 1440

3040 x 1440 Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Czytnik kart pamięci - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Czytnik kart pamięci - 1 szt. Bateria: Litowo-jonowa 4300 mAh

Litowo-jonowa 4300 mAh Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Rozdzielczość aparatu: 12.0 + 16.0 + 12.0 Mpix - tył, 10.0 Mpix - przód

12.0 + 16.0 + 12.0 Mpix - tył, 10.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/2.2 - przedni obiektyw szerokokątny, f/1.5 i f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.1 - tylny teleobiektyw. f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny

f/2.2 - przedni obiektyw szerokokątny, f/1.5 i f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.1 - tylny teleobiektyw. f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s)

4K (do 60 kl./s) Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE Grubość: 7,9 mm

7,9 mm Szerokość: 77,2 mm

77,2 mm Wysokość: 162,3 mm

162,3 mm Waga: 168 g

168 g Dodatkowe informacje: Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla

Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge, USB OTG, 2x zoom optyczny

Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel USB typ C, Rysik, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu, Słuchawki

Jak nietrudno zauważyć większość elementów specyfikacji technicznej nie różni się od siebie. Galaxy Note 10 ma mniejszy ekran, mniej pamięci operacyjnej (chociaż nadal bardzo dużo), brakuje w nim czytnika kart pamięci microSD oraz DepthVision. Mniejszy smartfon waży 168 gram, a wersja z Plusem niespełna 200 gram - dokładnie 198 gram.

Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 10+ - Podsumowanie

Nasze krótkie porównanie jasno pokazuje, że Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10 Plus to bliźniacze konstrukcje, które różnią się od siebie detalami. Oba telefony należą do ścisłej czołówki najlepszych, najbardziej dopracowanych konstrukcji dostępnych na rynku. Z pewnością niezależnie od wyboru przyszły użytkownik będzie zadowolony zarówno z Galaxy Note 10, jak i z większej wersji z Plusem.

Jesteśmy pod wrażeniem tego, że Samsung tworząc Galaxy Note 10 i Note 10+ stworzył niemalże identyczne urządzenia, które są jednak stworzone dla zupełnie innego użytkownika. Potencjalnym klientem Galaxy Note 10 nie będzie teraz osoba, której zależy na wielkości ekranu. Od teraz Note 10 będzie konkurować z Galaxy S10. Oba urządzenia posiadają swoje cechy charakterystyczne, dzięki czemu każdy użytkownik znajdzie urządzenie dla siebie.

Galaxy Note 10+ stworzony jest dla prawdziwych wiernych fanów serii Note oraz klientów poszukujących jak największego urządzenia, które zastąpi im smartfona i tablet, a w krytycznych i wyjątkowych sytuacjach również laptopa.

Jeżeli mielibyśmy wymienić wady nowych smartfonów z pewnością do głównej z nich zaliczylibyśmy brak złącza słuchawkowego Jack, ale tak naprawdę na rynku praktycznie wszystkie flagowce wyposażone są jedynie w port USB Typu C. Kolejną wadą może być brak czytnika kart pamięci w mniejszym modelu, ale z drugiej strony mało któremu użytkownikowi zabraknie miejsca. Już podstawowy model oferuje aż 256 GB przestrzeni dyskowej. Jak widać Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ to flagowe urządzenia, które zaprojektowano bez kompromisów.