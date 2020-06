Samsung Galaxy Note 20 Ultra z jedynie 50 krotnym zoomem hybrydowym

Producenci smartfonów z najwyższej półki cenowej ochoczo rzucili się na implementacje obiektywów pozwalających na osiągnięcie nawet trzycyfrowych wartości przybliżenia przy wykorzystaniu techniki hybrydowej.

Obiektywy peryskopowe najnowszej generacji bez problemu radzą sobie z 10 krotnym przybliżeniem optycznym, które przybliżone 10 krotnie za pomocą oprogramowania pozwala przybliżyć obiekt nawet 100 krotnie.

Aparat peryskopowy zastosowano już w Samsungu Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro oraz Huawei P40 Pro. Wszystkie te urządzenia pozwalają na wykonanie zdjęcia ze 100 krotnym zbliżeniem. Okazuje się, że najnowszy Galaxy Note 20 Ultra będzie pod tym aspektem zarówno lepszy, jak i gorszy.

Najnowsze plotki wskazują, że Samsung zdecyduje się na implementacje "zaledwie" 50 krotnego zoomu hybrydowego w najnowszym flagowcu z rodziny Galaxy Note. Powód tej decyzji jest banalnie prosty.

Samsung Galaxy S20 Ultra ze 100 krotnym zoomem okazał się mocno niedopracowany. Znaczne przybliżenie utrudnia wykonanie fotografii z ręki, a jakość pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym Samsung postanowił zmniejszyć przybliżenie, a jednocześnie popracować nad zwiększeniem jakości wykonywanych fotografii.

W chwili obecnej nie wiemy czy Samsung zdecyduje się na modyfikacje obiektywu peryskopowego, ale niezależnie od podjętej decyzji Galaxy Note 20 Ultra zaoferuje maksymalnie 50 krotne przybliżenie.

Informacja ta została potwierdzona przez Ice universe za pośrednictwem Twittera.

Note20 Ultra will cancel 100X, the maximum is 50X, Samsung will strive to optimize the zoom experience of the maximum 50X, more focus on the experience.