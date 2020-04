Samsung Galaxy Note 20 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [18.04.2020]

Galaxy Note 20 będzie najpotężniejszym smartfonem Samsunga na 2020 rok. Czym zaskoczy nas nowa generacja topowego modelu z Korei?

Po wielu miesiącach spekulacji, plotek i przecieków Samsung na konferencji Galaxy Unpacked w lutym 2020 roku oficjalnie zaprezentował rodzinę Galaxy S20 i składanego Galaxy Z Flip. Od tego czasu minął już miesiąc, a my dokładnie poznaliśmy nowe smartfony z Korei. Premiera Samsungów Galaxy S20 zdradza nam wiele informacji na temat nadchodzących modeli Galaxy Note kolejnej generacji.

Samsung przyzwyczaił nas do stałego harmonogramu wydawniczego. Na początku roku - w okolicach lutego/marca prezentowane są najnowsze modele z rodziny Galaxy S, czyli wszechstronne flagowce w kilku odmianach, które zadowolą nawet najwybredniejszych użytkowników. Po kilku miesiącach w wakacje Samsung prezentuje nowe modele z rodziny Galaxy Note. To ulepszone i powiększone Samsungi Galaxy S z jeszcze lepszymi podzespołami oraz rysikiem S-Pen, które są dedykowane profesjonalistom.

Czego w tym roku możemy spodziewać się po Samsungach Galaxy Note 20?

W tym zbiorczym materiale gromadzimy wszelkie plotki, wzmianki, wiadomości na temat Samsungów Galaxy Note 20 oraz oceniamy ich wiarygodność. Materiał ten będzie stale aktualizowany. Zachęcamy również do sprawdzenia wideo o Samsungu Galaxy Note 20.

W 2019 roku Samsung po raz pierwszy zaprezentował dwa modele z rodziny Galaxy Note 10 - podstawowego Galaxy Note 10 oraz większego i lepszego Galaxy Note 10+. Z czasem, w grudniu 2019 roku na rynku pojawił się także Galaxy Note 10 Lite - tańszy i znacznie słabszy model wyposażony w podzespoły z Galaxy Note 9. Podejrzewamy, że w tym roku na rynku zobaczymy Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20+/Galaxy Note 20 Ultra. Alternatywnie zadebiutować może także Galaxy Note 20 Lite, ale premiery tego modelu spodziewamy się pod koniec roku.

Niewykluczone, że w 2020 roku harmonogram wydawniczy Samsunga zostanie nieco zmodyfikowany w związku z panującą pandemią koronawirusa, która skutecznie ogranicza możliwości produkcyjne.

Samsung Galaxy Note 20 - Cena

Zaczynamy od najmniej przyjemnego punktu programu - ceny. Samsungi z rodziny Galaxy Note są najwyżej pozycjonowane wśród smartfonów Samsunga, więc nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że są to drogie urządzenia. Samsung Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ kosztują odpowiednio 4149 zł oraz 4799 zł (5249 zł za wersję z 512 GB pamięci masowej).

Niestety prezentując modele z rodziny Galaxy S20 Samsung zdecydował się na podniesienie ich cen. Podstawowy Galaxy S20 będący następcą dla Galaxy S10e kosztuje aż 3949 zł. Topowy Samsung Galaxy S20 Ultra z wbudowanym modemem 5G został wyceniony na 5999 zł. Jako że Galaxy Note zawsze były droższe od swoich odpowiedników z rodziny Galaxy S możemy spodziewać się, że również Samsungi Galaxy Note 20 będą droższe. Wskazuje na to również wprowadzenie do sprzedaży Samsunga Galaxy Note 10 Lite. Do tej pory producent nie produkował wersji Lite smartfonów Galaxy Note.

Spodziewamy się, że w tym roku podstawowy Galaxy Note 20 będzie kosztował tyle, co Galaxy Note 10+. Oznacza to, że cena startowa zostanie ustalona na 4799 zł (850 zł więcej, niż Galaxy S20). Topowy model Galaxy Note 20+ lub Galaxy Note 20 Ultra może kosztować więcej niż 6000 zł.

Samsung Galaxy Note 20 - Procesor

W chwili obecnej nie mamy dokładnych informacji na temat procesora, jaki znajdzie się w Samsungu Galaxy Note 20. Do premiery pozostało jeszcze sporo czasu, więc wszystko może się jeszcze zmienić. Podejrzewamy, że Galaxy Note 20 zostanie wyposażony w układ Exynos 990 znany z modeli Galaxy S20 lub jego nieco ulepszoną wersję. Prawdopodobna nazwa nowego procesora to Exynos 995. Na podobny ruch zdecydowano się w 2019 roku - Galaxy Note 10 otrzymał ulepszonego Exynosa 9820 o nazwie Exynos 9825.

Na początku kwietnia do sieci wyciekły pierwsze wyniki testów syntetycznych prototypu amerykańskiego Samsunga Galaxy Note 20+.

Ice Universe za pośrednictwem swojego konta na Twitterze przekazał, że nadchodzące modele z rodziny Galaxy Note 20 na rynek amerykański zaoferują niezaprezentowany jeszcze procesor Qualcomm Snapdragon 865+.

Galaxy Note 20 będzie jednym z pierwszych smartfonów wyposażonych we wzmocnioną wersję Snapdragona 865.

Według Max'a Weinbach'a Qualcomm Snapdragon 865+ zaoferuje zmienioną konfigurację rdzeni. Nowy układ nie zostanie zbudowany w technologii big.Little, ani HMP Cluster. Snapdragon 865+ będzie jednym z pierwszych procesorów mobilnych wykorzystujących trzy rodzaje rdzeni.

Snapdragon 865+ zaoferuje cztery energooszczędne rdzenie o taktowaniu 1,8 GHz, trzy rdzenie o taktowaniu 2,4 GHz oraz jeden wysokowydajny rdzeń o taktowaniu 3,1 GHz.

Więcej informacji o procesorze Samsunga Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Pamięć operacyjna i masowa

W kwestii konfiguracji pamięciowych możemy spodziewać się co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej z możliwością rozbudowy. Podejrzewamy, że w takiej konfiguracji sprzedawany będzie podstawowy Galaxy Note 20 bez modemu sieci 5G. Na rynku pojawią się także droższe warianty z 12 GB pamięci operacyjnej i nawet 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Możliwe, że Galaxy Note 20+/Galaxy Note 20 Ultra będzie pierwszym smartfonem Samsunga z 16 GB RAM'u.

Samsung Galaxy Note 20 - Pierwsze wyniki testów syntetycznych

Przy okazji wycieku dotyczącego zastosowania procesora Qualcomm Snapdragon 865+ w amerykańskich modelach Galaxy Note 20 dowiedzieliśmy się jaką wydajność zaoferują nadchodzące smartfony.

Testowany prototypowy egzemplarz uzyskał 985 punktów w teście jednowątkowym oraz 3220 w teście wielowątkowym w aplikacji Geekbench 5. Numer modelu SM-N986U wskazuje, że nadchodzący smartfon zastąpi amerykańską wersję Samsunga Galaxy Note 10+ 5G (SM-N976U).

Więcej informacji o wydajności Samsunga Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Wyświetlacz

Podstawowy Samsung Galaxy Note 20 będzie dosyć kompaktowym smartfonem. Prawdopodobnie Samsung kontynuował będzie zapoczątkowaną w 2019 roku tradycję budowy małych smartfonów z wbudowanym rysikiem S-Pen. Galaxy Note 20 zaoferuje ekran o przekątnej 6,3 do 6,5 cala. Będzie to panel Dynamic AMOLED przykryty szkłem Corning Gorilla Glass szóstej lub nowszej generacji. W porównaniu do Galaxy Note 10 oba nowe modele powinny zaoferować rozdzielczość 3200 x 1440 pikseli. Obecnie Galaxy Note 10 posiada ekran Full HD+.

Nowością będzie wsparcie dla 120 Hz odświeżania. Bardzo możliwe, że w przypadku Galaxy Note 20 można będzie wykorzystać 120 Hz w połączeniu z rozdzielczością QHD. Nie zabraknie wsparcia dla HDR10+ oraz Always-on Display. Samsung Galaxy Note 20 nie zaoferuje fizycznej diody powiadomień.

Samsung Galaxy Note 20 - Aparat

W kwestii aparatów możemy oczekiwać sporych zmian. Obecnie Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ posiadają 12 MP matryce główne podobne do tych zastosowanych w Galaxy S10.

W tegorocznych modelach możemy spodziewać się odmiennych konfiguracji aparatów.

Podstawowy Galaxy Note 20 zaoferuje aparaty takie, jak Samsung Galaxy S20. Mowa o 12 MP matrycy głównej z przysłoną f/1,8, z technologią Dual Pixel PDAF oraz optyczną stabilizacją obrazu. Nie zabraknie 64 MP teleobiektywu z 3 krotnym zoomem hybrydowym, PDAF oraz optyczną stabilizacją obrazu. Ostatnia, trzecia matryca to 12 MP obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2,2. Z przodu prawdopodobnie doczekamy się 10 MP matrycy o przysłonie f/2,2 z możliwością nagrywania w 2K.

Samsung Galaxy Note 20+/Note 20 Ultra zaoferuje aparat z Samsunga Galaxy S20 Ultra. Możemy spodziewać się ogromnej, 108 MP matrycy głównej z przysłoną f/1,8, PDAF oraz optyczną stabilizacją obrazu. Nie zabraknie nowego, 48 MP obiektywu peryskopowego z przysłoną f/3,5 pełniącego funkcję teleobiektywu oraz 12 MP aparatu ultraszerokokątnego z przysłoną f/2,2. Z przodu prawdopodobnie doczekamy się 40 MP matrycy o przysłonie f/2,2 z możliwością nagrywania w 2K

Aparaty w obu smartfonach pozwolą rejestrować filmy w rozdzielczości 8K. Możliwe, że Galaxy Note 20+ umożliwi rejestracje wideo z płynnością wyższą niż 24 klatki na sekundę.

Samsung Galaxy Note 20 - Aparat zoomcamera

Nowe doniesienia z holenderskiego portalu LetsGoDigital wskazują, że Samsung Galaxy Note 20+/Ultra może zaoferować dodatkowy obiektyw zoomcamera, którym nadchodzący smartfon będzie różnił się od najdroższego modelu z rodziny Galaxy S20. Aparat o nazwie handlowej zoomcamera ma być 48 MP teleobiektywem z 10 krotnym zoomem hybrydowym.

Więcej informacji o nowym aparacie zoomcamera w Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Łączność

Samsungi Galaxy Note 20 dostępne będą w wersjach z obsługą 4G LTE oraz opcjonalnie z modemem sieci 5G. Wątpimy, aby Samsung zaoferował modem 5G w każdej konfiguracji. Technologia ta stale się rozwija, a Koreańczycy przyzwyczaili nas, że za modem 5G trzeba sporo dopłacić.

Bazowy Galaxy Note 20 dostępny będzie w wersji 4G LTE lub 5G za dopłatą. Galaxy Note 20+/Galaxy Note 20 Ultra podobnie jak Galaxy S20 Ultra zaoferuje modem sieci 5G w standardzie.

Nie zabraknie Bluetooth 5.0 z funkcją dual audio, modułu NFC do płatności oraz Wi-Fi 6. W kwestii nawigacji i pozycjonowania możemy liczyć na dwuzakresowego GPS'a z funkcją A-GPS, Beidou, Glonass oraz Galileo.

Samsung Galaxy Note 20 podobnie jak poprzednicy nie zaoferuje gniazda słuchawkowego Jack. Samsung już na dobre pożegnał się z tym portem w swoich flagowych urządzeniach. Możemy liczyć na USB Typu C do ładowania oraz czytnik kart pamięci. Prawdopodobnie urządzenie zaoferuje hybrydowy slot na kartę SIM/microSD.

Spodziewamy się także czytnika linii papilarnych w ekranie oraz szeregu czujników: akcelerometr, barometr, Halla, magnetometr, światła, zbliżeni, żyroskop

Samsung Galaxy Note 20 - Bateria

Samsungi Galaxy Note 20 podobnie, jak modele z rodziny Galaxy S20, mogą doczekać się sporych akumulatorów oraz szybkiego systemu ładowania przewodowego.

Zeszłoroczne modele posiadają akumulatory o pojemności 3500 mAh (Galaxy Note 10) oraz 4300 mAh (Galaxy Note 10+). Mniejszy model jest w stanie ładować się z mocą 25 W, a droższy 45 W. Nie zabrakło obsługi USB PD 3.0 oraz szybkiego ładowania bezprzewodowego. W tym przypadku Galaxy Note 10 naładuje się z mocą 12 W, a Galaxy Note 10+ z mocą 15 W.

Tegoroczne Samsungi Galaxy S 20 posiadają o wiele większe akumulatory. Podstawowy model może pochwalić się baterią o pojemności 4000 mAh (o 500 mAh więcej, niż w Galaxy Note 10). Galaxy S20+ posiada ogniowo o pojemności 4500 mAh, a Galaxy S20 Ultra o pojemności 5000 mAh.

Podejrzewamy, że podstawowy Samsung Galaxy Note 20 zaoferuje akumulator o pojemności 4500-5000 mAh z szybkim, 45 W ładowaniem oraz 15 W ładowaniem bezprzewodowym i funkcją wireless powershare. Model z plusem lub Ultra w nazwie zostanie wyposażony w baterie o pojemności 5000-5500 mAh.

Samsung Galaxy Note 20 - Oprogramowanie

To, z jakim systemem zadebiutują Samsungi Galaxy Note 20 w dużej mierze zależy od firmy Google, która testuje już Androida 11. Jeżeli pandemia koronawirusa nie przeszkodzi w pracach możliwe, że Samsungi Galaxy Note 20 będą jednymi z pierwszych urządzeń pracujących pod kontrolą Androida 11. Gdy nasze przypuszczenia się potwierdzą urządzenia zaoferują również nową wersję nakładki One UI 3.0.

Niestety dużo bardziej realistycznym scenariuszem jest debiut z Androidem 10 i nakładką One UI 2.1. lub 2.5 na pokładzie oraz szybka aktualizacja do Androida 11 jesienią tego roku.

Samsung Galaxy Note 20 - Wygląd

Wygląd w chwili obecnej jest wielką niewiadomą. Zeszłoroczne modele znacząco różniły się od Samsungów Galaxy S10. Ciężko w tej chwili przewidzieć, jak dokładnie wyglądać będą nowe modele. W sieci w dalszym ciągu brakuje wiarygodnych wizualizacji. Podejrzewamy, że urządzenia zaoferują kilka cech znanych z Galaxy S20, jak kwadratowa obudowa obiektywów przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych elementów stylistycznych.

Smartfony z pewnością będą w pełni wodoodporne, co zostanie potwierdzone normą IP68. Możemy oczekiwać również szklanych plecków (Corning Gorilla Glass) oraz aluminiowej ramki.

Samsung Galaxy Note 20 - Odświeżony rysik S-Pen

Samsung Galaxy Note 20 opracowywany jest pod kryptonimem Project Canvas. Nazwy kodowe nadchodzących urządzeń Samsunga od lat wskazują na nowości, jakie się w nich znajdą. Na przykład nazwa kodowa Samsunga Galaxy S8 wskazywała na zmieniony wygląd obudowy. Samsung Galaxy Note 10 otrzymał nazwę kodową Da Vinci, która przełożyła się na nowe inteligentne funkcje oraz integracje z usługami Microsoftu. Project Canvas może wskazywać, że zmian doczeka się rysik S-Pen.

Więcej informacji o rysiku w Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 = Galaxy S20 Ultra + rysik S-Pen?

Samsungi Galaxy Note oraz Galaxy S od lat posiadają wiele podobieństw. Mimo tego urządzenia z rodziny Galaxy Note oprócz rysika zawsze oferują kilka nowości w oprogramowaniu i sprzęcie. Okazuje się, że w tym roku Samsung może zmienić nieco swoją taktykę. Najnowsze informacje donoszą, że tegoroczne smartfony Galaxy Note 20 będą takie same, jak Galaxy S20, a jedyną różnicą ma być obecność rysika S-Pen.

Wiadomości te przekazane zostały przez Ice Universe na Twitterze. Potwierdził je również Max Weinbach. Twierdzą oni, że Galaxy Note 20 zaoferuje identyczną specyfikację techniczną co Galaxy S20.

Samsung Galaxy Note 20 - do sieci wyciekają pierwsze pokrowce

Użytkownik Twittera o nicku @rquandt umieścił w sieci kilka zdjęć prototypowego odlewu pokrowca dla Samsunga Galaxy Note 20 lub Galaxy Note 20 Ultra. Po zdjęciach można stwierdzić, że mamy do czynienia z prototypową wersją Led View Cover. Pokrowiec potwierdza, że Samsungi z rodziny Galaxy Note 20 zaoferują ogromną obudowę obiektywów. Względem poprzednika Samsung Galaxy Note 20 posiada przyciski przeniesione na prawą krawędź obudowy.

Więcej informacji o prototypowym pokrowcu dla Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Data premiery

Najnowsze informacje przekazane w raportach z Korei Południowej datowanych na początek kwietnia donoszą, że pandemia koronawirusa nie pokrzyżuje planów Samsunga. Gigant z Suwon zaprezentuje najnowsze flagowe modele z rodziny Galaxy Note 20 w sierpniu.

Modele z rodziny Galaxy Note od lat prezentowane są w drugiej połowie wakacji, ale tegoroczna premiera może być wyjątkowa z kilku powodów.

Samsung pomimo pandemii koronawirusa przygotowuje się do kolejnego wydarzenia z cyklu Galaxy Unpacked. Wszystko wskazuje na to, że Koreańczycy nie przerazili się niższymi, niż zakładano wynikami sprzedażowymi modeli z rodziny Galaxy S20. W sierpniu tego roku na rynku pojawią się jeszcze droższe modele. Obok Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Plus/Ultra na imprezie pokazany zostanie także Galaxy Fold drugiej generacji.

Źródła z Korei Południowej bliskie producenta donoszą, że na dziś dzień Samsung nie planuje przekładać premiery nadchodzących urządzeń, a prace trwają zgodnie z założonym planem.

Niestety pomimo tego, ze premiera się odbędzie, raczej nie możemy liczyć na tradycyjne wydarzenie organizowane z przytupem. Prezentacja Samsunga Galaxy Note 20 oraz Galaxy Fold 20 zostanie przeniesiona do Internetu. Wydarzenie transmitowane będzie na YouTube, stronie Samsunga oraz w najpopularniejszych mediach społecznościowych.

Samsung Galaxy Note 20 będzie prawdopodobnie pierwszym flagowym smartfonem Samsunga, który zadebiutuje na wydarzeniu online.

Więcej informacji o dacie premiery Samsunga Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Wycieka europejski model SM-N986B

Krótko po wycieku Samsunga Galaxy Note 20 z niezaprezentowanym jeszcze procesorem Qualcomm Snapdragon 865+ dowiedzieliśmy się pierwszych informacji na temat europejskiej wersji Samsunga Galaxy Note 20.

Holenderski portal GalaxyClub dotarł do informacji, które wskazują, że Samsung rozpoczął już prace nad oprogramowaniem układowym dla smartfona o numerze modelu SM-N986B z wbudowanym modemem sieci 5G.

Wiemy już, że amerykańskie modele wykorzystywać będą układy Qualcomm'a. Niestety w europie Samsung Galaxy Note 20 dostarczany będzie z autorskim układem z rodziny Exynos. Po testach Samsungów Galaxy S20 wiemy już, że układy koreańskiego producenta odstają nieco od amerykańskiej konkurencji.

Smartfon o numerze modelu SM-N986B, który wyciekł do sieci to prawdopodobnie Samsung Galaxy Note 20 w topowej wersji Plus/Ultra. Obecność kombinacji liczby 6 z literą B w numerze modelu wskazuje, że mówimy o smartfonie z wbudowanym modemem sieci 5G.

Obecnie oprogramowanie układowe projektowane jest w oparciu o Androida 10 z nakładką One UI 2.1/2.5. Potwierdza to nasze wcześniejsze przypuszczenia, że Galaxy Note 20 nie zadebiutuje z Androidem 11 od razu po wyjęciu z pudełka.

W chwili obecnej nie wiemy, czy Galaxy Note 20 Plus/Ultra dostępny będzie również w tańszej wersji z modemem 4G LTE. Patrząc na Galaxy S20 Ultra jest to mało prawdopodobnie. Fakt, że Koreańczycy rozpoczęli prace od projektowania oprogramowania dla modelu z 5G nie powinien zaskakiwać. Implementacja oprogramowania na urządzeniach z modemem sieci 5G jest bardziej skomplikowania, niż w przypadku odpowiedników z 4G LTE.

Więcej informacji o oprogramowaniu dla europejskiej wersji Samsunga Galaxy Note 20 Plus/Ultra znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Bateria identyczna jak w Galaxy S20

Od około miesiąca w sieci możemy znaleźć informacje, które wskazują, że tegoroczne Samsungi Galaxy Note 20 będą niemalże identyczne, jak dostępne w sprzedaży modele z rodziny Galaxy S20. Główną różnicą ma być obecność rysika S-Pen.

W Internecie można znaleźć informacje na temat baterii, jakie zostaną zastosowane w podstawowym modelu Galaxy Note 20. Dane techniczne zostały po raz pierwszy przekazane przez holenderski portal GalaxyClub.

Okazuje się, że podstawowy, mniejszy model Galaxy Note 20 zaoferuje baterię o pojemności 4000 mAh. Obecnie takie samo ogniwo stosowane jest w bazowym modelu Galaxy S20 z modemem sieci 4G LTE. W celu ograniczenia kosztów projektowania i produkcji Koreańczycy mogą wykorzystać taki sam akumulator w Galaxy Note 20.

Portal GalaxyClub informuje, że Galaxy Note 20 zaoferuje baterię o pojemności znamionowej 3880 mAh, co przekłada się na 4000 mAh pojemności typowej. Akumulator otrzymał numer części EB-BN980ABY. Oznacza to, że Samsung Galaxy Note 20 podobnie, jak modele z rodziny Galaxy S20 zaoferuje znacznie pojemniejszą baterię od tej dostępnej w poprzedniku.

W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji na temat ogniwa, jakie zostanie zastosowane w droższym modelu Galaxy Note 20 Plus/Ultra. Patrząc na specyfikację techniczną baterii Samsunga Galaxy Note 20 nie trudno wywnioskować, że Galaxy Note 20 Plus/Ultra zaoferuje ogniwo z Samsunga Galaxy S20 Ultra. Oznacza to, że smartfon będzie mógł pochwalić się baterią o pojemności 5000 mAh.

Więcej informacji o baterii Samsunga Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

