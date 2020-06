Samsung Galaxy Note 20 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [25.06.2020]

Galaxy Note 20 będzie najpotężniejszym smartfonem Samsunga na 2020 rok. Czym zaskoczy nas nowa generacja topowego modelu z Korei?

Po wielu miesiącach spekulacji, plotek i przecieków Samsung na konferencji Galaxy Unpacked w lutym 2020 roku oficjalnie zaprezentował rodzinę Galaxy S20 i składanego Galaxy Z Flip. Od tego czasu minął już miesiąc, a my dokładnie poznaliśmy nowe smartfony z Korei. Premiera Samsungów Galaxy S20 zdradza nam wiele informacji na temat nadchodzących modeli Galaxy Note kolejnej generacji.

Źródło: pcworld.com

Samsung przyzwyczaił nas do stałego harmonogramu wydawniczego. Na początku roku - w okolicach lutego/marca prezentowane są najnowsze modele z rodziny Galaxy S, czyli wszechstronne flagowce w kilku odmianach, które zadowolą nawet najwybredniejszych użytkowników. Po kilku miesiącach w wakacje Samsung prezentuje nowe modele z rodziny Galaxy Note. To ulepszone i powiększone Samsungi Galaxy S z jeszcze lepszymi podzespołami oraz rysikiem S-Pen, które są dedykowane profesjonalistom.

Czego w tym roku możemy spodziewać się po Samsungach Galaxy Note 20?

W tym zbiorczym materiale gromadzimy wszelkie plotki, wzmianki, wiadomości na temat Samsungów Galaxy Note 20 oraz oceniamy ich wiarygodność. Materiał ten będzie stale aktualizowany. Zachęcamy również do sprawdzenia wideo o Samsungu Galaxy Note 20.

W 2019 roku Samsung po raz pierwszy zaprezentował dwa modele z rodziny Galaxy Note 10 - podstawowego Galaxy Note 10 oraz większego i lepszego Galaxy Note 10+. Z czasem, w grudniu 2019 roku na rynku pojawił się także Galaxy Note 10 Lite - tańszy i znacznie słabszy model wyposażony w podzespoły z Galaxy Note 9. Podejrzewamy, że w tym roku na rynku zobaczymy Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20+/Galaxy Note 20 Ultra. Alternatywnie zadebiutować może także Galaxy Note 20 Lite, ale premiery tego modelu spodziewamy się pod koniec roku.

Niewykluczone, że w 2020 roku harmonogram wydawniczy Samsunga zostanie nieco zmodyfikowany w związku z panującą pandemią koronawirusa, która skutecznie ogranicza możliwości produkcyjne.

Samsung Galaxy Note 20 - Cena

Zaczynamy od najmniej przyjemnego punktu programu - ceny. Samsungi z rodziny Galaxy Note są najwyżej pozycjonowane wśród smartfonów Samsunga, więc nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że są to drogie urządzenia. Samsung Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ kosztują odpowiednio 4149 zł oraz 4799 zł (5249 zł za wersję z 512 GB pamięci masowej).

Niestety prezentując modele z rodziny Galaxy S20 Samsung zdecydował się na podniesienie ich cen. Podstawowy Galaxy S20 będący następcą dla Galaxy S10e kosztuje aż 3949 zł. Topowy Samsung Galaxy S20 Ultra z wbudowanym modemem 5G został wyceniony na 5999 zł. Jako że Galaxy Note zawsze były droższe od swoich odpowiedników z rodziny Galaxy S możemy spodziewać się, że również Samsungi Galaxy Note 20 będą droższe. Wskazuje na to również wprowadzenie do sprzedaży Samsunga Galaxy Note 10 Lite. Do tej pory producent nie produkował wersji Lite smartfonów Galaxy Note.

Spodziewamy się, że w tym roku podstawowy Galaxy Note 20 będzie kosztował tyle, co Galaxy Note 10+. Oznacza to, że cena startowa zostanie ustalona na 4799 zł (850 zł więcej, niż Galaxy S20). Topowy model Galaxy Note 20+ lub Galaxy Note 20 Ultra może kosztować więcej niż 6000 zł.

Samsung Galaxy Note 20 - Procesor

W chwili obecnej nie mamy dokładnych informacji na temat procesora, jaki znajdzie się w Samsungu Galaxy Note 20. Do premiery pozostało jeszcze sporo czasu, więc wszystko może się jeszcze zmienić. Podejrzewamy, że Galaxy Note 20 zostanie wyposażony w układ Exynos 990 znany z modeli Galaxy S20 lub jego nieco ulepszoną wersję. Prawdopodobna nazwa nowego procesora to Exynos 995. Na podobny ruch zdecydowano się w 2019 roku - Galaxy Note 10 otrzymał ulepszonego Exynosa 9820 o nazwie Exynos 9825.

Na początku kwietnia do sieci wyciekły pierwsze wyniki testów syntetycznych prototypu amerykańskiego Samsunga Galaxy Note 20+.

Ice Universe za pośrednictwem swojego konta na Twitterze przekazał, że nadchodzące modele z rodziny Galaxy Note 20 na rynek amerykański zaoferują niezaprezentowany jeszcze procesor Qualcomm Snapdragon 865+.

Galaxy Note 20 będzie jednym z pierwszych smartfonów wyposażonych we wzmocnioną wersję Snapdragona 865.

Według Max'a Weinbach'a Qualcomm Snapdragon 865+ zaoferuje zmienioną konfigurację rdzeni. Nowy układ nie zostanie zbudowany w technologii big.Little, ani HMP Cluster. Snapdragon 865+ będzie jednym z pierwszych procesorów mobilnych wykorzystujących trzy rodzaje rdzeni.

Snapdragon 865+ zaoferuje cztery energooszczędne rdzenie o taktowaniu 1,8 GHz, trzy rdzenie o taktowaniu 2,4 GHz oraz jeden wysokowydajny rdzeń o taktowaniu 3,1 GHz.

Więcej informacji o procesorze Samsunga Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Pamięć operacyjna i masowa

W kwestii konfiguracji pamięciowych możemy spodziewać się co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej z możliwością rozbudowy. Podejrzewamy, że w takiej konfiguracji sprzedawany będzie podstawowy Galaxy Note 20 bez modemu sieci 5G. Na rynku pojawią się także droższe warianty z 12 GB pamięci operacyjnej i nawet 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Możliwe, że Galaxy Note 20+/Galaxy Note 20 Ultra będzie pierwszym smartfonem Samsunga z 16 GB RAM'u.

Samsung Galaxy Note 20 - Pierwsze wyniki testów syntetycznych

Przy okazji wycieku dotyczącego zastosowania procesora Qualcomm Snapdragon 865+ w amerykańskich modelach Galaxy Note 20 dowiedzieliśmy się jaką wydajność zaoferują nadchodzące smartfony.

Testowany prototypowy egzemplarz uzyskał 985 punktów w teście jednowątkowym oraz 3220 w teście wielowątkowym w aplikacji Geekbench 5. Numer modelu SM-N986U wskazuje, że nadchodzący smartfon zastąpi amerykańską wersję Samsunga Galaxy Note 10+ 5G (SM-N976U).

Więcej informacji o wydajności Samsunga Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Wyświetlacz

Podstawowy Samsung Galaxy Note 20 będzie dosyć kompaktowym smartfonem. Prawdopodobnie Samsung kontynuował będzie zapoczątkowaną w 2019 roku tradycję budowy małych smartfonów z wbudowanym rysikiem S-Pen. Galaxy Note 20 zaoferuje ekran o przekątnej 6,3 do 6,5 cala. Będzie to panel Dynamic AMOLED przykryty szkłem Corning Gorilla Glass szóstej lub nowszej generacji. W porównaniu do Galaxy Note 10 oba nowe modele powinny zaoferować rozdzielczość 3200 x 1440 pikseli. Obecnie Galaxy Note 10 posiada ekran Full HD+.

Nowością będzie wsparcie dla 120 Hz odświeżania. Bardzo możliwe, że w przypadku Galaxy Note 20 można będzie wykorzystać 120 Hz w połączeniu z rozdzielczością QHD. Nie zabraknie wsparcia dla HDR10+ oraz Always-on Display. Samsung Galaxy Note 20 nie zaoferuje fizycznej diody powiadomień.

Samsung Galaxy Note 20 - Aparat

W kwestii aparatów możemy oczekiwać sporych zmian. Obecnie Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ posiadają 12 MP matryce główne podobne do tych zastosowanych w Galaxy S10.

W tegorocznych modelach możemy spodziewać się odmiennych konfiguracji aparatów.

Podstawowy Galaxy Note 20 zaoferuje aparaty takie, jak Samsung Galaxy S20. Mowa o 12 MP matrycy głównej z przysłoną f/1,8, z technologią Dual Pixel PDAF oraz optyczną stabilizacją obrazu. Nie zabraknie 64 MP teleobiektywu z 3 krotnym zoomem hybrydowym, PDAF oraz optyczną stabilizacją obrazu. Ostatnia, trzecia matryca to 12 MP obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2,2. Z przodu prawdopodobnie doczekamy się 10 MP matrycy o przysłonie f/2,2 z możliwością nagrywania w 2K.

Samsung Galaxy Note 20+/Note 20 Ultra zaoferuje aparat z Samsunga Galaxy S20 Ultra. Możemy spodziewać się ogromnej, 108 MP matrycy głównej z przysłoną f/1,8, PDAF oraz optyczną stabilizacją obrazu. Nie zabraknie nowego, 48 MP obiektywu peryskopowego z przysłoną f/3,5 pełniącego funkcję teleobiektywu oraz 12 MP aparatu ultraszerokokątnego z przysłoną f/2,2. Z przodu prawdopodobnie doczekamy się 40 MP matrycy o przysłonie f/2,2 z możliwością nagrywania w 2K

Aparaty w obu smartfonach pozwolą rejestrować filmy w rozdzielczości 8K. Możliwe, że Galaxy Note 20+ umożliwi rejestracje wideo z płynnością wyższą niż 24 klatki na sekundę.

Samsung Galaxy Note 20 - Aparat zoomcamera

Nowe doniesienia z holenderskiego portalu LetsGoDigital wskazują, że Samsung Galaxy Note 20+/Ultra może zaoferować dodatkowy obiektyw zoomcamera, którym nadchodzący smartfon będzie różnił się od najdroższego modelu z rodziny Galaxy S20. Aparat o nazwie handlowej zoomcamera ma być 48 MP teleobiektywem z 10 krotnym zoomem hybrydowym.

Więcej informacji o nowym aparacie zoomcamera w Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Łączność

Samsungi Galaxy Note 20 dostępne będą w wersjach z obsługą 4G LTE oraz opcjonalnie z modemem sieci 5G. Wątpimy, aby Samsung zaoferował modem 5G w każdej konfiguracji. Technologia ta stale się rozwija, a Koreańczycy przyzwyczaili nas, że za modem 5G trzeba sporo dopłacić.

Bazowy Galaxy Note 20 dostępny będzie w wersji 4G LTE lub 5G za dopłatą. Galaxy Note 20+/Galaxy Note 20 Ultra podobnie jak Galaxy S20 Ultra zaoferuje modem sieci 5G w standardzie.

Nie zabraknie Bluetooth 5.0 z funkcją dual audio, modułu NFC do płatności oraz Wi-Fi 6. W kwestii nawigacji i pozycjonowania możemy liczyć na dwuzakresowego GPS'a z funkcją A-GPS, Beidou, Glonass oraz Galileo.

Samsung Galaxy Note 20 podobnie jak poprzednicy nie zaoferuje gniazda słuchawkowego Jack. Samsung już na dobre pożegnał się z tym portem w swoich flagowych urządzeniach. Możemy liczyć na USB Typu C do ładowania oraz czytnik kart pamięci. Prawdopodobnie urządzenie zaoferuje hybrydowy slot na kartę SIM/microSD.

Spodziewamy się także czytnika linii papilarnych w ekranie oraz szeregu czujników: akcelerometr, barometr, Halla, magnetometr, światła, zbliżeni, żyroskop

Samsung Galaxy Note 20 - Bateria

Samsungi Galaxy Note 20 podobnie, jak modele z rodziny Galaxy S20, mogą doczekać się sporych akumulatorów oraz szybkiego systemu ładowania przewodowego.

Zeszłoroczne modele posiadają akumulatory o pojemności 3500 mAh (Galaxy Note 10) oraz 4300 mAh (Galaxy Note 10+). Mniejszy model jest w stanie ładować się z mocą 25 W, a droższy 45 W. Nie zabrakło obsługi USB PD 3.0 oraz szybkiego ładowania bezprzewodowego. W tym przypadku Galaxy Note 10 naładuje się z mocą 12 W, a Galaxy Note 10+ z mocą 15 W.

Tegoroczne Samsungi Galaxy S 20 posiadają o wiele większe akumulatory. Podstawowy model może pochwalić się baterią o pojemności 4000 mAh (o 500 mAh więcej, niż w Galaxy Note 10). Galaxy S20+ posiada ogniowo o pojemności 4500 mAh, a Galaxy S20 Ultra o pojemności 5000 mAh.

Podejrzewamy, że podstawowy Samsung Galaxy Note 20 zaoferuje akumulator o pojemności 4500-5000 mAh z szybkim, 45 W ładowaniem oraz 15 W ładowaniem bezprzewodowym i funkcją wireless powershare. Model z plusem lub Ultra w nazwie zostanie wyposażony w baterie o pojemności 5000-5500 mAh.

Samsung Galaxy Note 20 - Oprogramowanie

To, z jakim systemem zadebiutują Samsungi Galaxy Note 20 w dużej mierze zależy od firmy Google, która testuje już Androida 11. Jeżeli pandemia koronawirusa nie przeszkodzi w pracach możliwe, że Samsungi Galaxy Note 20 będą jednymi z pierwszych urządzeń pracujących pod kontrolą Androida 11. Gdy nasze przypuszczenia się potwierdzą urządzenia zaoferują również nową wersję nakładki One UI 3.0.

Źródło: pcworld.com

Niestety dużo bardziej realistycznym scenariuszem jest debiut z Androidem 10 i nakładką One UI 2.1. lub 2.5 na pokładzie oraz szybka aktualizacja do Androida 11 jesienią tego roku.

Samsung Galaxy Note 20 - Wygląd

Wygląd w chwili obecnej jest wielką niewiadomą. Zeszłoroczne modele znacząco różniły się od Samsungów Galaxy S10. Ciężko w tej chwili przewidzieć, jak dokładnie wyglądać będą nowe modele. W sieci w dalszym ciągu brakuje wiarygodnych wizualizacji. Podejrzewamy, że urządzenia zaoferują kilka cech znanych z Galaxy S20, jak kwadratowa obudowa obiektywów przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych elementów stylistycznych.

Smartfony z pewnością będą w pełni wodoodporne, co zostanie potwierdzone normą IP68. Możemy oczekiwać również szklanych plecków (Corning Gorilla Glass) oraz aluminiowej ramki.

Samsung Galaxy Note 20 - Odświeżony rysik S-Pen

Samsung Galaxy Note 20 opracowywany jest pod kryptonimem Project Canvas. Nazwy kodowe nadchodzących urządzeń Samsunga od lat wskazują na nowości, jakie się w nich znajdą. Na przykład nazwa kodowa Samsunga Galaxy S8 wskazywała na zmieniony wygląd obudowy. Samsung Galaxy Note 10 otrzymał nazwę kodową Da Vinci, która przełożyła się na nowe inteligentne funkcje oraz integracje z usługami Microsoftu. Project Canvas może wskazywać, że zmian doczeka się rysik S-Pen.

Więcej informacji o rysiku w Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 = Galaxy S20 Ultra + rysik S-Pen?

Samsungi Galaxy Note oraz Galaxy S od lat posiadają wiele podobieństw. Mimo tego urządzenia z rodziny Galaxy Note oprócz rysika zawsze oferują kilka nowości w oprogramowaniu i sprzęcie. Okazuje się, że w tym roku Samsung może zmienić nieco swoją taktykę. Najnowsze informacje donoszą, że tegoroczne smartfony Galaxy Note 20 będą takie same, jak Galaxy S20, a jedyną różnicą ma być obecność rysika S-Pen.

Źródło: pcworld.com

Wiadomości te przekazane zostały przez Ice Universe na Twitterze. Potwierdził je również Max Weinbach. Twierdzą oni, że Galaxy Note 20 zaoferuje identyczną specyfikację techniczną co Galaxy S20.

Samsung Galaxy Note 20 - do sieci wyciekają pierwsze pokrowce

Użytkownik Twittera o nicku @rquandt umieścił w sieci kilka zdjęć prototypowego odlewu pokrowca dla Samsunga Galaxy Note 20 lub Galaxy Note 20 Ultra. Po zdjęciach można stwierdzić, że mamy do czynienia z prototypową wersją Led View Cover. Pokrowiec potwierdza, że Samsungi z rodziny Galaxy Note 20 zaoferują ogromną obudowę obiektywów. Względem poprzednika Samsung Galaxy Note 20 posiada przyciski przeniesione na prawą krawędź obudowy.

Źródło: twitter.com

Więcej informacji o prototypowym pokrowcu dla Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Data premiery

Najnowsze informacje przekazane w raportach z Korei Południowej datowanych na początek kwietnia donoszą, że pandemia koronawirusa nie pokrzyżuje planów Samsunga. Gigant z Suwon zaprezentuje najnowsze flagowe modele z rodziny Galaxy Note 20 w sierpniu.

Modele z rodziny Galaxy Note od lat prezentowane są w drugiej połowie wakacji, ale tegoroczna premiera może być wyjątkowa z kilku powodów.

Samsung pomimo pandemii koronawirusa przygotowuje się do kolejnego wydarzenia z cyklu Galaxy Unpacked. Wszystko wskazuje na to, że Koreańczycy nie przerazili się niższymi, niż zakładano wynikami sprzedażowymi modeli z rodziny Galaxy S20. W sierpniu tego roku na rynku pojawią się jeszcze droższe modele. Obok Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Plus/Ultra na imprezie pokazany zostanie także Galaxy Fold drugiej generacji.

Źródła z Korei Południowej bliskie producenta donoszą, że na dziś dzień Samsung nie planuje przekładać premiery nadchodzących urządzeń, a prace trwają zgodnie z założonym planem.

Niestety pomimo tego, ze premiera się odbędzie, raczej nie możemy liczyć na tradycyjne wydarzenie organizowane z przytupem. Prezentacja Samsunga Galaxy Note 20 oraz Galaxy Fold 20 zostanie przeniesiona do Internetu. Wydarzenie transmitowane będzie na YouTube, stronie Samsunga oraz w najpopularniejszych mediach społecznościowych.

Samsung Galaxy Note 20 będzie prawdopodobnie pierwszym flagowym smartfonem Samsunga, który zadebiutuje na wydarzeniu online.

Więcej informacji o dacie premiery Samsunga Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Wycieka europejski model SM-N986B

Krótko po wycieku Samsunga Galaxy Note 20 z niezaprezentowanym jeszcze procesorem Qualcomm Snapdragon 865+ dowiedzieliśmy się pierwszych informacji na temat europejskiej wersji Samsunga Galaxy Note 20.

Źródło: pcworld.com

Holenderski portal GalaxyClub dotarł do informacji, które wskazują, że Samsung rozpoczął już prace nad oprogramowaniem układowym dla smartfona o numerze modelu SM-N986B z wbudowanym modemem sieci 5G.

Wiemy już, że amerykańskie modele wykorzystywać będą układy Qualcomm'a. Niestety w europie Samsung Galaxy Note 20 dostarczany będzie z autorskim układem z rodziny Exynos. Po testach Samsungów Galaxy S20 wiemy już, że układy koreańskiego producenta odstają nieco od amerykańskiej konkurencji.

Smartfon o numerze modelu SM-N986B, który wyciekł do sieci to prawdopodobnie Samsung Galaxy Note 20 w topowej wersji Plus/Ultra. Obecność kombinacji liczby 6 z literą B w numerze modelu wskazuje, że mówimy o smartfonie z wbudowanym modemem sieci 5G.

Obecnie oprogramowanie układowe projektowane jest w oparciu o Androida 10 z nakładką One UI 2.1/2.5. Potwierdza to nasze wcześniejsze przypuszczenia, że Galaxy Note 20 nie zadebiutuje z Androidem 11 od razu po wyjęciu z pudełka.

W chwili obecnej nie wiemy, czy Galaxy Note 20 Plus/Ultra dostępny będzie również w tańszej wersji z modemem 4G LTE. Patrząc na Galaxy S20 Ultra jest to mało prawdopodobnie. Fakt, że Koreańczycy rozpoczęli prace od projektowania oprogramowania dla modelu z 5G nie powinien zaskakiwać. Implementacja oprogramowania na urządzeniach z modemem sieci 5G jest bardziej skomplikowania, niż w przypadku odpowiedników z 4G LTE.

Więcej informacji o oprogramowaniu dla europejskiej wersji Samsunga Galaxy Note 20 Plus/Ultra znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Bateria identyczna jak w Galaxy S20

Od około miesiąca w sieci możemy znaleźć informacje, które wskazują, że tegoroczne Samsungi Galaxy Note 20 będą niemalże identyczne, jak dostępne w sprzedaży modele z rodziny Galaxy S20. Główną różnicą ma być obecność rysika S-Pen.

Źródło: pcworld.com

W Internecie można znaleźć informacje na temat baterii, jakie zostaną zastosowane w podstawowym modelu Galaxy Note 20. Dane techniczne zostały po raz pierwszy przekazane przez holenderski portal GalaxyClub.

Okazuje się, że podstawowy, mniejszy model Galaxy Note 20 zaoferuje baterię o pojemności 4000 mAh. Obecnie takie samo ogniwo stosowane jest w bazowym modelu Galaxy S20 z modemem sieci 4G LTE. W celu ograniczenia kosztów projektowania i produkcji Koreańczycy mogą wykorzystać taki sam akumulator w Galaxy Note 20.

Portal GalaxyClub informuje, że Galaxy Note 20 zaoferuje baterię o pojemności znamionowej 3880 mAh, co przekłada się na 4000 mAh pojemności typowej. Akumulator otrzymał numer części EB-BN980ABY. Oznacza to, że Samsung Galaxy Note 20 podobnie, jak modele z rodziny Galaxy S20 zaoferuje znacznie pojemniejszą baterię od tej dostępnej w poprzedniku.

W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji na temat ogniwa, jakie zostanie zastosowane w droższym modelu Galaxy Note 20 Plus/Ultra. Patrząc na specyfikację techniczną baterii Samsunga Galaxy Note 20 nie trudno wywnioskować, że Galaxy Note 20 Plus/Ultra zaoferuje ogniwo z Samsunga Galaxy S20 Ultra. Oznacza to, że smartfon będzie mógł pochwalić się baterią o pojemności 5000 mAh.

Więcej informacji o baterii Samsunga Galaxy Note 20 znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 również w tańszej wersji bez 5G

Pomimo wcześniejszych plotek, które wskazywały, że Samsung Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Plus/Ultra zadebiutują jedynie w wariantach z wbudowanym modemem sieci 5G, na rynku pojawią się także tańsze konfiguracje z 4G LTE.

Kilkanaście dni po rozpoczęciu prac nad oprogramowaniem dla europejskiego wariantu Samsunga Galaxy Note 20 Plus/Ultra z 5G (SM-N986B) nadszedł czas na tańsze warianty nadchodzącego flagowca. Samsung rozpoczął właśnie prace na oprogramowaniem układowym Samsunga Galaxy Note 20 w wersji z modemem 4G LTE. Portal Galaxyclub donosi, że Koreańczycy również w przypadku najdroższych modeli z rodziny Galaxy Note 20 wprowadzą na rynek tańsze modele pozbawione modemu 5G.

W Korei Południowej opracowywane jest właśnie oprogramowanie dla Samsunga Galaxy Note 20 Plus/Ultra pozbawionego modemu sieci 5G. Urządzenie zadebiutuje na rynku z numerem modelu SM-N985F. Literka F na końcu oznacza, że mamy do czynienia z europejskim wariantem smartfona wyposażonym w autorski procesor Exynos.

Więcej informacji o oprogramowaniu Samsunga Galaxy Note 20 Plus/Ultra 4G LTE znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 wycieka do Galaxy Store!

Samsung przypadkowo ujawnił informacje na temat Samsunga Galaxy Note 20 w swoim sklepie Galaxy Store. Fotografia, na której znajduje się Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S20, a także niezidentyfikowany model Samsunga została zauważona przez jednego z czytelników portalu Sammobile.

Źródło: sammobile.com

Nietypowy obraz został umieszczony w sekcji Motywy, jako ilustracja do akcji $1 Spot Themes.

Na zdjęciu widać dostępne w sklepach flagowe modele z rodziny Galaxy S. Po środku umieszczono również niezidentyfikowane urządzenie, które na dodatek nie posiada kamerki przedniej. Jakby tego było mało na jego wyświetlaczu widać interfejs, który przypomina nie One UI, a MIUI.

Najprawdopodobniej Samsung pochwalił się przypadkowo niezaprezentowanym jeszcze modelem Galaxy Note 20. Co ciekawe wszystko wskazuje na to, że urządzenie posiada prawdziwie bezramkowy design i nie ma widocznego aparatu do selfie.

Niestety urządzenie przedstawione na fotografii nie wyglada na autentyczne. Wizualizacja nie potwierdza ostatnich plotek, które dotarły do nas z wielu zaufanych źródeł. Najbardziej zastanawiający jest wyświetlacz, który nie posiada widocznej kamerki do selfie. Jest to szczególnie widoczne w porównaniu z Samsungiem Galaxy S10+ znajdującym się z lewej strony.

Samsung z pewnością nie zrezygnuje z kamerki do selfie w swoim najdroższym smartfonie. Możliwe, że Galaxy Note 20 będzie pierwszym urządzeniem koreańskiego producenta z aparatem przednim umieszczonym bezpośrednio pod wyświetlaczem.

Więcej informacji o Samsungu Galaxy Note 20 z Galaxy Store znajduje się tutaj.

AKTUALIZACJA 4.05.2020

Samsung Galaxy Note 20 - data premiery potwierdzona

Samsung oficjalnie zaprzeczył plotką, które sugerowały, że pandemia koronawirusa może spowodować opóźnienia w produkcji oraz odroczoną premierę Samsunga Galaxy Note 20. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że na następnej imprezie z cyklu Galaxy Unpacked zobaczymy również składanego Galaxy Fold drugiej generacji.

Źródło: gizchina.com

Koreańczycy opublikowali właśnie nowy raport, w którym pośrednio potwierdzono datę premiery Samsunga Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra oraz Galaxy Fold 2. Co ciekawe Samsung zamierza jak najszybciej zaprezentować nowe urządzenia, ponieważ boi się zwiększonej konkurencji po zakończeniu pandemii COVID-19.

Oficjalny komunikat głosi, że prace nad Galaxy Note 20 oraz Galaxy Fold 2 przebiegają zgodnie z planem, a premiera nie jest zagrożona. Zgodnie z harmonogramem Galaxy Note 20 zostanie zaprezentowany na początku sierpnia 2020 roku. W zeszłym roku Samsungi z rodziny Galaxy Note 10 zostały pokazane 2 sierpnia.

Więcej informacji o raporcie Samsunga dotyczącym Galaxy Note 20 i Galaxy Fold 2 znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - możliwe wykorzystanie układu Exynos 992

Jakiś czas temu do sieci wyciekły benchmarki Samsunga Galaxy Note 20 +/Ultra wyposażonego w niezaprezentowany jeszcze układ Qualcomm Snapdragon 865+.

Niestety smartfon ten z pewnością nie pojawi się w Europie. Samsung od lat produkuje dwa rodzaje swoich smartfonów - na rynek amerykański z układami Qualcomm'a oraz na pozostałe rynki z autorskimi procesorami Exynos.

Najnowsze Samsungi Galaxy S20 posiadają procesory Exynos 990 oraz Snapdragon 865. Nadchodzące modele z rodziny Galaxy Note 20 z pewnością otrzymają nieco ulepszone wersje tych chipów. Wiemy już, że amerykański Galaxy Note 20/Note 20 Ultra posiadać będzie układ Snapdragon 865+.

Europejskie egzemplarze Samsunga Galaxy Note 20 mogą zostać wyposażone w procesor Exynos 992. To ulepszona wersja znanego już Exynos'a 990, która może zostać wyprodukowana w nowszym, 6 nm procesie technologicznym.

Zmiana procesu technologicznego może wynikać z faktu, że Exynos 990 okazał się procesorem wydzielającym znaczne ilości ciepła. Odświeżona wersja Exynos 992 zaoferuje ulepszoną architekturę.

Wydajność najnowsze procesora Samsung Exynos 992 powinna być porównywalna do Snapdragona 865+.

Więcej informacji na temat procesora Exynos 992 w Samsungu Galaxy Note 20 znajdziesz tutaj.

Exynos 990

AKTUALIZACJA 11.05.2020

Samsung Galaxy Note 20 - Powrót diody powiadomień

Tegoroczny przedstawiciel rodziny Galaxy Note może zaoferować diodę powiadomień. Niestety nie będzie to rozwiązanie znane z Galaxy Note 9 oraz wielu starszych modeli.

Ze względu na modę na pełnoekranowe wyświetlacze producenci minimalizują ramki do granic możliwości. Dzięki nim na rynku dostępne są telefony z relatywnie dużymi ekranami zamkniętymi w dosyć kompaktowej obudowie. Niestety rozwiązanie to ma również wady. Ze względu na pełnoekranowy design producenci porzucili stosowane przez lata diody powiadomień.

Źródło: pcworld.com

Galaxy Note 10 jest pierwszy modelem, w którym zabrakło diody powiadomień. Najnowsze informacje donoszą, że może to być jednocześnie ostatni smartfon Galaxy Note bez diody powiadomień.

Samsung pracuje aktualnie nad rozwiązaniem, które przywróci diodę powiadomień w przyszłych flagowcach bez konieczności zwiększania ramek okalających ekran. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że dioda powiadomień kolejnej generacji zadebiutuje właśnie w Galaxy Note 20.

Koreańczycy pracują nad diodą powiadomień, która bazować będzie na znanym od lat rozwiązaniu Always-On-Display. Smartfon posiadał będzie zaprogramowaną diodę powiadomień, która korzystać będzie z wybranych pikseli wyświetlacza Dynamic AMOLED. Mówi się o wykorzystaniu pikseli znajdujących się najbliżej aparatu przedniego wbudowanego w ekran. Mają one pełnić rolę klasycznej diody powiadomień.

Patent na tego rodzaju diodę powiadomień został już zgłoszony do CNIPA (China National Intellectual Property Administration). O jego istnieniu po raz pierwszy poinformował portal LetsGoDigital.

Samsung wykorzysta określoną ilość pikseli do utworzenia diody powiadomień wbudowanej w ekran. Poza tradycyjnymi funkcjami nowa dioda powiadomień służyć będzie również jako dioda stanu pobierania plików, instalacji aktualizacji czy ładowania urządzenia. Bardzo prawdopodobne, że implementacja tego rozwiązania wymusi zmiany konstrukcyjne w produkcji wyświetlacza Dynamic AMOLED, który jest podatny na wypalanie pikseli.

Wniosek patentowy opisuje możliwość umieszczenia diody powiadomień obok, nad lub pod aparatem. Najbardziej prawdopodobne jest, że dioda powiadomień okalać będzie aparat wbudowany w wyświetlacz.

Więcej informacji o diodzie powiadomień wbudowanej w ekran znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - lepszy ekran + brak wariantu Ultra

Do sieci wyciekły właśnie kolejne informacje dotyczące nadchodzących smartfonów z rodziny Galaxy Note. Co ważne wiele wskazuje na to, że są one autentyczne.

Szczątkową specyfikacją techniczną oraz ogólnymi informacjami o urządzeniach z rodziny Galaxy Note 20 podzielił się Ross Young. To założyciel oraz aktualny dyrektor generalny firmy Display Supply Chain Consultants, która zajmuje się między innymi planowaniem logistyki dostaw wyświetlaczy do smartfonów.

Young za pośrednictwem swojego konta na Twitterze przekazał informacje dotyczące wyświetlaczy w nadchodzących flagowcach Samsunga. Nie zabrakło kilku zaskoczeń.

Samsung zaimplementuje w modelach z rodziny Galaxy Note 20 wyświetlacze produkowane w technologii LTPO. Pozwoli ona na obniżenie zużycia energii, co pozytywnie przełoży się na czasy pracy urządzeń na pojedynczym ładowania.

Bazowy model Samsunga Galaxy Note 20 zaoferuje ekran Dynamic AMOLED LTPO o przekątnej 6,42 cala o rozdzielczości Full HD+ (2345 x 1084 pikseli). Zagęszczenie pikseli wynosić będzie 404 PPI, a współczynnik proporcji to charakterystyczne dla Samsunga 19,5:9.

Tegoroczny model zaoferuje ekran większy o 0,12 cala w porównaniu do ubiegłorocznego Galaxy Note 10. Zmiana ta nie powinna wpłynąć na zwiększenie rozmiarów obudowy.

Panel Samsunga Galaxy Note 20 zaoferuje 120 Hz częstotliwość odświeżania.

Droższy model zaoferuje zupełnie inny wyświetlacz. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że topowy Galaxy Note zadebiutuje jako Galaxy Note 20+. Model ten zostanie wyposażony w panel o przekątnej 6,87 cala o rozdzielczości 3096 x 1444 pikseli (QHD+). Współczynnik proporcji w tym przypadku wynosić będzie 19,3:9.

Young poinformował także, że razem z modelami z rodziny Galaxy Note 20 Koreańczycy zaprezentują składanego Galaxy Fold 2 z elastycznym ekranem.

Young poinformował również, że tegoroczne modele iPhone'a 12 nie zaoferują wyświetlaczy LTPO.

No LTPO for iPhone 12, while Samsung will have it on Note 20, Note 20+ and Galaxy Fold 2. 15%-20% power/battery life advantage for Samsung... — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Note 20 Display Leak:

Note 20+ Display Leak

Note 20+ will grow from 6.8" to 6.87", resolution will increase to 3096 x 1444 resulting in a 497 PPI, 19.3:9 aspect ratio. It will also have 120Hz refresh with LTPO, lowest power implementation of 120Hz due to variable refresh. #GalaxyNote20+ — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Więcej informacji na temat wyświetlaczy LTPO znajdziesz tutaj.

Sprawdź, czym charakteryzuje się wyświetlacz LTPO tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - Kolejny prototyp w sieci

19 maja 2020 roku Ice Universe udostępnił za pośrednictwem swojego konta na Twitterze post odnoszący się do nadchodzącego Samsunga Galaxy Note 20. Tym razem nie chodzi o specyfikację techniczną, a wygląd urządzenia.

Najnowszy raport portalu Android Authority, CEO Display Chain Consultant potwierdził, że Samsung Galaxy Note 20 zostanie wyposażony w czytnik linii papilarnych Qualcomm 3D Sonic Max drugiej generacji. Sensor wbudowany w ekran pozwalał będzie skanować odciski palców na znacznie większej, niż dotychczas powierzchni. Dodatkowo rozwiązanie, które zostało zaprezentowane po raz pierwszy w grudniu ubiegłego roku potrafi odczytywać linie papilarne dwóch palców jednocześnie. Przy okazji przekazano, ze Samsungi Galaxy Note 20 zaoferują nawet do 16 GB pamięci operacyjnej. Bateria będzie miała pojemność od 4000 do 5000 mAh. Najnowsze przecieki potwierdzają tym samym wcześniejsze informacje na temat tych elementów.

Samsung Galaxy Note 20 - matryca ISOCELL GN1 na pokładzie

W drugiej połowie maja Samsung postanowił zaprezentować nową matrycę ISOCELL GN1 dedykowaną do smartfonów. Od razu po prezentacji pojawiły się plotki, że nowy aparat po raz pierwszy wykorzystany zostanie w nadchodzącym smartfonie z rodziny Galaxy Note 20.

W chwili obecnej Samsung posiada w ofercie matryce o wysokiej rozdzielczości - 108 MP, 64 MP oraz 48 MP. Wszystkie aparaty posiadają funkcję łączenia sąsiadujących ze sobą pikseli. Rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie wagi zdjęcia przy jednoczesnej poprawie jakości wykonanej fotografii. Niestety do tej pory matryce koreańskiego producenta z obsługą łączenia pikseli nie były kompatybilne z flagowym rozwiązaniem Dual Pixel autofocus znanym między innymi z Galaxy Note 9.

Debiutująca obecnie matryca ISOCELL GN1 jest pierwszym sensorem Samsunga o wysokiej rozdzielczości - 50 MP, który wspiera rozwiązanie Dual Pixel.

Najnowszy aparat posiada piksele o wielkości 1,2 mikrona (2,4 mikrona przy wykorzystaniu technologi łączenia pikseli Tetracell). To spory wzrost w porównaniu do 0,8 mikrona ze starszych matryc. Dzięki zwiększeniu rozmiaru poszczególnych pikseli przy jednoczesnej implementacji rozwiązania Dual Pixel autofocus nowy aparat posiada dobrą wydajność w słabym świetle oraz możliwość szybkiego ostrzenia obrazu.

W rzeczywistości nowy czujnik Samsunga jest bardzo podobny do jednego z aparatów zastosowanych w Huawei P40 Pro.

Koreańczycy informują, że produkują już najnowszą matrycę ISOCELL GN1. Biorąc pod uwagę specyfikację najnowszego aparatu z pewnością będzie on zastosowany w flagowym modelu. Premiera Samsunga Galaxy Note 20 z aparatem ISOCELL GN1 oraz 108 MP obiektywem jest bardzo prawdopodobna.

Samsung Galaxy S20 Ultra wykorzystuje obecnie pomocniczą, 48 MP matrycę. Prawdopodobnie zostanie ona zastąpiona sensorem ISOCELL GN1. Informacja ta została potwierdzona przez Ice Universe za pośrednictwem wpisu na Twitterze.

Galaxy Note20 + will still use 108mp HM1, but add a new sensor to assist in focusing and completely solve the focusing problem. — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2020

AKTUALIZACJA 28.05.2020

Samsung Galaxy Note 20 jednak z zakrzywionym ekranem

Najnowsze informacje z maja przeczą wcześniejszym doniesieniom. Okazuje się bowiem, że Samsung zamierza powrócić do stosowania zagiętych ekranów w swoich flagowych urządzeniach. Do sieci wyciekły rendery opublikowane przez @Onleaks oraz @Pigotu na Twitterze. Widać na nich gotowy prototyp Samsunga Galaxy Note 20. Urządzenie będzie charakteryzować się sporymi wymiarami wynoszącymi 165 x 77,2 x 7,6 mm, a na panelu przednim umieszczono niemalże 7 calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED ze 120 Hz odświeżaniem. Galaxy Note 20 będzie podobnej wielkości, co sprzedawany aktualnie Galaxy Note 10+.

Na renderach, które pojawiły się w sieci widać, ze Samsung Galaxy Note 20 zaoferuje trzy aparaty na pleckach, które zostały umieszczone w kwadratowej obudowie obiektywów. Całość przypomina iPhone'a 11 Pro.

Fotografie ukazują również zagięty na rogach wyświetlacz Dynamic AMOLED. Panel przedni w Galaxy Note 20 nie będzie płaski, ale wyświetlacz nie będzie zachodził na boki tak, jak w starszych modelach z dopiskiem Edge.

Więcej informacji o renderach Samsunga Galaxy Note 20 znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 na pierwszym filmiku

Chwilę po wycieku renderów Samsunga Galaxy Note 20 na YouTube pojawił się filmik, który pokazuje model CAD smartfona w 360 stopniach. Nagranie zostało udostępnione przez użytkownika Twitter'a o nicku @GregglesTV.

Źródło: twitter.com

Na nagraniu widać, że nowy Galaxy Note 20, a w szczególności jego panel tylny jest bardzo podobny do tego znanego z iPhone'a 11 Pro/11 Pro Max. Samsung zdecydował się na bardzo podobną, kwadratową obudowę obiektywów, która upodabnia najnowszego przedstawiciela rodziny Note do zeszłorocznych iPhone'ów. Jedyna różnica to inne ułożenie matryc.

Front urządzenia z lekko zagiętym na krawędzie wyświetlaczem jest podobny do tego znanego z rodziny Galaxy S20. W wyświetlaczu znajdziemy kamerkę do selfie. Na dolnej krawędzi znajdziemy port USB Typu C oraz gniazdo rysika S-Pen. Podobnie, jak Galaxy Note 10 i Galaxy S20 również nadchodzący Galaxy Note 20 nie zaoferuje gniazda słuchawkowego Jack.

Więcej informacji o wideo z Samsungiem Galaxy Note 20 znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 - 5G i wolne ładowanie przewodowe na pokładzie

Samsung Galaxy Note 20 w chińskiej wersji - numer modelu SM-N9860 przeszedł właśnie proces certyfikacji, dzięki któremu dowiedzieliśmy się kilku dodatkowych informacji.

Źródło: techadvisor.co.uk

Proces certyfikacyjny CCC (China Compulsory Certificate) ujawnił obecność wbudowanego modemu sieci 5G oraz systemu ładowania przewodowego o mocy 25 W (9V/2,77A Power Delivery lub 11V/2,25A PPS). Ładowanie testowane było z użyciem ładowarki EP-TA800, która obsługuje ładowanie w standardzie Power Delivery oraz PPS.

Testowany model wyposażono w ekran o przekątnej 6,9 cala wykonany w technologii Dynamic AMOLED Infinity-O, co potwierdza wcześniejsze plotki na temat Galaxy Note 20. Co ważne panel został zbudowany w technologii LTPO (sprawdź, jak działają takie ekrany). Dodatkowo wyświetlacz oferuje 120 Hz częstotliwość odświeżania oraz rozdzielczość QHD+.

AKTUALIZACJA 04.06.2020

Samsung Galaxy Note 20 - Wersje kolorystyczne

O Samsungu Galaxy Note 20 wiemy już całkiem sporo, ale do tej pory brakowało informacji na temat wersji kolorystycznych nadchodzącego flagowca z Korei.

Na szczęście z najnowszych plotek z portalu GalaxyClub możemy dowiedzieć się co nieco o wersjach kolorystycznych Samsunga Galaxy Note 20. Okazuje się, że koreański producent tak, jak zawsze planuje wprowadzić na rynek zupełnie nowe wersje kolorystyczne, które będą ekskluzywne dla Samsunga Galaxy Note 20.

W tym roku pora na miłą odmianę. Po krzykliwych i mieniących się wersjach Samsunga Galaxy Note 10 nadszedł czas na klasyczne wersje kolorystyczne. Samsung najwyraźniej doszedł do wniosku, że klienci kupujący smartfony za wiele tysięcy złotych nie zawsze chcą się wyróżniać spośród tłumu.

Tańszy model Samsunga Galaxy Note 20 dostępny będzie w kolorze szarym, zielonym oraz miedzianym. Droższy Galaxy Note 20+ sprzedawany będzie w czarnej oraz miedzianej wersji kolorystycznej.

Samsung w przeszłości sprzedawał już Samsunga Galaxy Note 8 w kolorze miedzianym. Portal GalaxyClub donosi jednak, że tegoroczna wersja kolorystyczna będzie bardziej złota.

Bardzo możliwe, że nie ujawniono jeszcze wszystkich wersji kolorystycznych Samsunga Galaxy Note 20. Część użytkowników z pewnością czeka na flagowego smartfona w nieco jaśniejszych barwach. Bardzo możliwe, że Samsung wprowadzi Galaxy Note 20 w większej ilości wersji kolorystycznych. Niektóre z nich mogą pojawić się dopiero jakiś czas po premierze urządzenia.

Więcej informacji o wersjach kolorystycznych Samsunga Galaxy Note 20 znajdziesz tutaj.

Exynos 992 - oto procesor Samsunga Galaxy Note 20

ARM zaprezentowało niedawno nową architekturę rdzeni Cortex-A78 oraz układ graficzny Mali-G78. Premiera odbyła się podczas TechDay 2020, a wydarzenie zbiega się w czasie z wprowadzeniem na rynek Samsunga Galaxy Note 20. Bardzo możliwe, że to właśnie koreański flagowiec na 2020 roku jako pierwszy zaoferuje najnowszą architekturę rdzeni w swoim procesorze. Niedawno zaprezentowane smartfony z najnowszej półki wykorzystują procesor Qualcomm Snapdragon 865 zbudowany w oparciu o rdzenie Cortex-A77.

Wiemy już, że nadchodzący Samsung Galaxy Note 20 wykorzystywać będzie niezaprezentowane jeszcze procesory. W Europie będzie to autorski Exynos 992, a w Stanach Zjednoczonych Qualcomm Snapdragona 865+.

W sieci można znaleźć sporo informacji wskazujących, że Exynos 992 będzie pierwszym procesorem Samsunga wyprodukowanym w 5 nm procesie technologicznym. Jeżeli informacja się potwierdzi Samsung wyprzedzi swoich konkurentów - Apple oraz Huawei o nieco ponad miesiąc. Układy wyprodukowane w 5 nm procesie technologicznym napędzać będą iPhone'a 12 oraz najnowsze smartfony z rodziny Huawei Mate.

Obecność procesora Exynos 992 po raz pierwszy została potwierdzona pod koniec kwietnia 2020 roku przez portal ZDNet Korea. Nadchodzący układ przeznaczony dla Samsunga Galaxy Note 20 ma swoją wydajnością przewyższać Exynos'a 990 z Samsunga Galaxy S20 oraz Snapdragona 865 od Qualcomm'a. Bezpośrednim konkurentem dla Exynos'a 992 ma być ulepszony Snapdragon 865+.

Raport ZDNet Korea donosi, że Samsung w dniu 27 maja 2020 roku zakończył masową produkcję pierwszej partii procesorów Exynos następnej generacji wytwarzanych w 5 nm procesie technologicznym.

Najnowszy procesor Exynos 992 zaoferuje jeszcze wyższą wydajność przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na energię.

Więcej informacji o procesorze Samsung Exynos 992 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 11.06.2020

Samsung Galaxy Note 20 - mamy potwierdzenie daty premiery

Od dawna wiemy, że Samsung Galaxy Note 20 zadebiutuje w wakacje. Koreańczycy na przestrzeni ostatnich kilku lat usystematyzowali cykl wydawniczy swoich flagowych smartfonów. W pierwszym kwartale prezentowane są najnowsze modele z rodziny Galaxy S, a w trzecim kwartale na rynku debiutują urządzenia z serii Galaxy Note będące udoskonalonymi Galaxy S, z większym ekranem i rysikiem S-Pen. Tak zaplanowane premiery pozwalają równomiernie rozłożyć zainteresowanie najdroższymi smartfonami z Korei.

Najnowszy raport przekazany przez portal 91mobiles wskazuje dokładną datę premiery najnowszych smartfonów Samsunga z najwyższej półki cenowej.

Z raportu wynika, że Samsung przygotowuje wydarzenie Galaxy Unpacked na 5 sierpnia 2020 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy zobaczymy Samsunga Galaxy Note 20 oraz składanego Galaxy Fold drugiej generacji. Data premiery jest bardzo autentyczna, ponieważ w zeszłym roku również zdecydowano się na premierę na początku sierpnia.

Raport potwierdza również, że z powodu pandemii koronawirusa nie możemy liczyć na fizyczne wydarzenie takie, jak podczas lutowej premiery Galaxy S20.

Więcej informacji o raporcie potwierdzającym datę premiery znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 z reklamami w gratisie?

Samsung Galaxy Note 20 będzie pierwszym smartfonem koreańskiego producenta z preinstalowanym Androidem 10 z nakładką One UI w wersji 2.5. Niestety Samsung przygotowuje przykrą niespodziankę dla posiadaczy smartfonów Galaxy. Kolejna wersja interfejsu użytkownika na urządzenia Samsunga z systemem operacyjnym Android zaoferuje możliwość wyświetlania reklam w aplikacjach systemowych.

Interfejs użytkownika Samsung One UI 2.5 oparty na Androidzie 10, który ma zadebiutować 5 sierpnia 2020 roku razem z Samsungami Galaxy Note 20 oraz Galaxy Fold 2 zaoferuje wyświetlanie reklam w aplikacjach systemowych.

Kolejne wydanie nakładki graficznej koreańskiego producenta poza wieloma nowościami i usprawnieniami w gratisie zaoferuje nam reklamy wyświetlające się w różnych miejscach interfejsu. Reklamy pojawiać się będą także na ekranie blokady.

W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze na jakich urządzeniach wyświetlać się będą reklamy, ale na szczęście posiadacze flagowych urządzeń nie powinni się martwić.

Wcześniej na implementacje reklam w interfejsie zdecydowało się Xiaomi. Użytkownicy nie zostawili wtedy na producencie suchej nitki, co spowodowało spore zmiany w systemie wyświetlania reklam w MIUI.

Więcej informacji o reklamach w One UI 2.5 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 18.06.2020

Podstawowy Samsung Galaxy Note 20 z ekranem Full HD+ i 60 Hz odświeżaniem

Możliwe, że podstawowy Samsung Galaxy Note 20 pod pewnymi względami będzie gorszy od Samsunga Galaxy S20.

Samsung Galaxy Note 10 z ryskiem S-Pen

Jeszcze jakiś czas temu byłoby to nie do pomyślenia, ale przy okazji premiery Galaxy Note 10 Lite i Galaxy S10 Lite Koreańczycy udowodnili nam, że najwyższa seria Galaxy Note wcale nie musi składać się z najlepiej wyposażonych urządzeń. Obecnie elementem charakterystycznym rodziny Galaxy Note pozostaje jedynie pióro S-Pen.

W sieci pojawiły się kolejne plotki na temat nadchodzącego Samsunga Galaxy Note 20. Tym razem dotyczą one najtańszego wariantu, a konkretniej jego wyświetlacza.

Informacje przekazane przez Ice universe za pośrednictwem Twittera wskazują, że Galaxy Note 20 może być pod pewnymi względami gorszy, niż zakładano.

Urządzenie podobnie, jak swój bezpośredni poprzednik zaoferuje panel Full HD z 60 Hz częstotliwością odświeżania, co oznacza, że wyświetlacz będzie miał znacznie gorsze parametry od panelu z Galaxy S20.

Ice universe potwierdził również, że Galaxy Note 20 zaoferuje płaski wyświetlacz i prostszą konstrukcję obudowy. Na podobny ruch zdecydowało się również Apple, które planuje wprowadzić iPhone'a 12 z płaskimi ramkami.

Więcej informacji o wyświetlaczu Galaxy Note 20 w bazowej wersji znajdziesz tutaj.

Zdjęcia Samsunga Galaxy Note 20+ w sieci

Na około 1,5 miesiąca przed premierą do sieci trafiły zdjęcia Samsunga Galaxy Note 20 Ultra w wersji przedprodukcyjnej.

Galaxy Note 20 Ultra Źródło: Ice universe/Twitter

Fotografię udostępnił Ice universe, który przy okazji rozwiał wątpliwości dotyczące nazwy. Dotychczas ulepszona wersja Samsunga Galaxy Note 20 opisywana była w sieci jako Galaxy Note 20+ lub Galaxy Note 20 Ultra. Pierwsza nazwa zgodna jest z nazewnictwem stosowanym do czasu wprowadzenia na rynek Galaxy S20.

Ice universe uważa, że Samsung ujednolici nazewnictwo swoich smartfonów z segmentu premium i topowy Galaxy Note zadebiutuje jako Galaxy Note 20 Ultra.

Ice universe udostępniając w sieci zdjęcia potwierdził częściową specyfikację techniczną nadchodzącego smartfona. Wiemy, że Galaxy Note 20+ zadebiutuje z układem Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Procesor ten dostępny będzie w wersji przeznaczonej na Stany Zjednoczone.

Smartfon zaoferuje 120 Hz wyświetlacz wykonany w technologii LTPO (sprawdź, jak działa taki ekran). Nie zabraknie także odświeżonego rysika S-Pen z nowymi funkcjami.

Zdjęcie udostępnione w sieci prezentuje wygląd przedniego panelu Samsunga Galaxy Note 20 Ultra. Widać, że front praktycznie w całości zagospodarowano na aparat z wbudowaną kamerką do selfie.

Galaxy Note20 Ultra:

Evolution version Note10+

Snapdragon 865+

QHD+120Hz can be turned on at the same time

LTPO display

New camera function

New SPen and features pic.twitter.com/t6GN5UwZnC — Ice universe (@UniverseIce) June 19, 2020

Więcej informacji o fotografiach przedprodukcyjnego egzemplarza Samsunga Galaxy Note 20 Ultra znajduje się tutaj.

Samsung Galaxy Note 20 Ulta z 50 krotnym zamiast 100 krotnego Space Zoom

Samsung na początku 2020 roku zaprezentował Galaxy S20 Ultra. Nowy smartfon jest jeszcze wyżej pozycjonowany od dotychczasowych Galaxy S10 Plus.

Space Zoom w Galaxy S20 Ultra

Nowością w Galaxy S20 Ultra jest aparat, który oferuje funkcję 100 krotnego przybliżenia hybrydowego o nazwie handlowej Space Zoom.

Obiektywy peryskopowe najnowszej generacji bez problemu radzą sobie z 10 krotnym przybliżeniem optycznym, które przybliżone 10 krotnie za pomocą oprogramowania pozwala przybliżyć obiekt nawet 100 krotnie i właśnie z takiej technologii korzysta S20 Ultra. Podobne rozwiązanie zastosowano w Huawei P40 Pro/Pro+ oraz Xiaomi Mi 10 Pro.

Najnowsze plotki wskazują, że Samsung zdecyduje się na implementacje "zaledwie" 50 krotnego zoomu hybrydowego w najnowszym flagowcu z rodziny Galaxy Note. Koreańczycy zrozumieli, że 100 krotne przybliżenie nie jest zbytnio użyteczne.

Znaczne przybliżenie utrudnia wykonanie fotografii z ręki, a jakość pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym Samsung postanowił zmniejszyć przybliżenie, a jednocześnie popracować nad zwiększeniem jakości wykonywanych fotografii.

Informacja o 50 krotnym przybliżeniu w Galaxy Note 20 została podana przez Ice universe za pośrednictwem Twittera.

Note20 Ultra will cancel 100X, the maximum is 50X, Samsung will strive to optimize the zoom experience of the maximum 50X, more focus on the experience. — Ice universe (@UniverseIce) June 22, 2020

Więcej informacji o przybliżeniu w aparacie Samsunga Galaxy Note 20 Ultra znajdziesz tutaj.

