Samsung Galaxy Note 20 - do sieci wydostają się zdjęcia pokrowca

Prototypowy pokrowiec potwierdza dotychczasowe doniesienia. Note 20 będzie lekko zmodyfikowanym Samsungiem Galaxy S20 Ultra.

Samsung powinien zaprezentować nowe modele z rodziny Galaxy Note 20 już za kilka miesięcy. W chwili obecnej nie wiemy czy stały harmonogram nie zostanie przesunięty w związku z panującą pandemią koronawirusa, ale pewne jest, że prace nad najnowszymi flagowcami są już w zaawansowanym stadium.

Źródło: twitter.com

O nowym smartfonie z rodziny Galaxy Note plotki pojawiły się już na przełomie 2019/2020 roku, ale pierwsze w miarę rzetelne informacje zaczęły napływać dopiero po premierze modeli Galaxy S20 pod koniec lutego 2020 roku.

W związku ze zmianą nazewnictwa w tym roku na rynku pojawi się Samsung Galaxy Note 20 oraz Note 20 Ultra.

Premiera Samsungów Galaxy S20 pozwoliła przewidzieć, jak wyglądać będą nadchodzące smartfony z rodziny Galaxy Note 20. Niestety wszyscy konsumenci, którzy oczekiwali, że ogromna obudowa obiektywów zniknie będą rozczarowani.

Użytkownik Twitter'a o nicku @rquandt umieścił w sieci kilka zdjęć prototypowego pokrowca dla Samsunga Galaxy Note 20 lub Galaxy Note 20 Ultra. Zdjęcia wskazują, że mamy do czynienia z pokrowcem LED View Cover, który od lat jest podstawowym akcesorium do flagowych modeli koreańskiego producenta.

Na fotografiach widać makietę pokrowca, która jest mocno niedopracowana, ale pozwala dowiedzieć się co nieco o nadchodzących smartfonach. Proporcje obudowy wskazują, że Samsung nie zdecyduje się na dalsze zwiększanie proporcji ekranu. Niestety nie sposób przeoczyć gigantycznego wycięcia na pleckach. Obudowa obiektywów podobnie, jak w modelu Galaxy S20 Ultra będzie bardzo duża. Galaxy Note 20 w wersji Ultra zaoferuje aparaty znane z modelu Galaxy S20 Ultra.

Odlew pokrowca posiada także wycięcia na przyciski do regulacji głośności oraz przycisk zasilający. Znajdują się one na prawej krawędzi urządzenia. Obecnie sprzedawane Galaxy Note 10 i Note 10+ posiadają przyciski do regulacji głośności na lewym boku.

Samsung Galaxy Note 20 powinien zadebiutować na początku sierpnia.

Źródło: gizchina.com