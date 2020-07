Samsung Galaxy Note 20 już po certyfikacji - co zdradzają dane z FCC?

Samsung Galaxy Note 20 Ultra otrzymał właśnie certyfikat od FCC. To niezbędny element, aby wprowadzić urządzenie na rynek.

Plotki o Galaxy Note 20 nie słabną. Flagowe smartfony z Korei zostaną zaprezentowane dopiero za miesiąc, a my praktycznie codziennie dowiadujemy się kolejnych szczegółów na temat nadchodzących urządzeń. Ostatnimi czasy głośno zrobiło się o najdroższym modelu Galaxy Note 20 Ultra. Najpierw ukraiński oddział Samsunga upublicznił w sieci oficjalne rendery brązowego modelu, a później w internecie pojawiły się prawdziwe zdjęcia czarnego egzemplarza.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra w kolorze brązowym

Teraz Samsung Galaxy Note 20 Ultra uzyskał certyfikat od Federalnej Komisji Łączności Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że urządzenie jest już gotowe do wprowadzenia do sprzedaży. Czego nowego można dowiedzieć się z protokołu certyfikacyjnego?

Certyfikat uzyskał aktualnie jedynie droższy model z dopiskiem Ultra oznaczony nazwą kodową Samsung SM-N986U. Bazowy model Galaxy Note 20 - SM-N981U w dalszym ciągu nie otrzymał certyfikatu od FCC, ale nastąpi to najprawdopodobniej w najbliższych dniach.

Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych przetestowała wszystkie wykorzystywane na terytorium USA pasma sieciowe, w tym te odpowiedzialne za łączność 5G.

Sieci obsługiwane przez Galaxy Note 20 Ultra SM-N986U

Samsung Galaxy Note 20 Ultra o numerze modelu SM-N986U jest w stanie łączyć się z wszystkimi sieciami od 2G do 5G funkcjonującymi na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo certyfikat FCC potwierdza, że amerykańska wersja Samsunga Galaxy Note 20 Ultra wykorzystywać będzie procesor Qualcomm oznaczony jako SM8250. Nazwa ta odnosi się do Snapdragona 865. Istnieją plotki mówiące, że Galaxy Note 20 Ultra wykorzysta ulepszoną wersję tego procesora z dopiskiem + na końcu nazwy. Informacja ta nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.

Na pokładzie Gaalxy Note 20 Ultra znalazło się miejsce dla modemu Snapdragon X55 5G, który odpowiada za łączność z siecią komórkową. Dodatkowo urządzenie obsługuje Wi-Fi 6 (802.11ax), NFC, MST (dla Samsung Pay) oraz ładowanie bezprzewodowe. Rysik S-Pen komunikuje się z telefonem za pośrednictwem modułu Bluetooth.

