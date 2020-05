Samsung Galaxy Note 20 - lepszy ekran, brak wariantu Ultra

W sieci pojawiły się właśnie kolejne informacje na temat Samsunga Galaxy Note 20. Okazuje się, że na rynku nie pojawi się wariant Ultra.

Od pewnego czasu plotki na temat Samsunga Galaxy Note 20 nieco ucichły.

Najnowsze wieści pochodzą od Ross'a Young'a. Założyciel i dyrektor generalny firmy Display Supply Chain Consultants podzielił się za pośrednictwem swojego konta na Twitterze kilkoma szczegółami na temat nadchodzących smartfonów z rodziny Galaxy Note 20.

Jakich ekranów możemy spodziewać się w nadchodzących flagowcach?

No LTPO for iPhone 12, while Samsung will have it on Note 20, Note 20+ and Galaxy Fold 2. 15%-20% power/battery life advantage for Samsung... — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Note 20 will grow from 6.3" on the 10 to 6.42" on the Note 20. Resolution will increase slightly to 2345 x 1084, 404 PPI, 19.5:9 aspect ratio. 120Hz with LTPO, variable refresh, so lower power with 120Hz, great for always on mode. #GalaxyNote20 — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Note 20+ Display Leak

Note 20+ will grow from 6.8" to 6.87", resolution will increase to 3096 x 1444 resulting in a 497 PPI, 19.3:9 aspect ratio. It will also have 120Hz refresh with LTPO, lowest power implementation of 120Hz due to variable refresh. #GalaxyNote20+ — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Z serii postów, które pojawiły się na Twitterze wynika, że Samsung jest gotowy do implementacji nowego rodzaju wyświetlaczy w Galaxy Note 20. Mowa o matrycach wykorzystujących proces LTPO. Dzięki tej technologii wzrosnąć mają czasy pracy na baterii.

Bazowy model Samsunga Galaxy Note 20 ma zaoferować ekran o przekątnej 6,42 cala o rozdzielczości 2345 x 1084 pikseli. Oznacza to, że zagęszczenie wynosić będzie 404 PPI, a współczynnik proporcji to charakterystyczne dla Samsunga 19,5:9. Nowy panel obsługiwać będzie także 120 Hz odświeżanie z możliwością automatycznego dostosowywania. Warto nadmienić, że według Young'a nadchodzące modele zaoferują wyświetlacze o niższej, niż dotychczas rozdzielczości. Bardzo możliwe, że Samsung w końcu stwierdził, że różnica między QHD+, a FHD+ zauważalna jest poprzez krótsze czasy pracy na baterii.

Ross Young przekazał również, że droższy model sprzedawany będzie jako Galaxy Note 20+. Urządzenie to otrzyma ekran o przekątnej 6,87 cala i rozdzielczości 3096 x 1444 pikseli. W tym przypadku współczynnik obrazu wynosił będzie 19,3:9.

Dodatkowo uzyskaliśmy kolejne potwierdzenie, że razem z modelami Galaxy Note 20/20+ zobaczymy również składanego Galaxy Fold 2. Young podkreśla również, że Apple dostęp do technologii LTPO uzyska dopiero w 2021 roku. To nie do końca prawda, ponieważ od jakiegoś czasu ekrany Apple Watch produkowane są właśnie z wykorzystaniem procesu LTPO.

Nowy wyświetlacz powinien pozwolić znacząco obniżyć zapotrzebowanie na energie, co pozytywnie wpłynie na czasy pracy na baterii.

