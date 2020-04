Samsung Galaxy Note 20 w Galaxy Store - pierwszy flagowiec bez kamerki do selfie?

Samsung przez przypadek ujawnił informacje na temat Samsunga Galaxy Note 20. Urządzenie zaoferuje prawdziwie bezramkowy ekran.

Pracownicy Samsunga przez przypadek ujawnili wygląd frontowego panelu nadchodzącego Galaxy Note 20/Galaxy Note 20 Ultra. Urządzenie oficjalnie pojawiło się na jednej z grafik w sklepie Galaxy Store na Androida. Fotografia, na której znajduje się Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S20, a także niezidentyfikowany model Samsunga została zauważona przez jednego z czytelników portalu Sammobile.

Obrazek został umieszczony w sekcji Motywy, jako ilustracja do akcji $1 Spot Themes.

Na zdjęciu znajdziemy dwa flagowe smartfony z rodziny Galaxy S. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że po środku umieszczono bliżej niezidentyfikowanego smartfona, który na dodatek wyświetla nietypowy interfejs użytkownika przypominający nieco MIUI od Xiaomi. Najprawdopodobniej Samsung pochwalił się przypadkowo niezaprezentowanym jeszcze modelem Galaxy Note 20. Co ciekawe wszystko wskazuje na to, że urządzenie posiada prawdziwie bezramkowy design i nie ma widocznego aparatu do selfie.

Czyżby Samsung Galaxy Note 20 był pierwszym smartfonem koreańskiego producenta z kamerką umieszczoną bezpośrednio pod ekranem?

Urządzenie umieszczone na fotografii nie wygląda autentycznie. Dodatkowo wizualizacja nie potwierdza plotek z ostatnich miesięcy. Jedynie fizyczne klawisze zostały przeniesione na lewy bok, o czym informowaliśmy jakiś czas temu.

Najbardziej zastanawiający jest jednak wyświetlacz, który nie posiada widocznej kamerki do selfie. Jest to szczególnie widoczne w porównaniu z Samsungiem Galaxy S10+ znajdującym się z lewej strony.

Z pewnością mało prawdopodobne jest, aby Samsung zrezygnował z przedniej kamerki w swoim flagowym smartfonie wycenionym na kilka tysięcy złotych. W związku z tym mamy dwa rozwiązania - aparat umieszczony bezpośrednio pod wyświetlaczem lub w wysuwanym module. Samsung nigdy nie stosował aparatów przednich wyskakujących z obudowy, ponieważ rozwiązanie to uniemożliwia zaoferowanie wodoszczelnej konstrukcji. Dużo bardziej prawdopodobne jest umieszczenie kamerki pod ekranem Dynamic AMOLED.

