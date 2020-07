Samsung Galaxy Note 20 - właśnie poznaliśmy nowe funkcje foto

Samsung zamierza wprowadzić sporo nowości w oprogramowaniu aparatu najnowszych smartfonów z rodziny Galaxy Note 20.

Premiera Samsungów Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra coraz bliżej, a my stale dowiadujemy się nowych informacji o nadchodzących flagowcach z Korei. Najnowsze przecieki dotyczą aparatów, a konkretniej aplikacji Samsung Camera.

Samsung Galaxy Note 9/Note 10/ S10

Samsung w przeciwieństwie do Apple oraz Google nadal wierzy, że mnogość funkcji to klucz do sukcesu. Nakładka One UI jest jednym z najbardziej rozbudowanych interface'ów na Androida. Nie inaczej jest również z aplikacja Samsung Camera.

Sporą ilość nowości poznaliśmy podczas prezentacji Galaxy S20. Wtedy na rynku pojawił się interface One UI 2.1 z nową aplikacja aparat. Niektóre funkcje po czas trafiły do nieco tańszych oraz starszych smartfonów z Galaxy A51 (zapoznaj się z naszą recenzją) oraz Galaxy A71 (zapoznaj się z naszą recenzją) na czele.

Teraz na premierę Galaxy Note 20 podobnie, jak rok temu podczas wprowadzenia na rynek Galaxy Note 10, Samsung zaprezentuje nowe funkcje fotograficzne.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal Sammobiles Samsung Galaxy Note 20/Galaxy Note 20 Ultra zaoferują tryb Pro podczas nagrywania wideo, który pozwoli na nagrywanie dźwięku z przedniego/tylnego mikrofonu, a także obu mikrofonów. Pojawi się również możliwość podłączenia mikrofonu przez Bluetooth oraz zarządzania mikrofonem podłączonym za pomocą USB Typu C. Ponadto Galaxy Note 20 będzie w stanie nagrywać filmy w rozdzielczości 8K przy zachowaniu proporcji 21:9.

Koreańczycy przygotowali również kilka innych nowości dotyczących modyfikacji ogniskowej, możliwości wyświetlania histogramu oraz opcji 30 krotnego przybliżenia. Pojawi się również specjalny tryb Moon Mode do fotografowania nieba.

Samsung Galaxy Note 20 zaoferuje nowy silniczek wibracji, z którego skorzysta odświeżona aplikacja Samsung Camera.

