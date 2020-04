Samsung Galaxy Note 20 zadebiutuje z baterią z Galaxy S20

Nowe flagowce z rodziny Galaxy Note 20 zaoferują takie same baterie, jak modele z rodziny Galaxy S20.

Do sieci wyciekły właśnie kolejne informacje o nadchodzących Samsungach z rodziny Galaxy Note 20. Holenderski portal GalaxyClub przekazał nieco informacji o bateriach, jakie zostaną zastosowane w nadchodzących flagowcach z rodziny Galaxy Note 20.

Wiele wskazuje na to, że podstawowa, mniejsza wersja Samsunga Galaxy Note 20 zaoferuje baterię o pojemności 4000 mAh. Obecnie takie ogniwo stosowane jest w bazowym Samsungu Galaxy S20. Bardzo możliwe, że w celu ograniczenia kosztów produkcji Koreańczycy wykorzystają identyczny typ baterii w obu smartfonach.

Podobnie, jak w przypadku zeszłorocznej premiery Galaxy Note 10, również w te wakacje Samsung wprowadzi na rynek dwa nowe modele wchodzące w skład rodziny Galaxy Note 20.

W chwili obecnej brakuje jeszcze potwierdzonych informacji o nowych modelach. Do premiery nadal pozostało sporo czasu, a my skrupulatnie gromadzimy kolejne informacje o najpotężniejszych smartfonach Samsunga.

Portal GalaxyClub informuje, że Galaxy Note 20 zaoferuje baterię o pojemności znamionowej 3880 mAh, co przekłada się na 4000 mAh pojemności typowej. Akumulator otrzymał numer części EB-BN980ABY. Oznacza to, że Samsung Galaxy Note 20 podobnie, jak modele z rodziny Galaxy S20 zaoferuje znacznie pojemniejszą baterię od tej dostępnej w poprzedniku.

Redaktorom GalaxyClub nie udało się dotrzeć do informacji na temat ogniwa, jakie może zostać wykorzystane w modelu Galaxy Note 20 Plus/Ultra. Podejrzewamy, że będzie to akumulator, który znamy już z Galaxy S20 Ultra. Oznacza to, że bateria będzie miała pojemność 5000 mAh.

Zastosowanie akumulatorów ze smartfonów Galaxy S20 w modelach z nadchodzącej rodziny Galaxy Note 20 potwierdza nasze wcześniejsze przypuszczenia. Nowe Galaxy Note będą jedynie nieznacznie zmodyfikowanymi Samsungami Galaxy S20 z dodatkową obsługą pióra S-Pen.

Źródło: galaxyclub.nl